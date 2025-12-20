Зимняя Нева с джазом и огнями: прогулки по реке, которые недавно в Петербурге считались невозможными

В Санкт-Петербурге зимой появится редкий формат отдыха на воде. Несмотря на завершение навигации, по Неве начнут курсировать специальные круизные теплоходы. Прогулки позволят увидеть город с необычного ракурса даже в морозную погоду. Об этом сообщает "Российская газета".

Фото: commons.wikimedia.org by Marc-Lautenbacher, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Круизный лайнер

Зимняя навигация по Неве

Запуск зимних круизов запланирован на пятницу, 19 декабря. Организаторы рассчитывают, что рейсы будут выполняться вплоть до окончания новогодних каникул. Для прогулок задействуют трёхпалубный теплоход-ресторан "Шустрый бобер", рассчитанный на 65 пассажиров.

Судно имеет ледовый класс Ice 1, что позволяет ему безопасно передвигаться по реке при толщине льда до 10 сантиметров. Этого достаточно для первой части петербургской зимы, когда Нева ещё не полностью покрыта льдом. Такой формат дополняет популярные варианты сезонного отдыха и органично вписывается в концепцию спокойных путешествий, которые предлагает зима в Петербурге.

Расписание и место отправления

Отправление теплохода будет происходить от городской пристани на Мытнинской набережной, рядом с Петропавловской крепостью. Ежедневно запланировано пять рейсов продолжительностью 1 час 45 минут. Первый круиз стартует в 12:00, заключительный — в 20:00.

Маршрут проложен вдоль набережных и мостов с классическими панорамами Северной столицы. Пассажиры увидят исторический центр с воды, а также современные архитектурные объекты. В поле зрения окажется и "Лахта Центр", который особенно эффектно выглядит на фоне зимнего пейзажа.

Чем отличаются дневные и вечерние рейсы

Дневные прогулки рассчитаны на размеренный формат. Гостям предложат лёгкие закуски, фоновую музыку и тематическую новогоднюю экскурсию. Такой вариант подойдёт для семейного отдыха и знакомства с городом без спешки.

Вечерние рейсы ориентированы на атмосферу. Подсветка набережных, мостов и праздничная иллюминация создадут особое настроение, а ужин под джазовую музыку сделает поездку более камерной. Этот формат перекликается с интересом к зимним прогулкам по городам, где важную роль играет свет и вечерний ритм.

Зимние и летние речные прогулок

Летние круизы по Неве ассоциируются с открытыми палубами, большим пассажиропотоком и белыми ночами. Зимние рейсы, напротив, предлагают более спокойную обстановку, панорамные окна и возможность увидеть город без туристической суеты. Архитектура и вода в холодное время года воспринимаются иначе за счёт подсветки и снежного фона.

Плюсы и минусы зимних круизов

Зимний формат речных прогулок имеет свои особенности. Он подойдёт тем, кто ищет нестандартные впечатления, но требует учёта некоторых ограничений.

Плюсы:

необычный способ увидеть Петербург вне высокого сезона;

комфортные условия на борту теплохода-ресторана;

выразительные виды подсвеченных набережных и мостов.

Минусы:

ограниченный период работы из-за ледовой обстановки;

отсутствие открытых палуб;

фиксированный маршрут без альтернативных направлений.

Как подготовиться к зимнему круизу

Заранее уточните расписание и формат рейса. Выберите дневную или вечернюю прогулку в зависимости от целей поездки. Одевайтесь тепло, даже учитывая обогреваемый салон.

Популярные вопросы о зимних круизах по Неве

Возможны ли рейсы при появлении льда?

Да, теплоход рассчитан на движение при толщине льда до 10 сантиметров.

Сколько длится одна прогулка?

Продолжительность рейса составляет 1 час 45 минут.

Что выбрать — дневной или вечерний формат?

Дневной подойдёт для экскурсии, вечерний — для атмосферы и видов подсвеченного города.