Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Замена майонеза йогуртом снижает жирность селёдки под шубой — Николай Миллер
У ЕС нет денег на кредит Украине в 90 миллиардов евро — политолог Баширов
Пумы начали охоту на магеллановых пингвинов у побережья Патагонии — учёные
Сальные железы кожи головы активнее работают при частом мытье — дерматолог Лин
Очистка снега с теплицы из поликарбоната без лопаты снижает риск повреждений
Киев скрывает потери иностранных наемников на фронте — военный эксперт Михайлов
Внук Васильевой пережил сильный стресс из-за мошенников
Риск тромбоза возрастает при перелётах дольше четырёх часов — врач Мясников
В системах городского отопления Швеции применяют биомассу и отходы — PoznatSvet

Вино вытесняет пляжи: россияне массово меняют формат отдыха внутри страны

Спрос на поездки к винодельням стабильно вырос в регионах — Олеся Латышева
Туризм

Винные маршруты внутри страны стремительно набирают популярность у российских туристов. То, что ещё недавно считалось нишевым форматом отдыха, сегодня превращается в массовое направление с устойчивым спросом. Аналитики фиксируют резкий рост бронирований и интереса к экскурсиям на винодельни.

Эстетичный бокал красного вина на фоне ужина
Фото: https://pixabay.com by Henning_W is licensed under Free
Эстетичный бокал красного вина на фоне ужина

Почему винный туризм выходит на новый уровень

Спрос на энотуризм в России демонстрирует стабильный рост и постепенно меняет свой статус. По данным опроса Центра изучения потребительского поведения Роскачества, этим видом отдыха интересуются 54% россиян. Эксперты отмечают, что винные поездки перестают быть элитарным хобби и становятся доступным форматом путешествий для широкой аудитории.

"Спрос на винный туризм в России активно и стабильно растет. Из элитарного увлечения он превращается в массовый и популярный вид отдыха. Ожидается, что эта тенденция сохранится и в ближайшие годы, так как потенциал для развития очень велик", — рассказала директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, руководитель "Винного гида России" Олеся Латышева.

Аналитики связывают рост интереса с развитием инфраструктуры, появлением новых маршрутов и ориентацией винодельческих хозяйств на туристический сервис.

Крым и Краснодарский край — лидеры энотуризма

Высокий интерес к винным поездкам подтверждается статистикой бронирований. По данным сервиса "Островок", в ключевых винодельческих регионах — прежде всего в Крыму и Краснодарском крае — спрос на размещение за апрель-ноябрь вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Балаклаве, где расположена винодельня "Золотая балка", число бронирований в весенне-летнем сезоне 2025 года увеличилось в 2,5 раза. В Севастополе, где работают Инкерманский завод марочных вин, "Усадьба Перовских", UPPA Winery и AYA, спрос вырос вдвое. В Ялте рост составил 29%, а в Судаке — 72%.

Когда пляж — не единственная цель поездки

Эксперты отмечают, что туристы всё чаще дополняют классический пляжный отдых экскурсиями и дегустациями. Это позволяет разнообразить поездку и получить новые впечатления без смены региона.

"Несмотря на то, что традиционно туристов в этих направлениях привлекает пляжный отдых, многие стремятся разнообразить досуг и отправляются на экскурсии, в том числе посещают местные винодельни. Сегодня винодельческие хозяйства — это не просто производства, многие из них открывают собственные отели, что делает формат идеальным для коротких поездок", — отметила управляющий директор сервиса "Островок" Ирина Козлова.

Такой подход делает энотуризм удобным вариантом как для уикендов, так и для полноценного отпуска.

Неочевидные точки роста

Помимо прибрежных курортов, внимание туристов привлекают и регионы без выхода к морю. Так, в Бахчисарае спрос на бронирование размещений в апреле-сентябре 2025 года вырос вдвое. Город интересен за счёт расположенных поблизости частных винодельческих хозяйств, предлагающих экскурсии и дегустации.

В Краснодарском крае наибольшей популярностью пользуются Геленджик, Анапа и Новороссийск. Здесь расположены такие винодельни, как "Шато Андре", "Шато де Талю", "Шато Пино", "Усадьба Дивноморское", "Усадьба Мезыбь", "Усадьба Маркотх", а также завод шампанских вин "Абрау-Дюрсо".

