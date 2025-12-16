Женщина за рулём Uber в Лагосе ломает шаблон: пассажиры только удивляются и благодарят

Женщина-водитель превратила поездки по Лагосу в историю доверия — Technext

Нечасто бывает так: вызываешь машину через приложение — и вдруг видишь, что за рулём женщина.

Фото: unsplash.com by Tasos Mansour is licensed under Free to use under the Unsplash License Женщина за рулем

В Лагосе (Нигерия) таких водителей по-прежнему немного, поэтому пассажиры реагируют особенно эмоционально, иногда даже с искренним восхищением. Одной из таких редких водительниц стала Чидинма, которая признаётся: ей нравится видеть удивление людей в первые секунды поездки. Об этом сообщает Technext.

Как пассажиры реагируют на женщину за рулём

Чидинма рассказывает, что многие клиенты буквально не скрывают эмоций, когда понимают, кто приехал на заказ. Кто-то удивляется, кто-то радуется, а кто-то пытается сразу завязать разговор — просто потому, что это выбивается из привычной картины.

Для Чидинмы такие моменты — не только приятная часть работы, но и подтверждение того, что её выбор был не случайным. Она видит, что людям важно чувствовать спокойствие в дороге, и старается выстраивать доверие с первых минут.

От информатики к авиации и назад в Лагос

Чидинма родилась в конце 1990-х и выросла в Лагосе, будучи младшей в семье из четырёх детей. Она изучала информатику в Политехническом институте штата Имо и в 2019 году получила диплом OND. Продолжить обучение до уровня HND не получилось — не хватило денег.

Вернувшись в Лагос, она решила попробовать себя в авиационной сфере: прошла обучение в Landover Aviation Business School и стала лицензированным бортпроводником. Но, по её словам, в профессии оказалось слишком мало реальных возможностей, а продвижение часто зависело не от усилий. В итоге она ушла и осталась в состоянии, которое описывает как потерю ориентиров и необходимость просто найти способ держаться на плаву.

Точка разворота

Как и многие женщины в похожей ситуации, Чидинма попробовала себя в общепите — продавала готовую еду в Оверри. Деньги появились, но стабильности не получилось: часть заработанного ушла на отношения, которые закончились болезненно. После этого она вернулась в Лагос, поселилась у старшей сестры и называет этот период "началом новой жизни".

Именно тогда она стала искать не временную подработку, а занятие, которое даст ей самостоятельность и понятный путь вперёд.

Выход в транспорт: сначала трицикл, затем автомобиль

Идея работать в транспорте появилась не сразу через Uber. Первым шагом стали трёхколёсные мотоциклы. Найти человека, который согласится учить девушку ездить, было сложно, но один мужчина всё же помог ей освоить управление.

Потом возникла новая проблема: сам транспорт. Чидинма оформила трёхколёсный мотоцикл в рассрочку и начала работать, но история быстро оборвалась из-за реакции семьи и очевидных рисков.

Она отказалась от трицикла, но полностью уходить из вождения не захотела. Наоборот, поняла: раз у неё получается, логичнее перейти в более "защищённый" формат — автомобиль и агрегаторы заказа поездок.

Как она стала водителем Uber

Дальше Чидинма действовала по шагам. Она записалась в автошколу, училась несколько месяцев, получила водительские права. Затем тренировалась на машинах друзей и родственников и параллельно копила на собственный автомобиль.

В начале 2025 года, по её словам, семья поддержала её план: помогли мама и сестра, и на собранные средства она купила машину. С этого момента вождение стало не просто работой, а делом, которое ей по-настоящему нравится.

Будни женщины-водителя: график, приложения и выбор маршрутов

Чидинма начинает работать не позже 8 утра и старается возвращаться домой до темноты. Она не привязана к одному сервису и использует несколько платформ — Uber, Bolt и inDrive — выбирая их в зависимости от того, как выстраивает план по заработку.

Отдельное преимущество — собственный автомобиль. Ей не нужно закрывать ежедневные выплаты за машину, купленную в рассрочку, поэтому она может позволить себе более гибкий график и аккуратнее выбирать поездки.

По её наблюдениям, на островной части Лагоса короткие поездки часто оплачиваются лучше, чем на материке, но при этом остров сильнее "давит" пробками. Поэтому она чаще предпочитает материк: там, по её ощущениям, меньше стресса, даже если отдельные поездки могут приносить меньше.

