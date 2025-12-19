Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Реклама IV-коктейлей использовала вводящие в заблуждение формулировки — профессор Рос
Искривление перегородки ухудшает носовое дыхание — оториноларинголог Кириченко
Регистрация IMEI повысит цифровую безопасность граждан — депутат Свинцов
Поиск двойника Земли начали с телескопа на Канарах – астрофизик Келоз
Металлический шум на холостых отнесли к износу глушителя
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 16%
Препятствий для визита Путина на саммит G20 нет — политолог Топорнин
Вода, холод и минимальный макияж улучшают внешний вид уставшей кожи — Vogue
Кая Каллас строит карьеру на антироссийской риторике — политолог Бойков

Европа в миниатюре и готика в полный рост: чем Брюссель удивляет уже в первый день

Ратушу Брюсселя построили в стиле брабантской готики — Яндекс Путешествия
Туризм

Брюссель сочетает в себе средневековую архитектуру, символы Европейского союза и ироничные городские легенды. Здесь за один-два дня можно увидеть объекты ЮНЕСКО, культовые памятники и необычные музеи, не покидая компактного исторического центра. Город подойдёт и для насыщенной прогулки, и для спокойного знакомства с культурой Бельгии. Об этом сообщает Яндекс Путешествия.

Брюссельский цветочный ковер
Фото: commons.wikimedia.org by Wouter Hagens, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Брюссельский цветочный ковер

Исторический центр Брюсселя: с чего начать прогулку

Брюссель основан в 979 году на реке Сенне и исторически делится на Верхний и Нижний город. В Верхнем сосредоточены административные здания Евросоюза и ключевые памятники, а Нижний традиционно считается деловым и торговым районом. Большинство маршрутов по центру начинаются рядом с Центральным вокзалом — отсюда легко добраться до главных достопримечательностей пешком.

Площадь Гран-Плейс

Гран-Плейс, или Рыночная площадь, считается сердцем Брюсселя. Её окружают гильдейские дома XVII века с богато украшенными фасадами, городская ратуша и Дом Короля. Архитектурный ансамбль включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и остаётся одной из самых посещаемых локаций города.

Раз в два года площадь украшают знаменитым цветочным ковром из бегоний — традиция существует с 1971 года. Зимой здесь проходит рождественская ярмарка, а в остальное время работает рынок, благодаря которому место сохранило своё историческое название.

Городская ратуша Брюсселя

Ратуша на Гран-Плейс — яркий пример брабантской готики. Строительство началось в 1401 году, а шпиль со статуей архангела Михаила появился полвека спустя. Сегодня здание служит резиденцией мэра, но открыто для посещения.

Внутри можно увидеть парадные залы, гобелены, картины и свадебный зал. С балкона открывается вид на площадь, а экскурсии проводят на нескольких языках. Стоимость билетов остаётся доступной, что делает визит популярным у туристов.

Кафедральный собор Святых Михаила и Гудулы

Собор расположен на холме Троренберг и соединяет Верхний и Нижний город. Его история начинается с романской церкви XI века, перестроенной в готическом стиле в XIII столетии. Под храмом сохранились фрагменты раннего здания.

Фасад украшают две 69-метровые башни, а интерьеры — колонны, статуи апостолов и ренессансные витражи. Здесь регулярно проходят органные концерты и богослужения с колокольным звоном, слышным далеко за пределами центра.

Знаковые объекты за пределами центра

Атомиум — символ города

Атомиум был построен к Всемирной выставке 1958 года и символизирует мирное использование атомной энергии. Конструкция из девяти сфер повторяет фрагмент кристаллической решётки железа, увеличенный в 165 миллиардов раз.

Высота сооружения — 102 метра, внутри размещены выставки, ресторан, смотровая площадка и даже мини-гостиница с капсульными спальнями. Атомиум особенно эффектно выглядит вечером благодаря подсветке и панорамным видам.

Парк миниатюр "Мини-Европа"

У подножия Атомиума расположен парк "Мини-Европа", где собраны уменьшенные копии знаковых зданий континента. Здесь можно увидеть Биг-Бен, Эйфелеву башню, венецианские каналы и Берлинскую стену.

Экспозиция интерактивная: поезда движутся, корабли плывут, а Везувий "извергается". Проект создавался с конца 1980-х годов при участии европейских стран и дополняется выставкой о Европейском союзе.

Необычные памятники Брюсселя

Писающий мальчик и Писающая девочка

Manneken Pis — один из самых узнаваемых символов города. Небольшая статуя XVII века окружена легендами и традициями, включая регулярную смену костюмов. Рядом работает музей, где хранится гардероб скульптуры.

"Писающая девочка" появилась в 1985 году как своеобразное отражение знаменитого мальчика. Обе фигуры стали частью городского фольклора и обязательными точками туристических маршрутов.

Дон Кихот и Санчо Панса

На площади Испании установлен памятник героям Сервантеса — подарок Мадрида городу-побратиму. Монумент напоминает о культурных связях европейских столиц и расположен недалеко от Центрального вокзала.

