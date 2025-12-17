Москва с высоты, от которой перехватывает дыхание: что на самом деле ждёт внутри Останкинской телебашни

Останкинская телебашня давно стала одной из самых узнаваемых точек московского горизонта. Построенная в XX веке, она до сих пор поражает масштабом и техническими решениями. Сегодня сюда приходят не только ради связи, но и ради впечатлений. Об этом сообщает Яндекс Путешествия.
До середины XX века главным телерадиовещательным центром Москвы была Шаболовка у подножия знаменитой Шуховской башни. Однако город стремительно рос, и мощности старой конструкции перестали справляться с задачами.
В 1950-х годах было принято решение о строительстве новой, более высокой башни. Для этого объявили всесоюзный конкурс с жёсткими условиями: высота свыше 500 метров, устойчивость к природным нагрузкам и отсутствие сверхглубокого фундамента. Было представлено около 40 проектов, но ни один из них не устроил конкурсную комиссию.
Инженер Николай Никитин, участвовавший в отборе, предложил принципиально новое решение — конструкцию из предварительно напряжённого железобетона. В основе проекта — полый "стакан" и десять мощных опор, напоминающих лепестки цветка. Фундамент при этом уходит в землю всего на пять метров.
Изначально телебашню планировали возвести на юго-западе столицы, но в 1959 году площадку перенесли в район Останкино. Строительство началось 27 сентября 1960 года и завершилось через семь лет — по тем временам рекордный срок для объекта такого масштаба.
Сегодня Останкинская телебашня остаётся главным центром телевидения и радиовещания, обеспечивая сигналом Москву и область.
Высота сооружения составляет 533 метра, а вместе с флагштоком — 540 метров, что делает её самым высоким свободностоящим сооружением Европы. В течение десяти лет после постройки башня удерживала мировое первенство по высоте.
Для возведения конструкции рядом специально построили собственный железобетонный завод — объёмы материала были колоссальными.
Благодаря системе из более чем ста стальных тросов башня остаётся гибкой и устойчивой. При сильном ветре она может отклоняться на несколько метров, а посетители ресторана на высоте ощущают лёгкие колебания. Молнии попадают в конструкцию десятки раз в год, но это предусмотрено проектом.
Внутри расположены не только лифты, но и лестница из 3544 ступеней. По ней регулярно проводят спортивные забеги на время.
Попасть внутрь можно по экскурсионным билетам или при бронировании ресторана. Основных маршрута два.
Маршрут "Панорама Москвы 360°" включает закрытую смотровую площадку на высоте 337 метров, стеклянный пол и интерактивную экспозицию. В тёплое время года при хорошей погоде открывают и открытую площадку.
Маршрут "Башня изнутри" знакомит с техническими уровнями и инженерными системами. При благоприятных условиях посетителей выводят на балкон на высоте 85 метров, а финальной точкой становится смотровая площадка.
"Панорама Москвы 360°" подойдёт тем, кто хочет увидеть город с высоты и сделать эффектные фотографии. "Башня изнутри" ориентирована на тех, кому интересна инженерия и устройство уникального сооружения. Второй маршрут глубже по содержанию, но стоит дороже.
Останкинская телебашня оставляет яркие впечатления, но имеет свои особенности.
Покупайте билеты онлайн — это экономит время и деньги.
Приходите минимум за час до сеанса для досмотра и оформления пропусков.
Следите за прогнозом погоды: при низкой облачности обзор ограничен.
Возьмите оригинал удостоверения личности — без него на экскурсию не пустят.
Телебашня находится по адресу: улица Академика Королёва, 15, корпус 1. Удобнее всего доехать на метро до станции "Останкинская", откуда пешком идти около 10-15 минут через парк.
Можно ли посещать башню с маленькими детьми?
Детей младше шести лет на экскурсии не допускают.
Работает ли ресторан круглый год?
Да, ресторан открыт ежедневно в часы работы башни.
Снимают ли телепередачи внутри башни?
Нет, съёмки проходят в Останкинском телецентре, расположенном рядом.
Когда дешевле всего покупать билеты?
В утренние часы по будням — экономия достигает 300-400 рублей.
