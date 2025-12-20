Роскошь стала тише: туристы больше не хотят, чтобы их обслуживали — и в этом новый комфорт

Отели начали внедрять бесшовный сервис без участия персонала — эксперт Жданова

Роскошь в путешествиях всё чаще перестаёт быть заметной — и именно этого ждут гости. В премиальном сегменте набирает силу запрос на уединённость и сервис, который не требует лишнего взаимодействия с персоналом.

Фото: wikimedia.org by Kora27, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Курорт в Египте

Об этом рассказала эксперт и руководитель консьерж-сервиса по подбору туров и созданию индивидуальных путешествий Onlinetours Premium Татьяна Жданова.

От демонстративной заботы к предвосхищению ожиданий

По словам эксперта, современный гость всё меньше ценит активное участие сотрудников отеля и всё больше — ощущение, что комфорт возникает сам собой. Речь идёт о так называемой бесшовности, когда процессы выстроены так, что человеку не приходится ничего объяснять и напоминать.

"Представьте, что вы заселяетесь в отель. Вас не встречают навязчивые приветствия и сотрудники, готовые прийти на помощь, не докучают излишней заботой. В номере уже ждет любимый завтрак, а температура воздуха и подогрева полов выставлена на комфортном уровне", — сказала Жданова.

Она добавила, что именно такой бесшовности ожидают сегодня от премиального отдыха. Турист только подумал, а все его ожидания уже воплощены сотрудниками отеля, проявляющими таким образом заботу без навязчивости.

При этом, как подчёркивает эксперт, за ощущением лёгкости и естественности скрывается сложная организационная работа. "Невидимый сервис" не возникает спонтанно и требует точной координации всех служб, пишет Газета.Ru.

Цена ошибки и роль команды

Жданова отмечает, что бесшовность особенно уязвима к деталям. Малейшая ошибка способна разрушить ощущение целостного сервиса. В качестве примера она приводит ситуацию, когда просьба гостя была неверно интерпретирована, и услуга оказалась выполнена с опозданием. В результате страдает не отдельный эпизод, а вся концепция "невидимого" обслуживания.

Эксперт подчёркивает, что путешествие для клиента — это в том числе отдых от общения. У гостей нет желания повторять просьбы или контролировать выполнение мелочей. Поэтому ключевая задача профессиональной команды — фиксировать все пожелания в единой системе и обеспечивать их точное исполнение без участия самого клиента.

Тихая роскошь и новая искренность

По словам Ждановой, рост популярности бесшовного сервиса связан и с влиянием цифровых алгоритмов. Люди привыкают к среде, которая подстраивается под их интересы, и ожидают такого же подхода в реальной жизни. На этом фоне формируется тренд на тихую роскошь и осознанный туризм, где демонстрация статуса уступает место внутреннему комфорту.

Эксперт также связывает "невидимость" сервиса с понятием искренности. Персоналу больше не нужно активно демонстрировать внимание — гостеприимство проявляется в точности, спокойствии и отсутствии лишних ритуалов. Такой формат, по её словам, и становится новым стандартом премиального опыта.