Вино вытесняет пляжи: россияне массово меняют формат отдыха внутри страны

Винные маршруты внутри страны стремительно набирают популярность у российских туристов. То, что ещё недавно считалось нишевым форматом отдыха, сегодня превращается в массовое направление с устойчивым спросом. Аналитики фиксируют резкий рост бронирований и интереса к экскурсиям на винодельни.

Почему винный туризм выходит на новый уровень

Спрос на энотуризм в России демонстрирует стабильный рост и постепенно меняет свой статус. По данным опроса Центра изучения потребительского поведения Роскачества, этим видом отдыха интересуются 54% россиян. Эксперты отмечают, что винные поездки перестают быть элитарным хобби и становятся доступным форматом путешествий для широкой аудитории.

"Спрос на винный туризм в России активно и стабильно растет. Из элитарного увлечения он превращается в массовый и популярный вид отдыха. Ожидается, что эта тенденция сохранится и в ближайшие годы, так как потенциал для развития очень велик", — рассказала директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, руководитель "Винного гида России" Олеся Латышева.

Аналитики связывают рост интереса с развитием инфраструктуры, появлением новых маршрутов и ориентацией винодельческих хозяйств на туристический сервис.

Крым и Краснодарский край — лидеры энотуризма

Высокий интерес к винным поездкам подтверждается статистикой бронирований. По данным сервиса "Островок", в ключевых винодельческих регионах — прежде всего в Крыму и Краснодарском крае — спрос на размещение за апрель-ноябрь вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Балаклаве, где расположена винодельня "Золотая балка", число бронирований в весенне-летнем сезоне 2025 года увеличилось в 2,5 раза. В Севастополе, где работают Инкерманский завод марочных вин, "Усадьба Перовских", UPPA Winery и AYA, спрос вырос вдвое. В Ялте рост составил 29%, а в Судаке — 72%.

Когда пляж — не единственная цель поездки

Эксперты отмечают, что туристы всё чаще дополняют классический пляжный отдых экскурсиями и дегустациями. Это позволяет разнообразить поездку и получить новые впечатления без смены региона.

"Несмотря на то, что традиционно туристов в этих направлениях привлекает пляжный отдых, многие стремятся разнообразить досуг и отправляются на экскурсии, в том числе посещают местные винодельни. Сегодня винодельческие хозяйства — это не просто производства, многие из них открывают собственные отели, что делает формат идеальным для коротких поездок", — отметила управляющий директор сервиса "Островок" Ирина Козлова.

Такой подход делает энотуризм удобным вариантом как для уикендов, так и для полноценного отпуска.

Неочевидные точки роста

Помимо прибрежных курортов, внимание туристов привлекают и регионы без выхода к морю. Так, в Бахчисарае спрос на бронирование размещений в апреле-сентябре 2025 года вырос вдвое. Город интересен за счёт расположенных поблизости частных винодельческих хозяйств, предлагающих экскурсии и дегустации.

В Краснодарском крае наибольшей популярностью пользуются Геленджик, Анапа и Новороссийск. Здесь расположены такие винодельни, как "Шато Андре", "Шато де Талю", "Шато Пино", "Усадьба Дивноморское", "Усадьба Мезыбь", "Усадьба Маркотх", а также завод шампанских вин "Абрау-Дюрсо".

Сравнение: энотуризм и классический курортный отдых

Классический пляжный отдых предполагает пассивное времяпрепровождение, тогда как винный туризм предлагает насыщенную программу с экскурсиями, дегустациями и локальной гастрономией. При этом оба формата всё чаще объединяются в одном путешествии, усиливая общую привлекательность направления.

Плюсы и минусы винного туризма

Развитие энотуризма открывает новые возможности, но имеет свои особенности.

Среди плюсов:

разнообразие форматов отдыха;

развитие региональной инфраструктуры;

рост внутреннего туризма и коротких поездок.

Среди минусов:

сезонность ряда направлений;

ограниченное количество мест на популярных винодельнях;

необходимость предварительного бронирования.

Советы для планирования винного путешествия

Перед поездкой стоит заранее изучить маршруты и записаться на экскурсии. Лучше выбирать размещение поблизости от виноделен, особенно если планируются дегустации. Оптимальный формат — короткие поездки на 2-4 дня с насыщенной программой.

Популярные вопросы о винном туризме

В каких регионах России энотуризм развивается быстрее всего

В Крыму и Краснодарском крае, а также в отдельных районах без выхода к морю, таких как Бахчисарай.

Подходит ли винный туризм для коротких поездок

Да, многие винодельни ориентированы именно на уикенды и мини-отпуска.

Почему спрос продолжает расти

Из-за развития инфраструктуры, интереса к локальным продуктам и стремления туристов к новым форматам отдыха.