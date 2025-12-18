Путешествия обрастают процентами: где в России с 2026 года появится туристический налог

Туристический налог в Тюмени введут с 1 января 2026 года — Светлана Иванова

В российских регионах расширяется практика введения туристического налога, который должен стать дополнительным источником финансирования для городов с растущим турпотоком. После Казани к этому механизму подключаются сразу несколько крупных центров, рассчитывающих на стабильные бюджетные поступления. Нововведение затронет гостиницы и другие средства размещения.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Человек считает налоги

Какие города вводят туристический налог с 2026 года

С 1 января 2026 года туристический налог начнет действовать в Курске, Нижнем Новгороде, Самаре и Тюмени. Он распространяется на гостиничный сектор и взимается с стоимости проживания. Полученные средства регионы планируют направлять на развитие туристической инфраструктуры, благоустройство и поддержку городской среды.

В Курске и Нижнем Новгороде установлена единая ставка — 2% от цены размещения. Власти Нижнего Новгорода уже оценили потенциальный эффект: по расчетам администрации, налог может приносить бюджету более 200 млн рублей в год. Эти средства предполагается использовать для модернизации инфраструктуры и повышения привлекательности города для гостей.

Самарская и Тюменская модели: разные подходы

Самарская область выбрала поэтапную схему. В 2026 году ставка составит 1%, затем ее планируют постепенно увеличивать, доведя к 2030 году до 5%. Уже в первый год действия налога бюджет Самары рассчитывает получить около 95 млн рублей, что делает этот инструмент заметным источником дохода, сообщает URA.RU.

Тюменская область также остановилась на ставке 2%. По прогнозам региональных властей, туристический налог позволит ежегодно привлекать в бюджет до 45 млн рублей. Для региона с активно развивающимся внутренним туризмом эта сумма может стать важной поддержкой при развитии городской инфраструктуры и сервисов для путешественников.

Почему Тюмень делает ставку на туризм

Тюмень стала первым городом региона, официально утвердившим туристический налог. Власти подчеркивают, что опасений по поводу снижения турпотока нет: город уже сформировал устойчивый интерес у путешественников.

"Тюмень первой в регионе приняла решение о введении туристического налога, он начнет действовать с 1 января 2026 года. Налоговая ставка составит 2%. Областной центр привлекает гостей своими термальными комплексами, яркими событийными мероприятиями. В 2024 году город принял около 3 миллионов туристов. В следующем (2026 — ред.) году спада турпотока не ожидаем", — отметила председатель городской думы Светлана Иванова.

По мнению городских властей, стабильный поток гостей позволит компенсировать дополнительные расходы туристов, а вложения в инфраструктуру повысят общее качество отдыха.

Сравнение туристического налога в регионах

Подходы городов отличаются как по ставкам, так и по стратегии внедрения. Курск и Нижний Новгород выбрали фиксированный процент, делая ставку на предсказуемость доходов. Самара предпочла постепенное увеличение нагрузки, чтобы рынок размещения адаптировался без резких изменений. Тюмень, в свою очередь, опирается на уже сложившийся туристический спрос, связанный с термальными курортами и событийным туризмом.

Советы для туристов при планировании поездки

При выборе направления и жилья стоит учитывать несколько моментов. Во-первых, заранее уточняйте, включен ли туристический налог в стоимость номера. Во-вторых, сравнивайте предложения гостиниц и апартаментов, так как условия начисления могут отличаться. В-третьих, обращайте внимание на инфраструктуру: в городах с налогом чаще развиваются транспорт, общественные пространства и туристические сервисы.

Популярные вопросы о туристическом налоге

Что такое туристический налог и кто его платит

Это обязательный платеж, взимаемый с стоимости проживания в гостиницах и аналогичных средствах размещения. Фактически его оплачивает турист.

Сколько составляет туристический налог в 2026 году

В Курске, Нижнем Новгороде и Тюмени ставка установлена на уровне 2%. В Самаре она начнет действовать с 1% и будет расти постепенно.

Повлияет ли туристический налог на стоимость отдыха

Налог увеличивает итоговую цену проживания, но, как правило, незначительно. Власти рассчитывают, что улучшение инфраструктуры компенсирует эти расходы.