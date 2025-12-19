Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россияне всё меньше используют банковские карты
Разрыхлитель теста помогает удалить нагар в духовке — Focus
Зафиксирована связь гаджетов с хроническим недосыпом — психиатр Галина Елисеева
При морозах ниже −30 °C аккумулятор рекомендуют хранить в тепле — Actualno
Боль в пояснице связана со слабой стабилизацией корпуса — Акулина Бахтурина
Стеклянную губку нового рода обнаружили на глубине 2000 м в Тихом океане — NOAA
Отключение смартфонов на морозе объяснили — РТУ МИРЭА
Ярко-зелёного паука микромату заметили на льду Телецкого озера в декабре
Джиган может сыграть Воланда в пародии на роман Булгакова

Бросить монетку станет платно: Рим включает счётчик у фонтана Треви и готовит еще сюрпризы туристам

Вход к фонтану Треви сделают платным с 7 января — Roma Corriere
Туризм

Один из самых узнаваемых символов Рима готовится к заметным изменениям, которые затронут миллионы гостей города. Уже с января посещение знаменитого фонтана будет организовано по новым правилам, призванным навести порядок и сохранить памятник. Речь идёт не только о деньгах, но и о попытке сбалансировать туристические потоки в перегруженном центре столицы. Об этом сообщает Roma Corriere.

Фонтан
Фото: Own work by Photo2021, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Фонтан

Новый порядок посещения фонтана Треви

С 7 января вход к фонтану Треви для туристов станет платным: билет обойдётся в два евро, при этом для жителей Рима доступ сохранится бесплатным. Для посетителей предусмотрят отдельные проходы — один для римлян, другой для гостей города, а оплату можно будет произвести банковской картой. Система контроля уже частично опробована: с конца декабря на площади одновременно могут находиться не более 400 человек, а за порядком следят стюарды.

Подобная мера не стала неожиданностью для города. Ранее аналогичную модель ввели в Пантеоне, где платный вход показал стабильный финансовый результат. Для туристов, планирующих насыщенную поездку с музеями, прогулками и гастрономическими открытиями — от исторических площадей до итальянских десертов в супермаркетах - новые правила становятся частью обновлённого городского сценария.

Туристический бум и выбор момента

Решение о введении билетов приняли на фоне рекордного интереса к Риму. Конец года традиционно сопровождается наплывом гостей, концертами, массовыми мероприятиями и ростом числа ночёвок. При этом запуск новой схемы запланировали уже после рождественских праздников, чтобы избежать дополнительного напряжения в пик сезона.

По оценкам туристических структур, праздничные даты приносят столице сотни тысяч визитов за считаные дни. Власти предпочли дождаться более спокойного периода, когда внимание к городу остаётся высоким, но основные праздничные потоки уже распределены.

Экономический эффект для города

Фонтан Треви остаётся самым посещаемым памятником Рима после Колизея. За первые шесть месяцев года его увидели более 5,3 миллиона человек, а к концу следующего года общее число посещений может приблизиться к 11 миллионам. Даже символическая плата за вход способна принести городской казне до 20 миллионов евро в год.

Для сравнения, Пантеон за год собрал более 14 миллионов евро, а Колизей остаётся абсолютным лидером по доходам. В этом контексте Треви становится не только культурным символом, но и важным финансовым ресурсом, сопоставимым с другими мерами регулирования туризма, которые Италия вводит в популярных городах.

Куда могут направить собранные средства

Муниципалитет планирует инвестировать доходы от билетов в развитие туристической инфраструктуры. Речь идёт об улучшении городской среды, ремонте дорог, обновлении общественного транспорта, а также реставрации исторических фонтанов и памятников. Подобный подход уже применяется к туристическому налогу и другим инициативам, включая локальные сборы, подобные тем, что обсуждаются в рамках налогов для туристов в Италии.

Мэрия подчёркивает, что платный вход — это не способ ограничить доступ, а инструмент управления потоками и повышения качества городской среды. Идею поддерживают и на национальном уровне, рассматривая её как часть борьбы с гипертуризмом.

Решение в более широком политическом контексте

Изменения совпали с обсуждением реформ, касающихся финансовой автономии Рима. С 2026 года столица выйдет из действующего механизма муниципального выравнивания и получит фиксированные компенсационные выплаты. На этом фоне дополнительные доходы от туристических объектов приобретают особое значение для устойчивости городского бюджета.

