Здесь купаются не ради плавания: бассейны, которые становятся главным впечатлением отпуска

Самый глубокий бассейн мира открыли на 60 метрах под водой — гиды
Туризм

Панорамные бассейны давно стали символом эффектного отдыха, но водные пространства по всему миру умеют удивлять куда сильнее. Сегодня путешественники ищут не просто вид, а эмоцию — от погружения в глубину до ощущения лёгкого адреналина. В разных странах уже существуют бассейны, которые сами по себе становятся причиной поездки. Об этом сообщает Яндекс Путешествия.

Sands Sky Park
Фото: Own work by Kuroczynski, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Sands Sky Park

Бассейны, ради которых планируют отпуск

Современные отели и курорты всё чаще делают ставку на уникальные водные объекты. Они превращаются в достопримечательности наравне с музеями и природными ландшафтами. Где-то впечатляет высота, где-то — глубина, а иногда решающим становится смелый дизайн.

Марина Бэй Сэндс: бассейн над городом

Бассейн на крыше Marina Bay Sands в Сингапуре расположен на высоте 57 этажей и тянется на 145 метров. Он создаёт иллюзию бесконечного горизонта, будто вода сливается с небом и городом. Особенно эффектно пространство выглядит вечером, когда включается подсветка мегаполиса. Вокруг бассейна — пальмы, шезлонги и зелёные зоны, формирующие SkyPark. Купаться могут только гости отеля, а смотровая площадка доступна всем за отдельную плату.

Hanging Gardens Ubud: бассейны среди джунглей

На Бали отель Hanging Gardens Ubud встроил бассейны в природный ландшафт. Террасные чаши расположены на разных уровнях и словно парят над тропическим лесом. У каждой виллы есть собственный бассейн и деревянная терраса с видом на холмы и храмы. Здесь архитектура не спорит с природой, а подчёркивает её.

Holiday Inn Shanghai: эффект высоты

В Шанхае бассейн с прозрачным дном разместили на 24-м этаже отеля. Сквозь стекло видно городские улицы, особенно впечатляющие в тёмное время суток. Дно выполнено из высокопрочного стекла, но людям с боязнью высоты такой опыт может показаться слишком экстремальным.

Deep Dive Dubai и Y-40: глубина как аттракцион

Deep Dive Dubai — самый глубокий бассейн в мире, уходящий на 60 метров. Он оформлен как затонувший город с улицами, транспортом и интерьерами. Вода поддерживается на комфортной температуре, а безопасность обеспечивают десятки камер. Это пространство подходит и профессиональным дайверам, и новичкам.

Итальянский Y-40 The Deep Joy чуть менее глубокий — 42 метра, но не менее интересный. Под водой расположены тоннели и искусственные пещеры, а бассейн заполнен термальной водой, в которой можно плавать без гидрокостюма.

"Немо-33" и красный бассейн Самуи

В бельгийском комплексе "Немо-33" создан целый подводный "город" с коридорами и окнами для наблюдения за дайверами. Здесь тренируются спасатели, каскадёры и любители подводного плавания.

На острове Самуи отель The Library прославился бассейном с ярко-красной плиткой. Вода кажется алой, что вызывает у гостей сильные эмоции — от восторга до лёгкого дискомфорта. Этот бассейн стал дизайнерским символом курорта.

Сравнение необычных бассейнов мира

Высотные бассейны вроде Marina Bay Sands впечатляют панорамами и ощущением полёта.
Глубоководные комплексы в Дубае, Италии и Бельгии ориентированы на дайвинг и обучение.
Дизайнерские решения, как на Самуи, делают ставку на визуальный эффект и атмосферу.
Природно интегрированные бассейны Бали предлагают спокойствие и контакт с окружающей средой.

Плюсы и минусы нестандартных бассейнов

Такие бассейны дарят уникальный опыт и запоминающиеся кадры. Они часто становятся визитной карточкой отеля или курорта. При этом доступ к ним может быть ограничен, а стоимость проживания — выше средней. Некоторые объекты требуют физической подготовки или отсутствия страха высоты и глубины.

Советы шаг за шагом для туристов

  1. Уточните условия доступа: не все бассейны открыты для посторонних.

  2. Оцените свои ощущения от высоты или глубины заранее.

  3. Возьмите уходовые средства для кожи — вода часто сушит её.

  4. Выбирайте купальники из хлороустойчивых материалов.

  5. Проверяйте правила безопасности и ограничения по здоровью.

Популярные вопросы о необычных бассейнах

Где находится самый высокий бассейн в мире?
Он расположен на крыше Marina Bay Sands в Сингапуре.

Можно ли купаться в Deep Dive Dubai без опыта?
Да, там есть программы для новичков с инструкторами.

Стоит ли бояться прозрачного дна бассейна?
Конструкция безопасна, но людям с боязнью высоты лучше быть осторожнее.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