Музеи и дворцы

Королевский музей изящных искусств Бельгии

Музейное объединение включает шесть учреждений и хранит более 20 тысяч произведений — от старинной живописи до работ Магритта. Основные здания расположены в центре, а посещение доступно по единому билету.

Королевский дворец

Современный дворец стоит на месте средневекового замка Кауденберг. Сегодня он используется для официальных приёмов, но в летний период открыт для бесплатного посещения. Внутри можно увидеть Тронный зал, Имперскую и Зеркальную комнаты, а рядом расположен музей Бельвю, посвящённый истории Бельгии.

Сравнение: маршрут на 1 день и 2 дня в Брюсселе

При поездке на один день туристы обычно ограничиваются историческим центром: Гран-Плейс, собор, Писающий мальчик, музеи и дворец. Такой маршрут подходит для первого знакомства с городом.

Если в запасе два дня, стоит добавить Атомиум, "Мини-Европу", базилику Сакре-Кёр и прогулки по районам Верхнего города. Это позволяет увидеть Брюссель более разносторонним и менее туристическим.

Плюсы и минусы поездки в Брюссель

У города есть заметные преимущества:
• компактный центр, удобный для пеших прогулок;
• разнообразие архитектуры и музеев;
• развитый общественный транспорт и инфраструктура для туристов.

При этом стоит учитывать:
• высокий спрос на отели в сезон;
• необходимость визы для въезда;
• повышенную внимательность к личным вещам в людных местах.

Советы туристам шаг за шагом

Планируя поездку, заранее бронируйте отели рядом с Гран-Плейс или Центральным вокзалом. Для осмотра музеев удобно покупать комбинированные билеты. Документы лучше носить в виде копий, а оригиналы хранить в сейфе отеля.

Популярные вопросы о поездке в Брюссель

Что посмотреть в Брюсселе за 1 день?
Исторический центр, Гран-Плейс, собор, Королевский дворец и музей изящных искусств.

Сколько стоит поездка в Брюссель?
Основные расходы приходятся на перелёт, проживание и входные билеты; музеи и достопримечательности доступны по умеренным ценам.

Как выбрать район для проживания?
Удобнее всего селиться в центре или рядом с транспортными узлами, чтобы сократить время на перемещения.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Модульные диваны заменяют классические монолитные модели — Ouest-France
Недвижимость
Модульные диваны заменяют классические монолитные модели — Ouest-France
Садовый бинт защищает деревья от морозов и грызунов
Садоводство, цветоводство
Садовый бинт защищает деревья от морозов и грызунов
Замиокулькас пересаживают раз в 2–3 года перевалкой
Садоводство, цветоводство
Замиокулькас пересаживают раз в 2–3 года перевалкой
Популярное
Планка сдала позиции: это упражнение нагружает корпус ещё сильнее и безопаснее

Узнайте о жиме Паллофа – эффективной альтернативе планке для укрепления мышц кора, защиты спины и улучшения осанки. Пошаговая инструкция и советы экспертов.

Жим Паллофа укрепляет корпус без нагрузки на поясницу
Длина крокодила Лолонга достигла 6,17 м при массе свыше тонны — CPG
Гигант весом в тонну и длиной более шести метров: существо, которое побило все рекорды живой природы
Долина рассказала о новогоднем столе — и вновь вызвала гнев публики: причиной стало всего одно слово
Тяжёлый трактор весом 16 тонн умел экономить топливо — необычное решение удивляет до сих пор
ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов Сульфиам снизил частоту апноэ сна на 47% в испытании — The Lancet Игорь Буккер Сюжет о похищении детей Крампусом закрепился в фольклоре — антрополог Хайд Вероника Эйнуллаева
Тайна строительства пирамид раскрыта: под Саккарой нашли систему, которая не вписывается в историю Египта
Банковские карты уходят в прошлое: россиян ждёт тотальный переход на новый способ оплаты
Не цветы и не признания: поступок Воробьёва через два дня после встречи с Гарифуллиной стал решающим
Не цветы и не признания: поступок Воробьёва через два дня после встречи с Гарифуллиной стал решающим
Последние материалы
Снижение рождаемости косаток связано с нехваткой лосося — исследователь Джайлз
Металлический шум на холостых отнесли к износу глушителя
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 16%
Препятствий для визита Путина на саммит G20 нет — политолог Топорнин
Вода, холод и минимальный макияж улучшают внешний вид уставшей кожи — Vogue
Кая Каллас строит карьеру на антироссийской риторике — политолог Бойков
Священный бамбук укореняется лучше при зимней посадке — ouest-france
Рыба в рулете Мимоза должна быть раздавлена вилкой
ОКТО заявила о модернизации золотодобывающих активов — Алексей Толоконников
Снижение ставки ЦБ не даст быстрого эффекта для экономики — экономист Беляев
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.