Платный доступ к знаковым памятникам Рима

Платный вход к фонтану Треви укладывается в общую тенденцию. Пантеон уже работает по билетной модели и демонстрирует высокую посещаемость. Колизей изначально функционирует как коммерческий объект. На этом фоне два евро за доступ к одному из самых известных фонтанов мира выглядят скорее символической мерой, чем реальным барьером для путешественников.

Плюсы и минусы нового формата

Введение платы за вход имеет как очевидные преимущества, так и спорные моменты. С одной стороны, это дополнительное финансирование и снижение перегруженности площади. С другой — часть туристов может воспринимать нововведение как отход от привычного свободного доступа.

Преимущества:

  • дополнительный доход для реставрации и инфраструктуры;
  • упорядоченный поток посетителей;
  • повышение безопасности и комфорта.

Недостатки:

  • возможное недовольство части туристов;
  • очереди в высокий сезон;
  • расходы на обслуживание системы контроля.

Советы туристам перед посещением фонтана Треви

Планируя визит, стоит учитывать новые правила. Лучше приходить в утренние часы, когда людей меньше. Имеет смысл заранее подготовить банковскую карту для оплаты входа. Жителям Рима рекомендуется иметь при себе документ, подтверждающий место проживания.

Популярные вопросы о посещении фонтана Треви

Сколько стоит вход к фонтану Треви?

Для туристов билет стоит два евро, для жителей Рима вход бесплатный.

Нужно ли бронировать посещение заранее?

На первом этапе предусмотрен контролируемый вход без обязательного предварительного бронирования.

Зачем вводят плату за доступ?

Основная цель — регулировать туристические потоки и обеспечить средства на сохранение памятника.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Садовый бинт защищает деревья от морозов и грызунов
Садоводство, цветоводство
Садовый бинт защищает деревья от морозов и грызунов
Аромат душистого горошка снижает число садовых вредителей — Catraca Livre
Садоводство, цветоводство
Аромат душистого горошка снижает число садовых вредителей — Catraca Livre
Вазелиновая ловушка снижает активность тараканов дома — UNO
Недвижимость
Вазелиновая ловушка снижает активность тараканов дома — UNO
Популярное
Долина рассказала о новогоднем столе — и вновь вызвала гнев публики: причиной стало всего одно слово

Лариса Долина ответила на вопрос ребёнка о новогоднем столе, и её высказывания вызвали бурю негодования в Сети из-за слова "тривиальный".

Ларису Долину осудили за использование слова "тривиальный"
Длина крокодила Лолонга достигла 6,17 м при массе свыше тонны — CPG
Гигант весом в тонну и длиной более шести метров: существо, которое побило все рекорды живой природы
Тяжёлый трактор весом 16 тонн умел экономить топливо — необычное решение удивляет до сих пор
Планка сдала позиции: это упражнение нагружает корпус ещё сильнее и безопаснее
Употребление сыра снижает риск деменции на 13% — Neurology Игорь Буккер Исследование XRISM разрушает миф о тёмной материи Александр Рощин Житель Индианы рассказал о странных совпадениях после смерти родственников Вероника Эйнуллаева
Тайна строительства пирамид раскрыта: под Саккарой нашли систему, которая не вписывается в историю Египта
Решение принято, а восторга не случилось: Зарубина призналась, что её смущает в деле Долиной
Не цветы и не признания: поступок Воробьёва через два дня после встречи с Гарифуллиной стал решающим
Не цветы и не признания: поступок Воробьёва через два дня после встречи с Гарифуллиной стал решающим
Последние материалы
Стеклянную губку нового рода обнаружили на глубине 2000 м в Тихом океане — NOAA
Тарталетки для новогоднего стола дома пекут из песочного теста
Отключение смартфонов на морозе объяснили — РТУ МИРЭА
Картофель "Барон" созревает через 60–70 дней после посадки
Следование тренду morning shed ведёт к обезвоживанию кожи — дерматолог Тетерь
Вход к фонтану Треви сделают платным с 7 января — Roma Corriere
Ярко-зелёного паука микромату заметили на льду Телецкого озера в декабре
До 12 млн км² суши могут уйти ниже уровня моря к 2040 году
Простую намазку из шпрот готовят с яйцами и плавленым сыром
Belgee S50 — самый доступный автомат от 1,99 млн руб
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.