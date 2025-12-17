Москва с высоты, от которой перехватывает дыхание: что на самом деле ждёт внутри Останкинской телебашни

Останкинскую телебашню оснастили стеклянным полом — экскурсоводы

Останкинская телебашня давно стала одной из самых узнаваемых точек московского горизонта. Построенная в XX веке, она до сих пор поражает масштабом и техническими решениями. Сегодня сюда приходят не только ради связи, но и ради впечатлений. Об этом сообщает Яндекс Путешествия.

Фото: commons.wikimedia.org by Rulexip, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Останкинская телебашня

Как появилась Останкинская телебашня

До середины XX века главным телерадиовещательным центром Москвы была Шаболовка у подножия знаменитой Шуховской башни. Однако город стремительно рос, и мощности старой конструкции перестали справляться с задачами.

В 1950-х годах было принято решение о строительстве новой, более высокой башни. Для этого объявили всесоюзный конкурс с жёсткими условиями: высота свыше 500 метров, устойчивость к природным нагрузкам и отсутствие сверхглубокого фундамента. Было представлено около 40 проектов, но ни один из них не устроил конкурсную комиссию.

Инженер Николай Никитин, участвовавший в отборе, предложил принципиально новое решение — конструкцию из предварительно напряжённого железобетона. В основе проекта — полый "стакан" и десять мощных опор, напоминающих лепестки цветка. Фундамент при этом уходит в землю всего на пять метров.

Строительство и значение башни

Изначально телебашню планировали возвести на юго-западе столицы, но в 1959 году площадку перенесли в район Останкино. Строительство началось 27 сентября 1960 года и завершилось через семь лет — по тем временам рекордный срок для объекта такого масштаба.

Сегодня Останкинская телебашня остаётся главным центром телевидения и радиовещания, обеспечивая сигналом Москву и область.

Интересные факты об Останкинской телебашне

Высота сооружения составляет 533 метра, а вместе с флагштоком — 540 метров, что делает её самым высоким свободностоящим сооружением Европы. В течение десяти лет после постройки башня удерживала мировое первенство по высоте.

Для возведения конструкции рядом специально построили собственный железобетонный завод — объёмы материала были колоссальными.

Благодаря системе из более чем ста стальных тросов башня остаётся гибкой и устойчивой. При сильном ветре она может отклоняться на несколько метров, а посетители ресторана на высоте ощущают лёгкие колебания. Молнии попадают в конструкцию десятки раз в год, но это предусмотрено проектом.

Внутри расположены не только лифты, но и лестница из 3544 ступеней. По ней регулярно проводят спортивные забеги на время.

Что посмотреть внутри телебашни

Попасть внутрь можно по экскурсионным билетам или при бронировании ресторана. Основных маршрута два.

Маршрут "Панорама Москвы 360°" включает закрытую смотровую площадку на высоте 337 метров, стеклянный пол и интерактивную экспозицию. В тёплое время года при хорошей погоде открывают и открытую площадку.

Маршрут "Башня изнутри" знакомит с техническими уровнями и инженерными системами. При благоприятных условиях посетителей выводят на балкон на высоте 85 метров, а финальной точкой становится смотровая площадка.

Сравнение экскурсионных маршрутов

"Панорама Москвы 360°" подойдёт тем, кто хочет увидеть город с высоты и сделать эффектные фотографии. "Башня изнутри" ориентирована на тех, кому интересна инженерия и устройство уникального сооружения. Второй маршрут глубже по содержанию, но стоит дороже.

Плюсы и минусы посещения телебашни

Останкинская телебашня оставляет яркие впечатления, но имеет свои особенности.

Плюсы: панорамные виды, уникальная архитектура, стеклянный пол, ресторан на высоте.

Минусы: строгие правила безопасности, ограничения по возрасту и здоровью, зависимость видимости от погоды.

Советы туристам перед визитом

Покупайте билеты онлайн — это экономит время и деньги. Приходите минимум за час до сеанса для досмотра и оформления пропусков. Следите за прогнозом погоды: при низкой облачности обзор ограничен. Возьмите оригинал удостоверения личности — без него на экскурсию не пустят.

Как добраться

Телебашня находится по адресу: улица Академика Королёва, 15, корпус 1. Удобнее всего доехать на метро до станции "Останкинская", откуда пешком идти около 10-15 минут через парк.

Популярные вопросы об Останкинской телебашне

Можно ли посещать башню с маленькими детьми?

Детей младше шести лет на экскурсии не допускают.

Работает ли ресторан круглый год?

Да, ресторан открыт ежедневно в часы работы башни.

Снимают ли телепередачи внутри башни?

Нет, съёмки проходят в Останкинском телецентре, расположенном рядом.

Когда дешевле всего покупать билеты?

В утренние часы по будням — экономия достигает 300-400 рублей.