Без шумных баз и капитальных строек: как Саратовская область переизобретает отдых

Глэмпинги и экодеревню запланировали в районах Саратовской области — Щелканова

Саратовская область делает ставку на экологичный и загородный туризм. В регионе планируют создать сразу несколько новых объектов отдыха, ориентированных на природу и комфорт. Речь идёт о глэмпингах, экодеревне и парке отдыха в разных районах области. Об этом сообщает областная дума со ссылкой на министра культуры региона Наталию Щелканову.

Инвестиции в туристическую инфраструктуру

Развитие модульных некапитальных средств размещения запланировано на период с 2025 по 2027 год. На эти цели в регионе предусмотрено 350 млн рублей. Часть средств — 102 млн рублей — будет направлена уже в 2025 году.

По словам министра культуры области, основной акцент делается на создание современных форм размещения в живописных природных локациях. Такой подход позволяет быстрее развивать туристическую инфраструктуру без масштабного капитального строительства.

Где появятся новые объекты отдыха

Новые проекты охватят сразу несколько районов Саратовской области. Каждый из них ориентирован на разные форматы отдыха — от семейного до активного и экологического туризма.

В Хвалынском районе запланировано открытие глэмпинг-клуба "Экспедиция — Хвалынск" и парка отдыха "Ривьера". Эти объекты должны дополнить уже популярные туристические маршруты района.

В Гагаринском районе Саратова появятся глэмпинг "Сокол" и проект "Волжский утес", рассчитанные на отдых у воды и короткие загородные поездки.

В Марксовском районе на берегу Волги планируется экоглэмпинг "ЗеЛень" и экодеревня "Гуси". Последняя будет включать мини-зоопарк, что делает проект особенно привлекательным для семей с детьми.

В Вольском районе реализуют глэмпинг-отель "Высокий берег", ориентированный на туристов, предпочитающих уединение и виды на природу.

Вместимость и формат размещения

Совокупно новые объекты рассчитаны на 209 мест размещения. Речь идёт о модульных домиках, шатрах и других некапитальных конструкциях, которые позволяют сочетать комфорт гостиницы с близостью к природе.

Такой формат становится всё более востребованным среди туристов, которые ищут альтернативу классическим отелям и базам отдыха.

Сравнение: глэмпинг и традиционные базы отдыха

Глэмпинги отличаются от привычных турбаз меньшим вмешательством в ландшафт и более современным уровнем комфорта. Они быстрее вводятся в эксплуатацию и лучше подходят для природных территорий. Классические базы отдыха, в свою очередь, чаще ориентированы на массовый туризм и требуют более сложной инфраструктуры.

Плюсы и минусы новых туристических проектов

Развитие экотуризма открывает для региона новые возможности, но имеет и свои особенности.

Плюсы: рост туристического потока, развитие районов, новые рабочие места, бережное отношение к природе.

Минусы: ограниченная вместимость, сезонность, зависимость от погодных условий.

Советы туристам, планирующим поездку

Уточняйте сезон работы глэмпингов и экодеревень. Бронируйте места заранее — вместимость объектов ограничена. Учитывайте формат отдыха: не все проекты подходят для шумных компаний. Обращайте внимание на доступность транспорта и инфраструктуры рядом.

Популярные вопросы о новых туристических объектах

Когда начнётся реализация проектов?

Часть финансирования запланирована уже на 2025 год.

Сколько мест будет доступно туристам?

Общая вместимость составит 209 мест.

Подходят ли новые объекты для семейного отдыха?

Да, особенно экодеревня с мини-зоопарком в Марксовском районе.

Что такое модульные средства размещения?

Это некапитальные конструкции, которые можно быстро установить без масштабного строительства.