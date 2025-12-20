Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В кабине самолёта действует запрет: почему пилоты никогда не едят одно и то же

Пилотам запрещают одинаковые блюда во время полёта — авиакомпании
Туризм

Во время дальних перелётов питание получают не только пассажиры, но и пилоты. При этом у членов лётного экипажа действуют особые правила: они едят разную еду и делают это не одновременно. Такие меры напрямую связаны с безопасностью полётов и появились не случайно. Об этом сообщает сервис "Яндекс Путешествия".

Кабина пилота
Фото: airliners.net by Mohammadreza Farhadi Aref, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кабина пилота

Почему у пилотов раздельное питание

В авиации действует принцип дублирования критически важных систем. Именно поэтому в кабине самолёта всегда находятся два пилота. Один из них управляет воздушным судном — Pilot Flying, второй следит за приборами и ведёт связь с диспетчерами — Pilot Monitoring.

Командир и второй пилот регулярно меняются ролями, чтобы поддерживать профессиональные навыки. Несмотря на строгие медицинские проверки, даже полностью здоровый человек может почувствовать недомогание в полёте. Если это случится с одним пилотом, второй обязан сохранить способность управлять самолётом и безопасно завершить рейс.

Как еда связана с безопасностью полётов

История авиации знает случаи, когда причиной ухудшения самочувствия экипажа становилась пища. Самый известный пример произошёл в 1982 году: пилоты и бортинженер самолёта, летевшего из США в Португалию, получили пищевое отравление прямо в воздухе. Позже выяснилось, что их рационы отличались, но все ели один и тот же пудинг — именно он оказался источником проблемы.

Этот инцидент стал наглядным подтверждением необходимости строгих правил. Сегодня большинство авиакомпаний придерживаются принципа раздельного питания пилотов, чтобы снизить риск одновременного отравления.

Чем и как питаются пилоты на рейсе

Поставщики авиационного питания проходят строгий контроль, однако риск полностью исключить невозможно. Поэтому в разных авиакомпаниях действуют дополнительные меры.

В одних случаях пилотам предлагают несколько вариантов меню, из которых они обязаны выбрать разные основные блюда. Например, если один предпочёл мясо, второй выбирает рыбу или птицу. В других компаниях меню для командира и второго пилота изначально отличается.

Сложные и тяжёлые блюда в рацион экипажа не включают. Пища должна быть простой, легко перевариваемой и максимально безопасной.

Интервалы между приёмами пищи

Даже при раздельном меню пилоты не едят одновременно. Между приёмами пищи выдерживают интервал не менее часа. Если с продуктами что-то не так, за это время симптомы отравления успеют проявиться у одного человека, а второй сохранит работоспособность.

Решение о том, кто из пилотов ест первым, принимает командир воздушного судна. Такой порядок — ещё один уровень защиты в системе безопасности полётов.

Домашняя еда и строгие запреты

В некоторых авиакомпаниях пилотам разрешают брать еду из дома. Однако к ней предъявляются жёсткие требования: продукты должны быть свежими, без риска быстрого порчи.

Под запретом находятся потенциально опасные блюда, включая сырую рыбу и продукты с коротким сроком хранения. Более того, такие блюда пилоты стараются не употреблять даже за несколько часов до рейса.

Сравнение: питание пилотов и пассажиров

Пассажиры могут выбирать еду свободно или брать её с собой на борт. Для пилотов же питание — часть регламента безопасности. Если пассажиру станет плохо, экипаж сможет оказать помощь или запросить медицинскую поддержку. В случае с пилотами последствия могут быть куда серьёзнее.

Поэтому рацион экипажа проще, строже и контролируется гораздо жёстче, чем питание в пассажирском салоне.

Плюсы и минусы раздельного питания экипажа

Такая система имеет очевидные преимущества. Она снижает риск одновременного недомогания у обоих пилотов и повышает общую безопасность полёта. Кроме того, простая пища помогает избежать перегрузки организма во время длительных рейсов.

К минусам можно отнести ограниченный выбор блюд и необходимость строгого соблюдения графика. Однако в авиации безопасность всегда важнее комфорта.

Советы пассажирам шаг за шагом

Пассажирам разрешено брать на борт еду, но стоит помнить: если самочувствие ухудшится, медицинской помощи может не оказаться поблизости. Напитки объёмом более 100 мл нельзя проносить в ручной клади — их изымают на досмотре.

У лоукостеров питание часто не входит в билет, поэтому еду лучше заказывать заранее. А томатный сок, который многие не любят на земле, в полёте кажется вкуснее из-за сухого воздуха в салоне.

Популярные вопросы о питании пилотов

Почему пилоты едят разную еду?
Чтобы исключить риск одновременного пищевого отравления.

Едят ли пилоты одновременно?
Нет, между приёмами пищи выдерживают интервал не менее часа.

Можно ли пилотам брать еду из дома?
В некоторых авиакомпаниях — да, но с серьёзными ограничениями по составу и свежести.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
