Канада ложится спать, а поезд идёт дальше: маршруты, где дорога важнее пункта назначения

Ночной поезд The Canadian проходит путь Ванкувер — Торонто за четыре дня — VIA Rail

Ночные поезда в Канаде — это не просто транспорт, а самостоятельное путешествие с особым настроением. Даже спустя полтора века после появления железных дорог они остаются одним из самых глубоких способов познакомиться со страной. Такие маршруты выбирают те, для кого дорога важна не меньше конечной точки. Об этом сообщает Lonely Planet.

Фото: railpictures.net by Timothy Stevens, https://creativecommons.org/licenses/by/1.0/ Поезд The Canadian

Почему ночные поезда по-прежнему актуальны

Железные дороги сыграли ключевую роль в освоении Канады, связав Атлантическое и Тихоокеанское побережья. Сегодня пассажирских маршрутов стало меньше, чем в середине XX века, однако сеть VIA Rail по-прежнему охватывает страну от Ванкувера до Галифакса. Дальние рейсы востребованы у путешественников, которые ценят неспешный формат, панорамные виды и сам процесс пути.

Ванкувер — Торонто: легендарный поезд The Canadian

Один из самых известных маршрутов страны протяжённостью более 4400 км проходит через Британскую Колумбию, Скалистые горы, прерии и Онтарио. Поезд находится в пути почти четыре дня.

Пассажирам доступны эконом-класс, Sleeper Plus со спальными местами и престижный класс с отдельными купе. По дороге открываются хвойные леса, горные массивы, водопады и бескрайние сельскохозяйственные равнины. Длительная остановка в Джаспере позволяет выйти в одноимённом национальном парке.

Монреаль — Галифакс: маршрут Ocean

Этот поезд часто выбирают для первого знакомства с ночными железнодорожными поездками в Канаде. Путь занимает около 20 часов и проходит вдоль залива Святого Лаврентия, через провинцию Нью-Брансуик к атлантическому побережью.

Маршрут включает одну ночь, поэтому многие пассажиры выбирают кресла повышенной комфортности, хотя спальные места делают поездку заметно спокойнее. Утром за окном появляются прибрежные пейзажи, реки и небольшие акадские города, а осенью — яркая палитра листвы.

Виннипег — Черчилл: дорога к северной природе

Этот маршрут считается одним из самых необычных в сети VIA Rail. Поезд идёт к берегам Гудзонова залива, в регион, где железная дорога остаётся важной связью с внешним миром для удалённых населённых пунктов.

По мере продвижения на север лес постепенно сменяется тундрой и участками вечной мерзлоты. В пути можно увидеть стада карибу, а ближе к Черчиллу — белых медведей. Низкий уровень светового загрязнения делает ночи подходящими для наблюдения за северным сиянием.

Джаспер — Принс-Руперт: маршрут Rupert Rocket

Менее известный, но атмосферный маршрут через центральную часть Британской Колумбии. Поезд следует два дня с ночной остановкой в Принс-Джордже и соединяет национальные парки, озёра и небольшие лесные города.

Этот рейс активно используют местные жители, а путешественники ценят его за живое общение, винтажные вагоны и ощущение настоящей канадской глубинки без туристического глянца.

Сравнение ночных маршрутов

The Canadian подойдёт тем, кто хочет увидеть Канаду от Тихого океана до Великих озёр с максимальным комфортом. Ocean — хороший вариант для короткого, но насыщенного путешествия. Маршрут Виннипег — Черчилл выбирают ради дикой природы и редких впечатлений, а линия Джаспер — Принс-Руперт привлекает локальным колоритом и спокойным темпом.

Плюсы и минусы поездок ночными поездами

Ночные маршруты позволяют сэкономить на проживании, увидеть удалённые регионы и прочувствовать атмосферу классических железных дорог.

Среди минусов — возможные задержки из-за приоритета грузовых составов, ограниченный интернет и более высокая стоимость спальных мест. Эти особенности компенсируются уникальным форматом путешествия.

Советы шаг за шагом для планирования поездки

Покупайте билеты заранее — так они обходятся дешевле. Для маршрутов дольше одной ночи выбирайте спальные места. Используйте возможность одного бесплатного стоповера. Не планируйте другие активности в день прибытия. Возьмите книги и перекусы — Wi-Fi доступен не на всех линиях.

Популярные вопросы о ночных поездах в Канаде

Когда лучше ехать?

Поезда ходят круглый год. Зимой особенно эффектны Скалистые горы, осенью — восточные провинции.

Насколько комфортны ночные переезды?

Даже эконом-класс рассчитан на длительные поездки, а спальные вагоны обеспечивают полноценный отдых.

Подходят ли такие маршруты пожилым пассажирам?

Да, для пассажиров старше 60 лет действуют скидки при наличии членства CAA.