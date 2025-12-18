Спасатели, вертолёты и крупные суммы денег: во сколько обойдётся пострадавшему катание на горных лыжах

Страховка реально спасает в горах или на горнолыжном курорте — от врача до вертолёта

Катание на лыжах — это не только про снаряжение, трассы и погоду, но и про правильную страховку, которая действительно работает в горах. На курортах за границей большинству людей достаточно туристического полиса с хорошим покрытием медицинских расходов и спасательных работ.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Открытие зимнего сезона в Шерегеше

Но именно в деталях скрываются самые неприятные сюрпризы: поиск в горах, вертолёт, ответственность за столкновение на склоне и требования о компенсации, которые могут прийти уже после возвращения домой. Об этом сообщает UNIQA.

Что важно для катания: лечение и помощь спасателей

Если вы планируете кататься на лыжах, ключевой пункт — медицинская страховка, которая покроет лечение травм, полученных на склоне. На практике происшествия случаются не только во время скоростного спуска. Даже "лёгкая прогулка" может закончиться спасательной операцией — достаточно заблудиться, застрять на сложном участке или неудачно упасть.

По оценкам страховщика, средняя стоимость вмешательства спасателей составляет около 350 евро. Если требуется поиск, извлечение пострадавшего и тем более подключение вертолёта, итоговая сумма может вырасти до нескольких тысяч евро. При наличии страховки расходы в пределах лимита оплачивает страховая компания, и туристу не приходится разбираться с расчётами "на месте".

Какие риски, кроме травм, закрывает туристический полис

Полис для поездок внутри страны (или аналогичный по наполнению) обычно шире, чем просто медицина. Он может включать компенсации при потере, краже или повреждении багажа, выплаты при несчастном случае с необратимыми последствиями, а также возмещение расходов из-за отмены бронирования, если проживание становится невозможным.

Отдельная важная часть — ответственность за ущерб, который вы можете причинить другим. На лыжах это чаще всего столкновения: пострадавший может потребовать оплату лечения, компенсацию утраченного заработка или возмещение иных расходов. Именно поэтому "страховка ответственности" часто становится не менее значимой, чем покрытие медицинских расходов.

Катание за границей: почему без страховки лучше не ехать

Большинство словаков, как отмечается в материале, выезжают кататься в Австрию или Италию. При поездке за границу рекомендуется оформить туристическую страховку с покрытием медицинских расходов за пределами страны и с включёнными поисково-спасательными работами в горах. В таком случае клиенту не нужно оплачивать услуги местных спасателей: расчёты обычно идут через службу страховщика, которая организует помощь и оплату.

Застрахованный также имеет право на транспортировку в ближайшее медицинское учреждение прямо с места происшествия. Это критично, когда речь идёт о переломах, травмах головы или ситуации, где самостоятельно спуститься в долину невозможно.

Самая "жёсткая" тема — ответственность. В материале подчёркивается, что за рубежом люди лучше знают свои права и чаще отстаивают их в судах. По статистике страховщика, многие дела о возмещении ущерба при катании связаны со столкновениями на альпийских склонах. Для Италии это особенно актуально, потому что там страхование ответственности для лыжников и сноубордистов на горнолыжных курортах является обязательным. При проверке отсутствие полиса может обернуться штрафом в диапазоне 100-150 евро.

Для Италии советуют повышенное покрытие

В пакетах с более высоким лимитом, помимо базового уровня, указывается страховая защита на случай случайного ущерба или телесных повреждений на сумму до 200 000 евро. Для Италии страховщик рекомендует именно такой уровень: там компенсации за ущерб, по опыту, часто оказываются одними из самых высоких в Европе. Даже если вы уверены в своём катании, на склоне достаточно одного неудачного манёвра другого человека, чтобы ситуация стала юридической и финансовой проблемой.

Реальные случаи: когда проблема догоняет спустя месяцы

UNIQA описывает ситуации, которые повторяются из сезона в сезон: падения, травмы при выходе с кресельного подъёмника, а также столкновения с другими лыжниками. В качестве примеров приводятся случаи, когда во время катания в Италии застрахованный столкнулся с иностранным туристом, получившим множественные переломы и сотрясение мозга, и случай в Австрии, где после столкновения понадобился вертолёт, госпитализация и операция с фиксацией ноги.

Самый показательный момент — последствия. По описанию, через полгода клиенту позвонил адвокат пострадавшего спортсмена и заявил требование компенсации в размере 35 000 евро. Это как раз тот сценарий, о котором редко думают перед отпуском: вы уехали домой, а юридическая история только началась.

