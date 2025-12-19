Бросить монетку станет платно: Рим включает счётчик у фонтана Треви и готовит еще сюрпризы туристам

Вход к фонтану Треви сделают платным с 7 января — Roma Corriere

Один из самых узнаваемых символов Рима готовится к заметным изменениям, которые затронут миллионы гостей города. Уже с января посещение знаменитого фонтана будет организовано по новым правилам, призванным навести порядок и сохранить памятник. Речь идёт не только о деньгах, но и о попытке сбалансировать туристические потоки в перегруженном центре столицы. Об этом сообщает Roma Corriere.

Фото: Own work by Photo2021, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Фонтан

Новый порядок посещения фонтана Треви

С 7 января вход к фонтану Треви для туристов станет платным: билет обойдётся в два евро, при этом для жителей Рима доступ сохранится бесплатным. Для посетителей предусмотрят отдельные проходы — один для римлян, другой для гостей города, а оплату можно будет произвести банковской картой. Система контроля уже частично опробована: с конца декабря на площади одновременно могут находиться не более 400 человек, а за порядком следят стюарды.

Подобная мера не стала неожиданностью для города. Ранее аналогичную модель ввели в Пантеоне, где платный вход показал стабильный финансовый результат. Для туристов, планирующих насыщенную поездку с музеями, прогулками и гастрономическими открытиями — от исторических площадей до итальянских десертов в супермаркетах - новые правила становятся частью обновлённого городского сценария.

Туристический бум и выбор момента

Решение о введении билетов приняли на фоне рекордного интереса к Риму. Конец года традиционно сопровождается наплывом гостей, концертами, массовыми мероприятиями и ростом числа ночёвок. При этом запуск новой схемы запланировали уже после рождественских праздников, чтобы избежать дополнительного напряжения в пик сезона.

По оценкам туристических структур, праздничные даты приносят столице сотни тысяч визитов за считаные дни. Власти предпочли дождаться более спокойного периода, когда внимание к городу остаётся высоким, но основные праздничные потоки уже распределены.

Экономический эффект для города

Фонтан Треви остаётся самым посещаемым памятником Рима после Колизея. За первые шесть месяцев года его увидели более 5,3 миллиона человек, а к концу следующего года общее число посещений может приблизиться к 11 миллионам. Даже символическая плата за вход способна принести городской казне до 20 миллионов евро в год.

Для сравнения, Пантеон за год собрал более 14 миллионов евро, а Колизей остаётся абсолютным лидером по доходам. В этом контексте Треви становится не только культурным символом, но и важным финансовым ресурсом, сопоставимым с другими мерами регулирования туризма, которые Италия вводит в популярных городах.

Куда могут направить собранные средства

Муниципалитет планирует инвестировать доходы от билетов в развитие туристической инфраструктуры. Речь идёт об улучшении городской среды, ремонте дорог, обновлении общественного транспорта, а также реставрации исторических фонтанов и памятников. Подобный подход уже применяется к туристическому налогу и другим инициативам, включая локальные сборы, подобные тем, что обсуждаются в рамках налогов для туристов в Италии.

Мэрия подчёркивает, что платный вход — это не способ ограничить доступ, а инструмент управления потоками и повышения качества городской среды. Идею поддерживают и на национальном уровне, рассматривая её как часть борьбы с гипертуризмом.

Решение в более широком политическом контексте

Изменения совпали с обсуждением реформ, касающихся финансовой автономии Рима. С 2026 года столица выйдет из действующего механизма муниципального выравнивания и получит фиксированные компенсационные выплаты. На этом фоне дополнительные доходы от туристических объектов приобретают особое значение для устойчивости городского бюджета.

Платный доступ к знаковым памятникам Рима

Платный вход к фонтану Треви укладывается в общую тенденцию. Пантеон уже работает по билетной модели и демонстрирует высокую посещаемость. Колизей изначально функционирует как коммерческий объект. На этом фоне два евро за доступ к одному из самых известных фонтанов мира выглядят скорее символической мерой, чем реальным барьером для путешественников.

Плюсы и минусы нового формата

Введение платы за вход имеет как очевидные преимущества, так и спорные моменты. С одной стороны, это дополнительное финансирование и снижение перегруженности площади. С другой — часть туристов может воспринимать нововведение как отход от привычного свободного доступа.

Преимущества:

дополнительный доход для реставрации и инфраструктуры;

упорядоченный поток посетителей;

повышение безопасности и комфорта.

Недостатки:

возможное недовольство части туристов;

очереди в высокий сезон;

расходы на обслуживание системы контроля.

Советы туристам перед посещением фонтана Треви

Планируя визит, стоит учитывать новые правила. Лучше приходить в утренние часы, когда людей меньше. Имеет смысл заранее подготовить банковскую карту для оплаты входа. Жителям Рима рекомендуется иметь при себе документ, подтверждающий место проживания.

Популярные вопросы о посещении фонтана Треви

Сколько стоит вход к фонтану Треви?

Для туристов билет стоит два евро, для жителей Рима вход бесплатный.

Нужно ли бронировать посещение заранее?

На первом этапе предусмотрен контролируемый вход без обязательного предварительного бронирования.

Зачем вводят плату за доступ?

Основная цель — регулировать туристические потоки и обеспечить средства на сохранение памятника.