Разница между женщинами и мужчинами за рулём — глазами Чидинмы

Чидинма подчёркивает: различия чаще связаны не с навыками, а со стилем. Мужчины, по её мнению, чаще выигрывают в физической выносливости и легче справляются с ситуациями, где нужна сила — например, при проблемах с колесом или в сложной дорожной обстановке. Она также замечает, что многие мужчины увереннее чувствуют себя на высокой скорости и быстрее принимают решения в потоке.

Сильные стороны женщин она видит в другом: осторожность, внимательность к правилам, бережное отношение к автомобилю и спокойная коммуникация с пассажирами. Это, по её словам, помогает людям чувствовать себя безопаснее, а конфликтные ситуации — разряжать быстрее.

Ночные поездки и безопасность: где проходит граница

Чидинма старается почти не работать ночью и объясняет это простым фактором риска. Она вспоминает случаи, которые убедили её не испытывать судьбу: однажды в безлюдном месте у неё спустило колесо и возникла проблема с приводным ремнём — она испугалась и паниковала, но ей помог мужчина. В другой раз на острове на неё напала группа молодых людей, однако всё обошлось без серьёзных последствий для неё и машины.

При этом она говорит, что именно такие ситуации научили её спокойствию, терпению и внутренней собранности.

Зачем она остаётся в профессии — и почему не навсегда

Несмотря на усталость, Чидинма ценит свободу и гибкость: возможность самой строить день, встречать разных людей и получать поддержку там, где её не ждёшь. Её особенно трогают моменты, когда поездка становится для пассажира "маленькой передышкой" после тяжёлого дня.

Однако она не воспринимает работу водителя как финишную точку. План — поработать от двух до пяти лет, накопить капитал, открыть более крупный частный бизнес и вложиться в другие проекты. Для неё это этап, который должен привести к следующей цели.

Сравнение: Uber, Bolt и inDrive для водителя в Лагосе

Чидинма работает на нескольких платформах, потому что каждая даёт разные сценарии заработка и загрузки. Переключение между сервисами позволяет не зависеть от "просадки" спроса в одном приложении и подстраивать работу под план дня.

Отдельное сравнение — остров и материк. Остров может давать более выгодные короткие поездки, но высокая вероятность плотных пробок превращает часть заказов в стресс-тест. Материк, по её словам, чаще выигрывает по ощущению предсказуемости, даже если отдельные поездки оцениваются скромнее.

Плюсы и минусы работы женщиной-водителем в онлайн-такси

Работа в агрегаторах даёт женщине реальный шанс на финансовую самостоятельность, но добавляет требования к личной безопасности и дисциплине.

Плюсы: гибкий график, возможность выбирать платформы, больше контроля над временем, часто более доверительный контакт с пассажирами, ощущение независимости.

Минусы: риски ночных поездок, стресс из-за дорожной ситуации, необходимость справляться с поломками и непредсказуемыми инцидентами, эмоциональная нагрузка.

Как войти в профессию водителя через агрегаторы

Пройти обучение в автошколе и довести навыки до уверенного уровня, прежде чем выходить на линию. Получить водительские права и подготовить полный пакет документов, который требуют сервисы. Потренироваться на знакомых маршрутах, чтобы не учиться "в бою" в самых сложных районах. Продумать режим работы заранее: время старта, время возврата и личные ограничения по безопасности. Использовать несколько приложений, чтобы не зависеть от одного источника заказов. Держать автомобиль в порядке и иметь план действий на случай поломки: контакты помощи, базовые инструменты, понимание, где остановиться безопаснее.

Популярные вопросы о женщинах-водителях Uber в Лагосе

Почему женщин-водителей в онлайн-такси так мало?

Потому что профессия воспринимается как рискованная, особенно в ночное время, а также из-за стереотипов и давления со стороны окружения.

Что даёт водителю работа сразу в нескольких приложениях?

Возможность подстраивать загрузку и заработок под ситуацию: если в одном сервисе спрос проседает, выручает другой.

Где выгоднее ездить — на острове или на материке?

По словам Чидинмы, на острове короткие поездки могут оплачиваться лучше, но пробки там тяжелее. Материк часто спокойнее по ощущениям.

Чем отличается стиль вождения женщин и мужчин, если верить наблюдениям Чидинмы?

Она считает, что мужчины чаще действуют более агрессивно и быстро, а женщины — осторожнее и внимательнее к правилам, хотя каждый водитель индивидуален.

Почему многие водители избегают ночных заказов?

Из-за повышенных рисков: поломки в безлюдных местах и вероятность столкнуться с агрессией или нападением.