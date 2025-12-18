Ижевск готовится к гастрономическому штурму: праздник, ради которого едут со всей страны

В начале января Ижевск вновь станет точкой притяжения для гастрономических туристов со всей страны. Город готовится принять масштабный фестиваль, посвящённый одному из самых узнаваемых блюд русской кухни. В этом году событие обещает быть особенно продолжительным и насыщенным. Об этом сообщает ИА "Сусанин".
Фестиваль "Всемирный день пельменя" (0+) состоится в Ижевске со 2 по 9 января. Впервые он продлится восемь дней — в два раза дольше, чем в предыдущие новогодние каникулы. Организаторы ожидают, что за это время мероприятие посетят около 70 тысяч человек.
Для сравнения: в прошлый раз фестиваль длился четыре дня и собрал 55 тысяч гостей, из которых порядка 8 тысяч приехали из других регионов. Расширение формата связано с растущим интересом к событию и гастрономическому туризму в Удмуртии.
В этом году в фестивале примут участие представители 10 регионов России. Свои национальные вариации пельменей представят Камчатский край, Дагестан, Ростовская, Челябинская и Костромская области, Бурятия, Республика Алтай, Марий Эл, Алтайский край и Удмуртия.
Организаторы подчёркивают, что вся продукция проходит обязательную проверку, а блюда готовятся с соблюдением санитарных требований. Это позволяет сохранить высокий уровень качества при большом потоке гостей.
Программа фестиваля уже сформирована и доступна на официальном сайте. В течение всех дней посетителей ждут гастрономические и культурные активности, рассчитанные как на семьи с детьми, так и на взрослых гостей.
Одним из ключевых форматов станут мастер-классы по лепке пельменей и приготовлению национальных блюд. Их проведут кулинары и мастера из разных регионов страны, представляя локальные традиции и рецепты.
6 января запланирована народная дегустация. В этот день все желающие смогут попробовать различные виды пельменных блюд — от классических до редких региональных вариантов.
Помимо гастрономии, фестиваль предложит насыщенную развлекательную часть. Гостей ждут квесты, ежедневные концерты, интерактивные площадки и розыгрыши призов. Такой формат позволяет провести на площадках фестиваля целый день, не ограничиваясь только дегустацией.
"В этом году мы ожидаем около 70 тысяч гостей. Фестиваль стал важным событием для развития туризма в регионе и привлекает всё больше посетителей из других субъектов страны", — отметила министр по туризму Удмуртии Юлия Бадаш.
Статистика прошлых лет наглядно показывает масштаб события. На предыдущем фестивале гости съели около 14 тонн пельменей — это примерно 190 тысяч штук. В этом году организаторы увеличили запасы "хлебных ушей" сразу в четыре раза, чтобы избежать дефицита и очередей.
Главное отличие этого года — продолжительность и объём. Если ранее фестиваль укладывался в несколько дней, теперь он растянулся почти на всю первую половину новогодних каникул. Также расширилась география участников и увеличено количество гастрономической продукции, что говорит о росте статуса мероприятия.
Планируйте визит заранее и изучите расписание мероприятий. Выбирайте менее загруженные дни для дегустаций. Одевайтесь тепло и учитывайте, что часть активностей проходит на открытом воздухе. Если вы приезжаете из другого региона, бронируйте жильё заблаговременно.
Фестиваль проходит восемь дней — со 2 по 9 января.
Да, на фестивале представлены блюда из 10 регионов России.
Да, программа рассчитана на гостей всех возрастов и имеет маркировку 0+.