Сравнение: энотуризм и классический курортный отдых

Классический пляжный отдых предполагает пассивное времяпрепровождение, тогда как винный туризм предлагает насыщенную программу с экскурсиями, дегустациями и локальной гастрономией. При этом оба формата всё чаще объединяются в одном путешествии, усиливая общую привлекательность направления.

Плюсы и минусы винного туризма

Развитие энотуризма открывает новые возможности, но имеет свои особенности.

Среди плюсов:

  • разнообразие форматов отдыха;
  • развитие региональной инфраструктуры;
  • рост внутреннего туризма и коротких поездок.

Среди минусов:

  • сезонность ряда направлений;
  • ограниченное количество мест на популярных винодельнях;
  • необходимость предварительного бронирования.

Советы для планирования винного путешествия

Перед поездкой стоит заранее изучить маршруты и записаться на экскурсии. Лучше выбирать размещение поблизости от виноделен, особенно если планируются дегустации. Оптимальный формат — короткие поездки на 2-4 дня с насыщенной программой.

Популярные вопросы о винном туризме

В каких регионах России энотуризм развивается быстрее всего

В Крыму и Краснодарском крае, а также в отдельных районах без выхода к морю, таких как Бахчисарай.

Подходит ли винный туризм для коротких поездок

Да, многие винодельни ориентированы именно на уикенды и мини-отпуска.

Почему спрос продолжает расти

Из-за развития инфраструктуры, интереса к локальным продуктам и стремления туристов к новым форматам отдыха.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Обрезка рождественского кактуса после цветения улучшает рост и цветение — Actualno
Садоводство, цветоводство
Обрезка рождественского кактуса после цветения улучшает рост и цветение — Actualno
Жим Паллофа укрепляет корпус без нагрузки на поясницу
Новости спорта
Жим Паллофа укрепляет корпус без нагрузки на поясницу
Садовый бинт защищает деревья от морозов и грызунов
Садоводство, цветоводство
Садовый бинт защищает деревья от морозов и грызунов
Популярное
Долина рассказала о новогоднем столе — и вновь вызвала гнев публики: причиной стало всего одно слово

Лариса Долина ответила на вопрос ребёнка о новогоднем столе, и её высказывания вызвали бурю негодования в Сети из-за слова "тривиальный".

Ларису Долину осудили за использование слова "тривиальный"
Длина крокодила Лолонга достигла 6,17 м при массе свыше тонны — CPG
Гигант весом в тонну и длиной более шести метров: существо, которое побило все рекорды живой природы
Планка сдала позиции: это упражнение нагружает корпус ещё сильнее и безопаснее
Тяжёлый трактор весом 16 тонн умел экономить топливо — необычное решение удивляет до сих пор
АвтоВАЗ выпустил первый серийный минивэн ВАЗ-2120 в 1998 году Сергей Милешкин Употребление сыра снижает риск деменции на 13% — Neurology Игорь Буккер Исследование XRISM разрушает миф о тёмной материи Александр Рощин
Тайна строительства пирамид раскрыта: под Саккарой нашли систему, которая не вписывается в историю Египта
Не цветы и не признания: поступок Воробьёва через два дня после встречи с Гарифуллиной стал решающим
Решение принято, а восторга не случилось: Зарубина призналась, что её смущает в деле Долиной
Решение принято, а восторга не случилось: Зарубина призналась, что её смущает в деле Долиной
Последние материалы
Очистка снега с теплицы из поликарбоната без лопаты снижает риск повреждений
Стрелец признан самым везучим знаком зодиака в декабре
Жертвы Помпеи надевали тяжелые шерстяные плащи пытаясь спастись — Daily Mail
Киев скрывает потери иностранных наемников на фронте — военный эксперт Михайлов
Отказ от банковских СМС лишает операторов до 25 млрд рублей в год — Муртазин
Внук Васильевой пережил сильный стресс из-за мошенников
Теплая одежда нужна собакам на прогулке с больными суставами — кинолог Голубев
Риск тромбоза возрастает при перелётах дольше четырёх часов — врач Мясников
ЕС провалил план по краже российских активов. Что дальше
В системах городского отопления Швеции применяют биомассу и отходы — PoznatSvet
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.