Жизнь как в коробке: итальянская олимпийская деревня удивила спартанскими условиями

Спортсменов поселят в модульные дома на Олимпиаде в Италии — SITA

Зимняя Олимпиада в Италии уже на горизонте, и до старта остаётся меньше двух месяцев. Спортсмены давно привыкли, что олимпийская деревня — это не курорт и не отель "всё включено", но ожидания от Италии у многих были почти "по-киношному роскошными".

Фото: commons.wikimedia.org by Vitold Muratov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ski jumping hill in Cortina d’Ampezzo .pg

Реальность оказалась другой: в Кортине участников ждёт максимально практичное жильё, где главный акцент сделан на функциональность и организацию быта. Об этом сообщает SITA.

Как выглядит олимпийская деревня в Кортине

Олимпийская деревня в Кортине-д'Ампеццо — это комплекс из 377 передвижных домов, рассчитанный примерно на 1400 спортсменов и членов делегаций. Формат неслучаен: это не стационарные здания, а мобильные блоки, которые после Игр должны исчезнуть, чтобы место не превращалось в постоянную "бетонную" инфраструктуру.

Локация тоже задаёт настроение. Дома разместили в лесной зоне. По описанию, в домиках предусмотрены камины — деталь, которая должна добавлять уюта в условиях зимы, даже если за окном не идеальная открытка со снегом. При этом сама планировка скорее про дисциплину, чем про комфорт: жилища стоят близко друг к другу, а значит, рассчитывать на полноценное уединение участникам будет сложнее.

Что внутри: площадь, комнаты и бытовые условия

Каждый модульный дом состоит из двух комнат, в каждой могут жить по два человека. Общая площадь помещения — около 18 квадратных метров, то есть пространства немного: это формат "приехал — восстановился — уехал на старт", без лишнего. Важный плюс — у жильцов есть собственные ванные комнаты с душем, что для спортсменов в период соревнований часто ценнее, чем дизайнерские детали.

Такой подход типичен для крупных спортивных событий: организаторы стараются дать стабильные базовые условия, чтобы у участников было место для сна, восстановления и подготовки, но не превращают деревню в отельный комплекс. Особенно это заметно в видах спорта, где важны режим, тишина и контроль над распорядком.

"Антисексуальные" кровати: почему их снова используют

Отдельная деталь, которая снова всплывает в обсуждениях, — так называемые "антисексуальные" кровати. По сути, это предмет олимпийского быта, который уже становился мемом: впервые о подобном решении громко говорили в Токио, позже тема возвращалась в Париже, и теперь формат используют снова.

Смысл таких кроватей обычно не в "запрете", а в том, что они рассчитаны на конкретную нагрузку и практичность, а не на избыточную устойчивость и "домашний" комфорт. В итоге получается эффектный символ дисциплины: олимпийская деревня — место, где спортсменам важнее сон и восстановление, чем романтика.

Что говорят организаторы и зачем нужен "контакт с природой"

Правительственный комиссар Фабио Салдини настаивает, что деревня создаёт правильную атмосферу: спокойствие, концентрацию и близость к природе. Он подчёркивает, что участники смогут "изолироваться", сосредоточиться и, например, выйти на пробежку.

Логика понятна: в дни соревнований психология иногда решает не меньше, чем физическая форма. Поэтому деревня должна работать как зона восстановления, где меньше раздражителей, проще держать режим и не распыляться на лишнее. В Кортине эту идею усиливают окружающим ландшафтом и тем, что комплекс расположен недалеко от центра — буквально в нескольких минутах езды.

Экологический аргумент и спорный момент с деревьями

Одним из ключевых аргументов называют экологичность: комплекс временный и должен быть демонтирован после завершения Игр. Такой сценарий часто подают как компромисс между масштабом события и сохранением территории.

Но у "временных" решений есть и обратная сторона. Для строительства пришлось рубить деревья, хотя, как утверждается, "большая часть погибших уже была". Это формулировка, которая обычно вызывает споры: часть аудитории видит в ней попытку объяснить неизбежные последствия стройки, а часть — повод задавать вопросы о том, насколько бережно был выбран формат и место.

Сравнение: передвижные дома и классическая олимпийская деревня

Передвижные дома дают быстрый монтаж и понятную логику демонтажа после соревнований, но часто означают более тесную планировку и скромные площади. Классическая деревня со стационарными зданиями обычно предлагает больше пространства и инфраструктуры, но затем требует решения судьбы объектов: кому они достанутся и как будут использоваться. По ощущению уединения стационарные комплексы чаще выигрывают, а в Кортине, наоборот, дома стоят близко, и приватности, как отмечается, будет меньше. По "атмосфере" мобильный формат легче вписывать в природный ландшафт, но он не создаёт впечатления "олимпийского города" — скорее напоминает хорошо организованный временный лагерь для профессионалов.

Плюсы и минусы деревни в Кортине для спортсменов

Чтобы понять, почему решение выглядит одновременно прагматичным и спорным, полезно разложить его на практические пункты.

Плюсы:

Временный формат: после Игр комплекс должен исчезнуть, не оставляя лишней инфраструктуры. Базовый комфорт закрыт: есть отдельные ванные комнаты с душем, что важно для режима восстановления. Близость к природе и возможность держать фокус: среда рассчитана на концентрацию, а не на развлечения. Локация рядом с центром: логистика проще, когда не нужно тратить время на долгие переезды.

Минусы:

Мало пространства: 18 квадратных метров на модуль — это тесно, особенно при жизни "в режиме стартов". Недостаток уединения: дома стоят близко, а значит, приватность ограничена. Экологическая неоднозначность: ради строительства всё равно пришлось рубить деревья. Эффект "ожидание/реальность": Италия ассоциируется с комфортом, а спортсмены получают максимально утилитарные условия.

Популярные вопросы о деревне в Кортине

Почему спортсменов разместили в передвижных домах, а не в обычных зданиях?

Потому что комплекс задуман как временный: после Олимпиады он должен быть демонтирован, и территория не станет постоянной стройплощадкой или жилым кварталом.

Насколько комфортно жить в таком формате во время соревнований?

Это не про роскошь, а про функциональность. По описанию, пространства немного, но есть отдельные ванные комнаты с душем, а формат рассчитан на сон и восстановление, а не на "отельные" впечатления.

Что такое "антисексуальные" кровати и зачем их используют?

Так называют кровати утилитарного формата, которые уже использовались на Играх ранее. В обсуждениях их воспринимают как символ дисциплины и практичности олимпийского быта, где важнее режим, чем комфорт "как дома".

Правда ли, что деревня будет очень тесной?

Указывается, что дома стоят близко друг к другу, а помещения небольшие. Поэтому приватности будет меньше, чем в классических больших комплексах.