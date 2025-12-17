Незваный пассажир: как грызун захватил Airbus A330 в полёте

Из-за крысы Airbus A330 KLM вывели из расписания — RTL News

Пассажиры рейса KLM на Карибы рассчитывали на обычный дальний перелёт с фильмами и музыкой, но вместо этого получили крайне неожиданный "аттракцион".

Фото: Wikimedia Commons by EEIM is licensed under Public domain салон самолета

В салоне заметили крупную крысу, которая спокойно перемещалась по конструкции у окна, а люди реагировали криками и тревогой. Ситуация закончилась незапланированными решениями экипажа и выводом самолёта из эксплуатации после посадки. Об этом сообщает RTL News.

Что произошло на рейсе KLM

Инцидент случился 10 декабря: Airbus A330 должен был вылететь из Амстердама на Арубу, а затем продолжить путь на Бонайре. По сообщениям, животное обнаружили уже в полёте, и в сети появилось видео, которое быстро разошлось по интернету.

На ролике видно, как грызун карабкается по поручню и находится у карниза для штор в пассажирском салоне. Люди реагируют эмоционально — со стороны это выглядит так, словно сцена попала в кадр из фильма-катастрофы, хотя речь идёт о реальном рейсе.

Как крыса оказалась на борту, достоверно не уточняется. В подобных случаях версия может быть разной: от проникновения через багажные и грузовые зоны до "попутчиков" в контейнерах с оборудованием, но в конкретной истории авиакомпания детали появления животного не раскрывала.

Почему самолёт не развернули сразу

Самый болезненный момент для пассажиров — понимание, что "проблема" находится рядом, а вы над океаном. По описанию ситуации, когда крысу заметили уже на маршруте, пилот оказался в ограниченных условиях выбора и продолжил полёт до Арубы.

После прибытия на Арубу самолёт вывели из эксплуатации и отправили на тщательную очистку. Ещё одна деталь из комментария перевозчика касается поведения на борту:

"Пассажиры сохраняли спокойствие, а персонал внимательно следил за животным, — сообщил представитель авиакомпании. — Животное также не подходило близко к еде".

Что делают авиакомпании в таких ситуациях

Непрошеные "гости" на борту — это прежде всего вопрос безопасности и санитарных рисков, а уже потом — комфорта. Даже если животное не контактирует с едой и не проявляет агрессии, у экипажа появляется задача контролировать ситуацию до посадки, а у наземных служб — провести обработку и осмотр самолёта.

С точки зрения пассажиров это выглядит как странная и неприятная пауза в нормальной логике путешествия: вы планировали развлечения в полёте, а вместо этого следите, где находится грызун и не появится ли он снова.

Сравнение: вынужденная посадка из-за животного и другие "биоинциденты" в самолёте

Ситуации с живыми существами на борту бывают разными — и по ощущениям, и по последствиям.

Крыса или другое крупное животное в салоне чаще вызывает страх и сильную реакцию у людей, даже если прямой угрозы нет. Насекомые в салоне обычно воспринимаются как "массовый дискомфорт": они раздражают, могут вызвать укусы или аллергию, но моральная паника часто ниже. Если "гость" обнаружен над океаном, экипажу иногда проще продолжить полёт до ближайшего подходящего аэродрома, чем разворачиваться к точке вылета. После посадки сценарий почти всегда один: самолёт проверяют, очищают и только затем возвращают в расписание, чтобы исключить повторение.

Плюсы и минусы решения продолжить полёт

Решение не садиться немедленно выглядит неоднозначно, но у него есть практическая логика.

Перед пассажирами это обычно выглядит так.

• Плюсы: самолёт не делает лишний крюк без гарантий, что ситуация решится быстрее; экипаж сохраняет управляемость процесса и контролирует животное до посадки.

• Минусы: пассажиры дольше находятся в стрессовой обстановке; повышается психологическая усталость; часть людей может отказаться от еды или сна, даже если "угрозы" рядом нет.

Важно, что в этой истории финал всё равно потребовал паузы: самолёт по прибытии вывели из эксплуатации для тщательной очистки, то есть "цена" у инцидента оказалась ощутимой в любом случае.

Что делать пассажиру, если в салоне заметили животное

Сразу сообщите бортпроводнику и покажите, где именно вы его видели: экипажу важна точная локация. Не пытайтесь ловить животное самостоятельно и не приближайтесь: это опасно и для вас, и для других. Уберите личные вещи с пола и закройте сумки: так меньше шансов, что животное залезет внутрь. Сохраняйте спокойствие и слушайте инструкции экипажа: в самолёте они отвечают за безопасность и порядок. Если вам стало плохо из-за стресса, попросите помощи: бортпроводники обучены реагировать на такие состояния. После посадки зафиксируйте детали для обращения в авиакомпанию (время, место, что произошло): это пригодится, если вы будете оформлять претензию.

Популярные вопросы о крысах и других "незваных гостях" на борту самолёта

Насколько это опасно для пассажиров?

Чаще всего риск связан не с нападением, а со стрессом, возможными санитарными проблемами и необходимостью дополнительной обработки самолёта после рейса.

Может ли экипаж посадить самолёт сразу?

Иногда да, но решение зависит от того, где находится самолёт, какие аэродромы доступны поблизости и насколько контролируемой остаётся ситуация в салоне.

Кто отвечает за последствия и компенсации?

Как правило, вопросы решаются через авиакомпанию: всё зависит от обстоятельств рейса, задержек и внутренних процедур перевозчика.

Что делать, если я хочу подать жалобу?

Сохраните информацию о рейсе и обратитесь в службу поддержки перевозчика, описав ситуацию максимально конкретно, без эмоций и с фактами.