Что делать при аварии на склоне: базовый алгоритм

Если есть повреждения или пострадал другой человек, в материале рекомендуется действовать максимально "по правилам", чтобы потом не оказаться виноватым из-за хаоса и недоразумений.

Обратиться в местную полицию, если есть травмы или ущерб другому человеку. Обменяться контактами и, по возможности, взять контакты свидетелей. Зафиксировать обстановку: сохранить документы, сделать схему места, отметить траектории и точки столкновения. Ничего не подписывать, если текст непонятен. Если подписывать необходимо, делать это с пометкой о том, что содержание вам неясно. Позвонить в службу туристической страховки, которая работает круглосуточно, чтобы получить инструкцию и помощь. После возвращения оперативно заявить страховой случай и предоставить документы, сохранив готовность к сотрудничеству.

Отдельно подчёркивается риск, который многие недооценивают: если в столкновении нет очевидного виновника, из-за неосторожной подписи можно фактически "взять вину на себя", и потом будет очень сложно это исправить.

Какие исключения чаще всего лишают защиты

Как отмечается, страхование ответственности обычно не покрывает косвенные убытки, случаи под воздействием алкоголя или наркотиков, а также ситуации, когда клиент нарушил законы и правила, действующие в стране пребывания или на конкретном курорте. Эти исключения критичны именно для зимних видов спорта: на горнолыжных курортах часто есть регламенты по поведению на трассе, зонам катания и порядку оказания помощи.

Катание вне трасс и "адреналин": где проходит граница покрытия

Если турист планирует активности с повышенным риском, стоит заранее проверить, входят ли они в договор. В материале говорится, что базовая страховка может включать треккинг до высоты 5000 метров над уровнем моря. Также допускается катание вне отмеченных трасс, но при важном условии: в пределах курорта и под руководством сертифицированного гида или инструктора.

При этом альпинизм и горные лыжи выше 5000 метров, а также скитуризм без сертифицированного руководителя или на высоте выше 5000 метров относятся к видам активности, которые уже не покрываются указанной страховкой. Это тот случай, когда одна строчка в полисе решает, будете ли вы защищены финансово, если что-то пойдёт не так.

Плюсы и минусы туристической страховки для лыжников

Перед тем как оформить полис, полезно понимать, что он действительно даёт, а где есть ограничения.

Плюсы

Покрытие лечения травм и расходов на спасательные операции в пределах лимита. Организация помощи через службу, включая транспортировку в медучреждение. Защита от крупных претензий по ответственности при столкновениях на склоне. Дополнительные опции: багаж, отмена бронирования, компенсации при несчастных случаях.

Минусы

Исключения по алкоголю, наркотикам и нарушениям правил могут оставить вас без выплат. Некоторые экстремальные активности требуют отдельного расширения или вообще не покрываются. Недостаточный лимит ответственности может быть проблемой в странах, где компенсации высокие. Без документов и фиксации события даже хороший полис может "работать" сложнее.

Советы по выбору страховки шаг за шагом

Сначала определите страну и формат отдыха: трассы, прогулки, возможный фрирайд или скитур. Проверьте, что в полисе есть медицинские расходы и отдельно прописаны поисково-спасательные работы. Обязательно включите страхование ответственности — особенно для Австрии и в первую очередь для Италии. Подберите лимит ответственности с запасом, если едете туда, где компенсации высокие. Уточните условия по катанию вне трасс: нужен ли сертифицированный гид, какие есть ограничения по высоте. Сохраните сертификат на английском и документы в телефоне и офлайн — на случай проверки или отсутствия связи.

Популярные вопросы о страховке для катания на лыжах

Нужно ли отдельное страхование ответственности для горнолыжных курортов?

Да, это рекомендуется всегда, а в Италии, по данным материала, такая страховка для лыжников и сноубордистов обязательна и её могут проверять на курортах.

Покроет ли страховка вертолёт и спасателей?

Если в договор включены поисково-спасательные работы в горах, оплату берёт на себя страховщик в пределах лимита. Без такого покрытия счёт может составить сотни евро и выше.

Что делать при столкновении, если пострадал другой человек?

Нужно вызвать полицию, собрать контакты свидетелей, зафиксировать место и сразу связаться со службой страховщика. Не стоит подписывать документы, содержание которых вам непонятно.

Можно ли кататься вне трассы по обычной страховке?

В описании указано, что возможно катание вне отмеченных трасс в пределах курорта, но под руководством сертифицированного гида или инструктора. Скитуризм без руководителя и активности выше 5000 м не покрываются.