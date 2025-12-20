Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пьяная пассажирка напала на Алексея Глызина в самолёте
ДНК-анализ опроверг версию о сыпном тифе в гибели армии Наполеона — PopSci
Остывший рис стал источником пребиотических углеводов — специалисты по питанию
Рускеала стала популярной зимой из-за мраморного каньона — гиды
Стирка белых полотенец в горячей воде снижает жесткость ткани — The Spruce
Наказание за незаконную рубку ёлки включает срок до двух лет — юрист Печников
В Южной Корее офисные сотрудники пожаловались, что корпоративы крадут личное время
Жители Тувы могут уехать из региона на праздники из-за запрета алкоголя — Вассерман
Крупные модели Kia перешли в премиальный ценовой сегмент

Роскошь стала тише: туристы больше не хотят, чтобы их обслуживали — и в этом новый комфорт

Отели начали внедрять бесшовный сервис без участия персонала — эксперт Жданова
Туризм

Роскошь в путешествиях всё чаще перестаёт быть заметной — и именно этого ждут гости. В премиальном сегменте набирает силу запрос на уединённость и сервис, который не требует лишнего взаимодействия с персоналом.

Курорт в Египте
Фото: wikimedia.org by Kora27, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Курорт в Египте

Об этом рассказала эксперт и руководитель консьерж-сервиса по подбору туров и созданию индивидуальных путешествий Onlinetours Premium Татьяна Жданова.

От демонстративной заботы к предвосхищению ожиданий

По словам эксперта, современный гость всё меньше ценит активное участие сотрудников отеля и всё больше — ощущение, что комфорт возникает сам собой. Речь идёт о так называемой бесшовности, когда процессы выстроены так, что человеку не приходится ничего объяснять и напоминать.

"Представьте, что вы заселяетесь в отель. Вас не встречают навязчивые приветствия и сотрудники, готовые прийти на помощь, не докучают излишней заботой. В номере уже ждет любимый завтрак, а температура воздуха и подогрева полов выставлена на комфортном уровне", — сказала Жданова.

Она добавила, что именно такой бесшовности ожидают сегодня от премиального отдыха. Турист только подумал, а все его ожидания уже воплощены сотрудниками отеля, проявляющими таким образом заботу без навязчивости.

При этом, как подчёркивает эксперт, за ощущением лёгкости и естественности скрывается сложная организационная работа. "Невидимый сервис" не возникает спонтанно и требует точной координации всех служб, пишет Газета.Ru.

Цена ошибки и роль команды

Жданова отмечает, что бесшовность особенно уязвима к деталям. Малейшая ошибка способна разрушить ощущение целостного сервиса. В качестве примера она приводит ситуацию, когда просьба гостя была неверно интерпретирована, и услуга оказалась выполнена с опозданием. В результате страдает не отдельный эпизод, а вся концепция "невидимого" обслуживания.

Эксперт подчёркивает, что путешествие для клиента — это в том числе отдых от общения. У гостей нет желания повторять просьбы или контролировать выполнение мелочей. Поэтому ключевая задача профессиональной команды — фиксировать все пожелания в единой системе и обеспечивать их точное исполнение без участия самого клиента.

Тихая роскошь и новая искренность

По словам Ждановой, рост популярности бесшовного сервиса связан и с влиянием цифровых алгоритмов. Люди привыкают к среде, которая подстраивается под их интересы, и ожидают такого же подхода в реальной жизни. На этом фоне формируется тренд на тихую роскошь и осознанный туризм, где демонстрация статуса уступает место внутреннему комфорту.

Эксперт также связывает "невидимость" сервиса с понятием искренности. Персоналу больше не нужно активно демонстрировать внимание — гостеприимство проявляется в точности, спокойствии и отсутствии лишних ритуалов. Такой формат, по её словам, и становится новым стандартом премиального опыта.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
В 2026 обои переходят от фона к доминирующему акценту
Недвижимость
В 2026 обои переходят от фона к доминирующему акценту
Лёгкие очищающие формулы улучшают подъём тонких волос
Красота и стиль
Лёгкие очищающие формулы улучшают подъём тонких волос
Длина крокодила Лолонга достигла 6,17 м при массе свыше тонны — CPG
Домашние животные
Длина крокодила Лолонга достигла 6,17 м при массе свыше тонны — CPG
Популярное
Сделка закрыта, но началось странное: переписка Долиной и Лурье насторожила следствие

Переписка между Ларисой Долиной и Полиной Лурье раскрыла, что заявление о мошенничестве появилось уже после требований о выселении и передаче жилья.

Лариса Долина выжидала, прежде чем сообщить о мошенниках
Тысячи рыбных гнёзд обнаружены подо льдами моря Уэдделла в Антарктиде — Earth
Искали корабль, а нашли другое: подо льдами Антарктиды скрывалось нечто куда масштабнее
Без замены грунта и тонны навоза: что добавить в теплицу, чтобы почва стала рыхлой и живой
Цветочное чудо, которое работает лучше декоратора: создаёт цветущий ковёр без лишних усилий
ДНК чумы Бронзового века обнаружили в овце на Урале — археолог Тейлор Хермес Игорь Буккер Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов
Россия и Норвегия: сотрудничество в рыболовстве несмотря на ЕС
Восемь месяцев подо льдом без связи: миссия вернулась с цифрами, от которых стало не по себе
Банковские карты уходят в прошлое: россиян ждёт тотальный переход на новый способ оплаты
Банковские карты уходят в прошлое: россиян ждёт тотальный переход на новый способ оплаты
Последние материалы
Наказание за незаконную рубку ёлки включает срок до двух лет — юрист Печников
В Южной Корее офисные сотрудники пожаловались, что корпоративы крадут личное время
Жители Тувы могут уехать из региона на праздники из-за запрета алкоголя — Вассерман
Кока-кола не сокращает симптомы гастроэнтерита — Kondice
Фикус повышает водопотребление в зимний период
“Надёжность цифровых сервисов начинается с тестирования” — Юлия Дрогунова
Крупные модели Kia перешли в премиальный ценовой сегмент
В тесто для "Наполеона" добавляют уксус для расслоения
Северные олени совершают миграции на сотни километров
JWST наблюдал одну из самых далёких подтверждённых сверхновых — Earth
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.