Путешествия обрастают процентами: где в России с 2026 года появится туристический налог

Туристический налог в Тюмени введут с 1 января 2026 года — Светлана Иванова
Туризм

В российских регионах расширяется практика введения туристического налога, который должен стать дополнительным источником финансирования для городов с растущим турпотоком. После Казани к этому механизму подключаются сразу несколько крупных центров, рассчитывающих на стабильные бюджетные поступления. Нововведение затронет гостиницы и другие средства размещения.

Человек считает налоги
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Человек считает налоги

Какие города вводят туристический налог с 2026 года

С 1 января 2026 года туристический налог начнет действовать в Курске, Нижнем Новгороде, Самаре и Тюмени. Он распространяется на гостиничный сектор и взимается с стоимости проживания. Полученные средства регионы планируют направлять на развитие туристической инфраструктуры, благоустройство и поддержку городской среды.

В Курске и Нижнем Новгороде установлена единая ставка — 2% от цены размещения. Власти Нижнего Новгорода уже оценили потенциальный эффект: по расчетам администрации, налог может приносить бюджету более 200 млн рублей в год. Эти средства предполагается использовать для модернизации инфраструктуры и повышения привлекательности города для гостей.

Самарская и Тюменская модели: разные подходы

Самарская область выбрала поэтапную схему. В 2026 году ставка составит 1%, затем ее планируют постепенно увеличивать, доведя к 2030 году до 5%. Уже в первый год действия налога бюджет Самары рассчитывает получить около 95 млн рублей, что делает этот инструмент заметным источником дохода, сообщает URA.RU.

Тюменская область также остановилась на ставке 2%. По прогнозам региональных властей, туристический налог позволит ежегодно привлекать в бюджет до 45 млн рублей. Для региона с активно развивающимся внутренним туризмом эта сумма может стать важной поддержкой при развитии городской инфраструктуры и сервисов для путешественников.

Почему Тюмень делает ставку на туризм

Тюмень стала первым городом региона, официально утвердившим туристический налог. Власти подчеркивают, что опасений по поводу снижения турпотока нет: город уже сформировал устойчивый интерес у путешественников.

"Тюмень первой в регионе приняла решение о введении туристического налога, он начнет действовать с 1 января 2026 года. Налоговая ставка составит 2%. Областной центр привлекает гостей своими термальными комплексами, яркими событийными мероприятиями. В 2024 году город принял около 3 миллионов туристов. В следующем (2026 — ред.) году спада турпотока не ожидаем", — отметила председатель городской думы Светлана Иванова.

По мнению городских властей, стабильный поток гостей позволит компенсировать дополнительные расходы туристов, а вложения в инфраструктуру повысят общее качество отдыха.

Сравнение туристического налога в регионах

Подходы городов отличаются как по ставкам, так и по стратегии внедрения. Курск и Нижний Новгород выбрали фиксированный процент, делая ставку на предсказуемость доходов. Самара предпочла постепенное увеличение нагрузки, чтобы рынок размещения адаптировался без резких изменений. Тюмень, в свою очередь, опирается на уже сложившийся туристический спрос, связанный с термальными курортами и событийным туризмом.

Советы для туристов при планировании поездки

При выборе направления и жилья стоит учитывать несколько моментов. Во-первых, заранее уточняйте, включен ли туристический налог в стоимость номера. Во-вторых, сравнивайте предложения гостиниц и апартаментов, так как условия начисления могут отличаться. В-третьих, обращайте внимание на инфраструктуру: в городах с налогом чаще развиваются транспорт, общественные пространства и туристические сервисы.

Популярные вопросы о туристическом налоге

Что такое туристический налог и кто его платит

Это обязательный платеж, взимаемый с стоимости проживания в гостиницах и аналогичных средствах размещения. Фактически его оплачивает турист.

Сколько составляет туристический налог в 2026 году

В Курске, Нижнем Новгороде и Тюмени ставка установлена на уровне 2%. В Самаре она начнет действовать с 1% и будет расти постепенно.

Повлияет ли туристический налог на стоимость отдыха

Налог увеличивает итоговую цену проживания, но, как правило, незначительно. Власти рассчитывают, что улучшение инфраструктуры компенсирует эти расходы.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
