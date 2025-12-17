Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Боливии зафиксировали 18 тысяч следов динозавров на одном участке — PLOS One
Оливковое масло показало эффект при умеренной гипертонии — verywellhealth
В России высмеяли американскую статью об Иване Урганте
Орехи дают насыщенный аромат домашним шоколадно-кунжутным конфетам — Nejrecept
Великобритания вывела газовый проект "Зохр", где участвует "Роснефть", из-под санкций
Неправильный уход и частый маникюр повышают риск расслоения ногтей — Jenny
Фикус Бенджамина сбрасывает листья при сквозняках и пересушке грунта — Dum&Zahrada
В Саккаре нашли гробницу королевского врача эпохи Древнего царства — Earth
Эффект Умного Ганса привёл к внедрению слепых методик в психологии — Geopop

Шум мегаполисов остаётся за горами: тихая долина в Китае, о которой знают не все

Прогулочные тропы в ущелье Вансянь открыты для гостей — гиды
Туризм

В Китае всё ещё есть места, которые редко попадают в стандартные туристические маршруты, но при этом остаются доступными для путешественников. Долина Вансянь — одно из таких направлений: уединённая деревня в ущелье, где современный комфорт аккуратно вписан в атмосферу древности. Здесь легко замедлиться и почувствовать другой ритм страны. Об этом сообщает Дзен.

Долина Вансянь
Фото: Own work by 茅野ふたば, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Долина Вансянь

Где находится и как добраться

Долина Вансянь расположена в провинции Цзянси и удобно вписывается в маршрут тех, кто путешествует по восточному Китаю или планирует выезд из Шанхая.

Из Шанхая сюда можно добраться скоростным поездом до города Шанжао (Shangrao) — дорога занимает около двух-двух с половиной часов. От вокзала до самой долины примерно час пути на автобусе или такси. Трансфер легко найти на месте, а частое расписание поездов делает маршрут комфортным даже для самостоятельных туристов.

Что представляет собой Долина Вансянь

По сути, это стилизованная под древность деревня, встроенная в ландшафт узкого ущелья. Несмотря на продуманную архитектуру, ощущение искусственности быстро исчезает.

Днём здесь спокойно и немноголюдно. Узкие улочки проходят между каменных домов, вокруг — зелёные склоны и горы, а шум крупных городов кажется очень далёким. Пространство располагает к неспешным прогулкам и наблюдению за деталями.

С наступлением вечера долина Вансянь заметно преображается. Мягкая подсветка, фонари, мостики и отражения в воде создают почти сказочную атмосферу. Именно в это время сюда приходит больше посетителей, и вечер считается главным моментом для прогулок и фотографий.

Сколько времени закладывать на поездку

Для знакомства с долиной оптимально выделить один-два дня. В первый день удобно прогуляться по деревне, встретить закат и сделать фотографии в вечернем свете. Второй день лучше посвятить тропам в ущелье, смотровым площадкам и спокойному знакомству с местными кафе и мастерскими.

Такой формат позволяет прочувствовать место без спешки и перегруженного графика.

Где остановиться

В долине Вансянь представлен разный формат размещения. Есть простые и аккуратные варианты для бюджетных путешественников, а также атмосферные домики, которые органично вписаны в архитектуру деревни и позволяют буквально жить внутри пейзажа.

Путешественники советуют выбирать жильё ближе к центру деревни — так вечерние прогулки по подсвеченным улочкам будут особенно приятными и не потребуют дополнительных переездов.

Сравнение: Долина Вансянь и популярные туристические места Китая

В отличие от мегаполисов вроде Шанхая или Пекина, здесь нет плотного туристического потока и постоянного шума. По сравнению с известными древними городами долина выигрывает компактностью и природным окружением. При этом уровень комфорта остаётся высоким, что делает поездку удобной даже без организованных туров.

Плюсы и минусы поездки

Среди очевидных плюсов — спокойная атмосфера, фотогеничность и доступность по времени и бюджету. Долина Вансянь подходит для тех, кто хочет увидеть более камерный и созерцательный Китай.

К минусам можно отнести ограниченное количество активных развлечений. Это место больше про прогулки, природу и визуальные впечатления, чем про динамичную ночную жизнь или масштабный шопинг.

Советы шаг за шагом для поездки

  1. Планируйте поездку с ночёвкой, чтобы увидеть долину и днём, и вечером.

  2. Бронируйте жильё заранее, особенно в выходные и праздники.

  3. Оставьте вечер свободным для прогулок — именно в это время место раскрывается сильнее всего.

  4. Возьмите удобную обувь для прогулок по каменным дорожкам и тропам.

Популярные вопросы о Долине Вансянь

Когда лучше ехать?
Наиболее комфортны весна и осень, когда нет сильной жары и природа выглядит особенно выразительно.

Подойдёт ли поездка для одного дня?
Да, но ночёвка позволит увидеть вечернюю подсветку и избежать спешки.

Насколько это дорого?
Долина Вансянь считается доступным направлением: транспорт, жильё и еда обходятся дешевле, чем в крупных туристических центрах.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Садовый бинт защищает деревья от морозов и грызунов
Садоводство, цветоводство
Садовый бинт защищает деревья от морозов и грызунов
Компрессор на базе бесшатунного ДВС внедрили в 1980-х
Авто
Компрессор на базе бесшатунного ДВС внедрили в 1980-х
Популярное
Плетётся, цветёт и защищает: хитрая живая изгородь против вредителей и скучного ландшафта

Душистый горошек помогает создать цветущую изгородь и снижает активность вредителей. Узнайте, почему эту ароматную лиану всё чаще выбирают для оформления участка.

Аромат душистого горошка снижает число садовых вредителей — Catraca Livre
Высота лобелии — 10–25 см, куст полностью покрыт цветами
Сад утонет в голубом цвете: растение, которое цветёт всё лето и легко растёт из семян
Батареи греют, а дома холодно: одна забытая деталь превращает отопление в пустую трату денег
Легендарный томат для сложного климата: урожай радует, когда другие сорта сдаются
Косатки и дельфины совместно охотятся у острова Ванкувер — Scientific Reports Александр Рощин В Пенсильвании фиксируют сообщения о неизвестных существах Вероника Эйнуллаева Полный привод увеличивает расход топлива и массу автомобиля — автоэксперты Сергей Милешкин
Странный МАЗ-529 без второй оси удивил даже военных — разгадка кроется в его назначении
Морщины под глазами исчезают за 30 дней: дешёвое средство даёт эффект, которого никто не ожидал
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Последние материалы
Неправильный уход и частый маникюр повышают риск расслоения ногтей — Jenny
Фикус Бенджамина сбрасывает листья при сквозняках и пересушке грунта — Dum&Zahrada
Прогулочные тропы в ущелье Вансянь открыты для гостей — гиды
В Саккаре нашли гробницу королевского врача эпохи Древнего царства — Earth
Эффект Умного Ганса привёл к внедрению слепых методик в психологии — Geopop
Прыжковые упражнения повышают взрывную силу ног
Паприка, тмин, майоран — и свинина становится другой
Верховный суд отправил дело о выселении Долиной на пересмотр
Кошки тяжело переносят шумные праздники и суету – ветеринар Шеляков
Сухой посол делает куриную корочку хрустящей — кулинары
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.