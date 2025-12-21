Уличные лавки Индии знают о стране больше, чем гиды — секрет скрывается в привычном напитке

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Чайные лавки стали точками притяжения туристов в Индии — гиды
Туризм

Чай в Индии — не просто напиток, а часть повседневной жизни, встроенная в ритм утра и вечера. Его пьют дома, на улицах, на работе и во время встреч, называя по-разному — chai, cha, chaha, choi или sah, в зависимости от региона и языка. За чашкой чая здесь часто формируется "адда" — особый формат общения и неформальных встреч, особенно характерный для Бенгалии. Об этом сообщает Lonely Planet.

индия
индия

Как чай стал частью индийской культуры

Хотя чайные растения изначально росли в таких регионах, как Ассам, массовое распространение напитка в Индии связано с колониальным периодом. Британцы, веками зависимые от чая, активно продвигали его производство и потребление. При этом многие индийцы долгое время бойкотировали чай, считая его символом колониального давления и эксплуатации рабочих на плантациях.

Ситуация изменилась во времена Великой депрессии, когда британские компании столкнулись с избытком непроданного чая. Тогда напиток начали активно внедрять в повседневную жизнь индийских рабочих, вводя чайные перерывы на фабриках. Со временем индийцы переосмыслили напиток, превратив его из "колониальной привычки" в насыщенный, сладкий и пряный чай с молоком.

Чайные регионы и сорта Индии

Сегодня Индия — второй по величине производитель чая в мире после Китая. Наиболее известны плантации Даржилинга и Ассама, заложенные ещё в колониальную эпоху. Их чаи ценят за аромат и сложный вкус. Помимо этого, чай выращивают в южных и восточных регионах страны, включая Кералу и Тамилнад, где производят зелёные и белые чаи.

Основные виды индийского чая

Многообразие индийских чаёв отражает региональные традиции и вкусы. Масала чай — крепкий чёрный чай с молоком, сахаром и специями — популярен на севере и западе страны. В Тамилнаде у мусульманской общины пьют саайю — имбирный чай с сиропом нарнари.

В Бенгалии распространён лебу ча — чёрный чай с лаймом, чёрной солью и специями. В Ладакхе и Сиккиме готовят масляный чай с молоком и сливочным маслом. В Кашмире варят кахву — зелёный чай с шафраном и кардамоном, а также нун чай — солёный розовый чай, который подают с традиционным хлебом.

Где пробовать чай в Индии

Лучший чай часто подают не в ресторанах, а в уличных лавках и небольших кафе. В Шиллонге, на рынке Йеу Дух, чай пьют вместе с местными закусками. В крупных городах всё ещё можно найти иранские кафе, где подают крепкий молочный чай с печеньем или bun maska.

Среди современных форматов выделяются чайные сети и рестораны с авторскими интерпретациями классических рецептов, а также отели, предлагающие английский after­noon tea.

Сравнение: уличный чай и чай в заведениях

Уличный чай выигрывает по аутентичности и цене, его готовят быстро и по привычным рецептам. Чай в кафе и отелях отличается подачей, разнообразием сортов и атмосферой, но часто теряет ту самую "уличную" насыщенность вкуса. Оба формата дополняют друг друга и дают разный опыт знакомства с чайной культурой.

Плюсы и минусы индийского чая

Индийский чай ценят за насыщенный вкус, разнообразие специй и доступность. Он хорошо согревает и бодрит, особенно масала чай. При этом крепость и сладость напитка подходят не всем, а обилие специй может быть непривычным для новичков. Тем не менее именно эта выразительность и делает индийский чай узнаваемым.

Советы по знакомству с индийским чаем

  1. Начинайте с классического масала чая, чтобы почувствовать базовый вкус.

  2. Пробуйте региональные варианты в местах их происхождения.

  3. Не бойтесь уличных лавок — часто именно там самый характерный чай.

  4. Если есть возможность, посетите чайные плантации и дегустации.

Популярные вопросы об индийском чае

Какой чай самый популярный в Индии

Масала чай остаётся самым распространённым и узнаваемым вариантом.

Где выращивают лучший индийский чай

Наиболее известны регионы Даржилинг и Ассам, а также плантации в Керале.

Можно ли посетить чайные плантации

Да, многие хозяйства предлагают экскурсии, дегустации и проживание.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
