Этот формат отдыха в России долго считали странным — теперь за ним едут осознанно

Туризм

Сельский туризм в России перестал быть экзотикой и всё чаще становится осознанным выбором для тех, кто устал от стандартных маршрутов. Путешественников привлекают не пейзажи сами по себе, а возможность прожить другой опыт — научиться ремеслу, поработать руками и понять ритм жизни вне города. Именно фермы сегодня превращаются в места, где отдых легко сочетается с обучением и открытием новых смыслов. Об этом сообщает платформа "Дзен".

Молодёжь на экскурсии на ферме
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Молодёжь на экскурсии на ферме

Почему фермы стали новым форматом отдыха

Современный агротуризм — это не "посмотреть и уехать", а вовлечённость. Гостям предлагают не просто экскурсии, а участие в процессах: уход за животными, приготовление еды, знакомство с сезонными работами. Такой формат даёт ощущение замедления и возвращает ценность простым действиям, которые в городе кажутся недоступными.

Уход за животными как часть опыта

Одно из самых популярных направлений — животноводческие фермы. На юге России, в Краснодарском крае, работает ферма "Страус Юг", где гостей знакомят с жизнью страусов, коз и кроликов. Посетители могут покормить животных, понаблюдать за их повадками и узнать, как устроено хозяйство изнутри. Прогулки по территории с лавандовыми посадками и прудами превращают визит в полноценный день на природе, а фермерская продукция дополняет впечатление практической пользой.

Хлеб, пряники и ремесленные традиции

Тем, кого привлекает гастрономия, подойдёт "Био-Хутор Петровский" в Ростовской области. Здесь обучают хлебопечению на закваске и приготовлению традиционных пряников. Гости работают с тестом вручную, изучают свойства муки и специй, а процесс становится не быстрым мастер-классом, а медитативным ремеслом. Для продолжения практики дома предлагают наборы с зерном, семенами и цельнозерновой мукой.

Фермерство как гастрономическое искусство

Необычный формат предлагает ферма "ЭСКАРГО Д'ОР" в Псковской области, где разводят виноградных улиток Helix Pomatia. Туристам показывают весь цикл — от содержания моллюсков до их приготовления. Мастер-классы включают сбор, очистку и готовку улиток, что превращает визит в настоящее кулинарное открытие. Такой опыт особенно востребован у семей, которым важно совместить обучение и впечатления.

Жизнь среди маралов

В Кировской области гостей принимают мараловодческие хозяйства. Здесь можно наблюдать за животными, кормить их и узнавать о специфике северного фермерства. Экскурсии часто дополняют проживанием в деревянных домиках и посещением бани, что усиливает ощущение погружения в спокойный природный ритм.

Сравнение форматов фермерского туризма

Животноводческие фермы дают эмоциональный контакт и подходят для семей. Кулинарные хозяйства делают акцент на навыках и вкусе. Мараловодство и северные фермы привлекают атмосферой уединения и природы. Выбор зависит от того, что важнее — обучение, гастрономия или перезагрузка.

Плюсы и минусы отдыха на фермах

Фермерский туризм ценят за аутентичность, экологичность и возможность научиться новому. При этом стоит учитывать сезонность, удалённость от городов и более простой уровень сервиса по сравнению с классическими отелями.

Советы по выбору фермы шаг за шагом

  1. Определите цель поездки — обучение, отдых или семейный формат.

  2. Уточните сезонные программы и доступность мастер-классов.

  3. Обратите внимание на размещение и питание.

  4. Заранее бронируйте даты — популярные фермы быстро заполняются.

Популярные вопросы о сельском туризме

Подходит ли фермерский отдых для детей?
Да, многие программы ориентированы на семейный формат.

Нужен ли опыт для участия в мастер-классах?
Нет, обучение рассчитано на новичков.

Сколько длится такой отдых?
От одного дня до нескольких суток, в зависимости от формата.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
