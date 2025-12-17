Бортовая тайна: стюардесса раскрыла, почему еда в самолёте такая странная

Бортпитание "ярче", чем домашняя еда — Metro

Многие уверены: проблема бортовой еды — в экономии авиакомпаний или "неумении готовить на высоте".

Фото: freepik.com is licensed under public domain Еда

Но бывшая стюардесса Шарлотта Крокер объясняет, что дело куда сложнее: в воздухе меняются ощущения, привычные вкусы "проваливаются", а организму приходится адаптироваться к сухости и давлению. Отсюда — солёные блюда, яркие приправы и странное чувство, будто еда стала пресной. Об этом сообщает Metro.

Почему еда в самолёте кажется более солёной

На высоте около 10 000 м, как описывает Крокер, "очень сложно питаться здоровой пищей", и одна из причин — изменение восприятия вкуса. Когда привычные оттенки "глушатся", производителям бортового питания проще сделать блюда выразительнее за счёт соли и специй, чтобы пассажир вообще почувствовал вкус.

Есть и бытовая сторона: даже в первом классе еду не готовят "как в ресторане" с полноценной кухней. Разогрев и сборка блюд идут в условиях ограниченного пространства, а качество сильно зависит от бюджета и класса обслуживания. Крокер подчёркивает: если человек летит очень дёшево, то ожидать уровень первого класса не приходится, потому что стандарты там действительно выше.

Что Шарлотта старается не есть и не пить на борту

Крокер честно говорит, что у неё есть личные запреты. Во-первых, она избегает алкоголя в полёте, потому что он обезвоживает. Во-вторых, старается держаться подальше от газированных напитков и от слишком солёной или острой еды: такие варианты, по её словам, провоцируют вздутие, а в кресле самолёта это удовольствие сомнительное.

При этом она не драматизирует риск отравлений и считает вероятность невысокой, если руководствоваться здравым смыслом. Но добавляет важную деталь про реальность камбуза: во время сервиса тесно, суета высокая, иногда падают крышки, а салат "не всегда промывают". Поэтому она советует избегать еды, особенно фруктов и салатов, если они не упакованы герметично.

Что взять с собой в самолёт, если хочется проще и спокойнее

Опыт работы убедил её, что постоянные перекусы "как у всех" не идут на пользу: в типичных блюдах и снеках много соли и жира, и после полёта легко почувствовать усталость ещё сильнее. Поэтому Шарлотта перешла на ланч-бокс и заранее продуманную еду.

В качестве простых решений она называет пакетированные супы, чайные пакетики, овсяные лепёшки и растворимые каши. На долгих рейсах она брала салаты в термоконтейнере и ела примерно через шесть часов после вылета, выбирая блюда без лишней жидкости и те, что не испортятся, если немного полежат без холодильника.

Чем она ужинает на земле и какие продукты любит дома

После смены Шарлотта нередко ест уже в машине: дорога от Хитроу по М25 может затянуться. Её "дежурный" набор звучит неожиданно практично: безглютеновый бейгл, немного ветчины, баночка майонеза, морковные палочки и сырая брокколи. Дома она предпочитает ромашковый чай и сон — без лишних экспериментов.

А вот "виноватое удовольствие" у неё вполне душевное и тёплое: яичница-болтунья с чеддером на поджаренной булочке с кунжутом, с большим количеством сливочного масла и свежей петрушкой. Этот вкус тянется ещё со времён беременности, и спустя почти 15 лет блюдо всё равно кажется ей идеальным.

Ещё одна привычка из домашнего быта — большая стеклянная банка с грецкими орехами и изюмом в шкафу. Шарлотта говорит, что просто "запускает руку" по пути и перекусывает, а подростки-дети подхватили идею, что, в целом, выглядит как редкий пример полезного семейного снек-ритуала.

В холодильнике у неё неизменно есть овсяное молоко — даже если бы больше ничего не было. Она добавляет его буквально во всё: от горячего шоколада и каши до яичницы и латте. А в морозилке на постоянной основе лежат "экстренные рыбные палочки" для детей — вариант на случай, когда у родителей совсем нет времени.

Из продуктов, на которые она готова тратиться, Шарлотта выделяет японский порошок матча. Она признаётся, что однажды заплатила 9 долларов за матча-латте в Starbucks в Лос-Анджелесе и до сих пор помнит эту цену. При этом дома, по её словам, выходит дешевле, но важно брать качественный пищевой матча у проверенного поставщика, потому что в интернете легко наткнуться на сомнительный продукт.

Сравнение еды в самолёте и домашнего рациона

Питание в полёте и на земле часто отличается не потому, что "в самолёте плохо", а потому что разные условия диктуют разные решения.

На борту вкус еды ощущается иначе, поэтому блюда чаще делают более солёными и яркими, чтобы они не казались "пустыми". В самолёте сложнее контролировать свежесть и подготовку компонентов, особенно у блюд без герметичной упаковки. Домашняя еда проще подстраивается под привычки: можно выбрать меньше соли, больше овощей, понятные продукты и комфортный режим. В дороге выигрывают решения, которые не боятся времени: сухие перекусы, порционные супы, каши, продукты, не требующие сложного хранения.

Плюсы и минусы идеи "брать еду с собой"

Перед тем как собирать ланч-бокс, полезно оценить баланс.

Плюсы: проще контролировать состав, меньше лишней соли и жира, спокойнее для желудка, легче подстроить еду под диету и непереносимости.

Минусы: нужно планировать заранее, учитывать правила провоза, иногда неудобно хранить и есть в полёте, особенно на коротких рейсах.

Как организовать питание в полёте

За сутки подумайте о маршруте и длительности перелёта: чем длиннее полёт, тем важнее "нормальная" еда, а не только снеки. Выбирайте продукты, которые спокойно переживут несколько часов без холодильника и не содержат много жидкости. Если берёте салат или что-то похожее, используйте термоконтейнер и планируйте, когда именно съедите. Старайтесь не перегружать полёт алкоголем, газировкой и слишком острой едой, особенно если у вас чувствительный желудок. Держите под рукой тёплый чай или простые напитки без лишних добавок: это помогает сохранить ощущение комфорта.

Популярные вопросы о питании в самолёте

Почему еда на борту кажется пресной и "не такой", как дома?

Потому что в полёте у многих меняется восприятие вкуса, и привычные оттенки ощущаются слабее, чем на земле.

Какие блюда вызывают больше всего дискомфорта в самолёте?

По опыту Шарлотты, чаще всего неприятные ощущения дают алкоголь, газировка и слишком солёная или острая еда, поскольку они могут усиливать вздутие.

Стоит ли бояться пищевого отравления на борту?

Паниковать не нужно, но здравый смысл важен. Крокер советует избегать неупакованных герметично фруктов и салатов.

Что взять с собой, если рейс длинный?

Подойдут простые варианты без лишней жидкости: растворимые каши, чай, пакетированные супы, а при аккуратном подходе — салат в термоконтейнере.