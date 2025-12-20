Лава вместо вида на океан: самый необычный отель Гавайев удивляет даже бывалых туристов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Многие путешественники приезжают на Гавайи в надежде увидеть одно из самых впечатляющих зрелищ планеты — извержение действующего вулкана. Национальный парк Hawai"i Volcanoes, входящий в список объектов ЮНЕСКО, дает такую возможность почти круглый год. Один из самых необычных способов прочувствовать эту стихию — остановиться прямо у кромки кратера. Об этом сообщает Lonely Planet.

Почему Килауэа притягивает туристов со всего мира

Килауэа официально считается самым активным вулканом на Земле. Его многомесячное извержение в 2018 году радикально изменило ландшафт острова и уничтожило целые жилые районы. Сегодня он остается объектом постоянного наблюдения и магнитом для путешественников, желающих увидеть живую геологию в действии.

На высоте более 1200 метров над уровнем моря открываются панорамные виды на кальдеру и кратер Халемаумау, который в периоды активности окрашивает ночное небо в огненно-красные оттенки. Именно здесь природа демонстрирует свою мощь без декораций и спецэффектов.

Volcano House: от приюта XIX века до исторического лоджа

Одним из самых доступных вариантов размещения в парке остается Volcano House. Стоимость проживания начинается примерно от 100 долларов за ночь, что редкость для столь уникальной локации. Первая постройка на этом месте появилась еще в 1846 году и представляла собой однокомнатное убежище для исследователей и путешественников.

За почти два столетия здание перестраивали несколько раз. Сегодня это скромный лодж на 33 номера с атмосферой Гавайев 1960-х годов и минималистичным интерьером, который не отвлекает от главного — вида за окном.

"Удивление от того, что я нашел хороший отель в таком диком месте, поразило меня куда сильнее, чем сам вулкан", — писал писатель Марк Твен после ночевки здесь в 1866 году.

Что выбрать: номер, домик или кемпинг

Гостям рекомендуют бронировать номера с видом на кратер — при удачном стечении обстоятельств можно наблюдать всплески лавы прямо из окна. Для тех, кто предпочитает более простой формат, Volcano House управляет десятью кемперскими домиками и палаточными площадками на территории парка.

Даже без ночевки сюда можно заглянуть на ужин в ресторане The Rim или выпить коктейль в Uncle George's Lounge, откуда открывается вид на Халемаумау на закате.

Безопасность рядом с действующим вулканом

Нахождение рядом с активным вулканом всегда связано с рисками. Национальная служба парков США совместно с персоналом Volcano House регулярно информирует гостей о текущей активности, качестве воздуха и необходимых мерах предосторожности. Все маршруты и смотровые зоны открываются или закрываются строго в зависимости от ситуации.

Сравнение формата проживания в парке

Проживание в Volcano House дает уникальное преимущество — возможность наблюдать вулкан без ночных переездов и толп туристов. Кемпинг подходит для любителей автономных путешествий и пеших маршрутов. Отели за пределами парка безопаснее и комфортнее, но лишают эффекта полного погружения.

Плюсы и минусы проживания у вулкана

Такой формат дает редкие виды, тишину и ощущение причастности к истории места. Одновременно он предполагает простые условия, зависимость от вулканической активности и строгие правила безопасности. Это не курортный отдых, а опыт, который запоминается на всю жизнь.

Советы шаг за шагом для поездки

  1. Проверяйте прогноз вулканической активности перед бронированием.

  2. Запрашивайте номер с видом на кратер заранее.

  3. Уточняйте состояние троп и качество воздуха по прибытии.

  4. Берите теплую одежду — на высоте прохладно даже на Гавайях.

  5. Планируйте минимум одну ночь, чтобы увидеть вулкан в темное время суток.

Популярные вопросы о посещении Килауэа

Безопасно ли останавливаться рядом с вулканом?
Да, при соблюдении рекомендаций Национальной службы парков.

Можно ли увидеть лаву гарантированно?
Нет, активность вулкана меняется, многое зависит от времени визита.

Сколько стоит проживание в Volcano House?
Цены начинаются примерно от 100 долларов за ночь.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
