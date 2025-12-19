Приземлились — не значит безопасно: почему вставать после посадки оказалось опаснее, чем кажется

Авиакомпания запретила вставать после посадки до сигнала экипажа — Turkish Airlines

Привычка вскакивать с кресла сразу после приземления самолёта может показаться безобидной, но авиакомпании считают иначе. В мае 2025 года Turkish Airlines объявила о штрафах для пассажиров, которые игнорируют сигнал ремней безопасности после посадки. Причина проста — даже после касания полосы полёт ещё не завершён. Об этом сообщает Яндекс Путешествия.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Стюардесса разговаривает с пассажиром

Почему после посадки важно оставаться пристёгнутым

Во время крейсерского полёта пассажирам действительно разрешено вставать и передвигаться по салону, если не горит табло ремней безопасности. Однако при снижении и посадке ситуация меняется. Самолёт теряет высоту, может попадать в воздушные потоки, а экипаж заранее включает световое табло "Пристегните ремни".

После касания взлётно-посадочной полосы движение остаётся нестабильным. Самолёт может слегка вилять, резко тормозить или менять направление. В этот момент ремень безопасности — единственная защита от удара о кресло, пол или соседей.

Что может произойти после касания полосы

Многие пассажиры воспринимают момент приземления как финал полёта, но на практике это лишь начало руления. В этот период возможны резкие остановки, повторные разгоны и манёвры. Если человек стоит в проходе, он легко теряет равновесие и падает.

Дополнительный риск — багаж. При внезапном торможении из открытых полок могут выпасть тяжёлые чемоданы и рюкзаки. Такие предметы нередко становятся причиной травм. Кроме того, заполненные проходы мешают экипажу и могут осложнить эвакуацию, если возникнет нештатная ситуация.

Когда действительно можно вставать с места

Единственный надёжный ориентир для пассажира — табло "Пристегните ремни". Пока оно горит, вставать запрещено, даже если самолёт уже долго стоит или кажется полностью остановившимся. Отключение табло означает, что лайнер зарулил на стоянку и больше не выполняет активных манёвров.

Как правило, одновременно с этим бортпроводники делают голосовое объявление и разрешают пассажирам покидать свои места. До этого момента безопаснее оставаться пристёгнутым и не открывать багажные полки.

Сравнение: поведение пассажиров и реальные риски

Часто пассажиры спешат встать, чтобы быстрее выйти из самолёта или занять место в проходе. Однако на практике это не ускоряет высадку. Напротив, скопление людей в салоне замедляет процесс и повышает риск травм.

Спокойное ожидание сигнала экипажа позволяет сохранить порядок, избежать давки и сделать выход более организованным. В итоге самолёт освобождается не медленнее, а иногда даже быстрее.

Советы пассажирам шаг за шагом

Во время взлёта и посадки всегда проверяйте, что ремень безопасности застёгнут. Если вы путешествуете с ребёнком, убедитесь, что он не расстегнул ремень самостоятельно. После приземления не открывайте багажные полки до отключения табло.

Если в процессе руления произойдёт резкое торможение, рекомендуется наклониться вперёд и прикрыть голову руками. После разрешения на выход двигайтесь по салону постепенно, дожидаясь своей очереди, и перед выходом проверьте карманы кресла и полки на наличие личных вещей.

Популярные вопросы о ремнях безопасности после посадки

Можно ли вставать, если самолёт уже остановился?

Нет, пока горит табло "Пристегните ремни", вставать запрещено.

Зачем штрафовать за ранний подъём с места?

Мера направлена на снижение травматизма и повышение общей безопасности на борту.

Когда полёт считается полностью завершённым?

После выключения табло ремней безопасности и разрешающего объявления экипажа.