Кунсткамеру запомнили неправильно: за пугающим образом скрывается другой смысл

Экспозиции Кунсткамеры показывают историю науки туристам — экскурсоводы

Кунсткамеру часто представляют как музей диковин и анатомических аномалий, но это лишь малая часть её истории. На самом деле это первый публичный музей России, созданный для просвещения и научного интереса. Здесь соседствуют наука, этнография, астрономия и редкие предметы со всего мира. Об этом сообщает "Яндекс Путешествия".

Фото: Own work by Cheger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кунсткамера

Как появился первый музей России

Идея Кунсткамеры родилась у Петра I во время поездок по Европе. Император посещал кабинеты редкостей, знакомился с учёными и частными коллекционерами. Особенно его впечатлили собрания анатома Фредерика Рюйша и аптекаря Альберта Себы, которые Пётр выкупил и отправил в Россию.

Сначала коллекция хранилась в Летнем дворце, затем в Кикиных палатах. Здание на Университетской набережной построили уже после смерти императора — это старейшее музейное сооружение страны. Башню украшает армиллярная сфера, символ научного знания.

Зачем Пётр I собирал "редкости"

Музей был открыт для всех и работал бесплатно. Пётр видел в нём инструмент борьбы с суевериями и способом популяризации науки. Для пополнения коллекции даже издали указ о вознаграждении за врождённые аномалии у людей и животных.

"За каждое уродство плата — 10 рублей у человека, 5 рублей у животного и 3 рубля у птицы", — говорилось в царском указе.

Чтобы привлечь посетителей, гостей угощали: мужчинам подавали спиртное, женщинам — кофе, всё за счёт казны.

Мифы и необычные экспонаты

В Кунсткамере есть предметы, окружённые легендами. Один из них — тибетская шаманская флейта ганлин, изготовленная из бедренной кости. Ещё одна загадочная история связана со скелетом французского великана Николая Буржуа: после пожара XVIII века его череп исчез, и с тех пор ходят слухи о призраке.

Отдельного внимания заслуживает коллекция зубов, удалённых самим Петром I, и Анатомический театр, где обучались первые российские врачи.

Что обязательно посмотреть

Анатомическая коллекция на втором этаже создавалась для научных исследований. На третьем этаже находится Большой Готторпский глобус — первый в мире глобус-планетарий диаметром более трёх метров. Его можно увидеть только по предварительной записи.

Интерес вызывают и этнографические экспонаты: китайская "ладья небесная" и фарфоровая кукла гейши Моороку О-Мацу, подаренная будущему императору Николаю II.

Сравнение Кунсткамеры с другими музеями Петербурга

В отличие от художественных музеев, Кунсткамера сочетает науку, медицину и этнографию. Здесь меньше парадности, но больше смысла и исторического контекста. Это музей идей, а не только экспонатов.

Плюсы и минусы посещения

Кунсткамера даёт редкое представление о развитии науки в России и подойдёт тем, кто интересуется историей и антропологией. При этом без экскурсии часть залов может показаться сложной для восприятия.

Советы перед визитом

Покупайте билеты онлайн, чтобы избежать очередей. Записывайтесь заранее на осмотр Готторпского глобуса. Рассмотрите аудиогид, если идёте без экскурсовода. Уточняйте дни бесплатного посещения.

Популярные вопросы о Кунсткамере

Сколько стоит билет?

Полный билет — 400 рублей, льготный — 200 рублей.

Можно ли прийти с детьми?

Да, но анатомический зал может быть не рекомендован для младшего возраста.

Где находится музей?

На Университетской набережной, 3, ближайшее метро — "Адмиралтейская".