Минимум пространства — максимум смысла: зачем туристы всё чаще выбирают капсульные отели

Первый капсульный отель открылся в Осаке в 1979 году — архитекторы

Капсульные отели часто воспринимают как что-то странное и неудобное, но на деле это продуманный формат для коротких остановок. В них нет лишнего пространства, зато есть всё необходимое для сна и отдыха. Такой тип размещения стал популярным во всём мире и уверенно закрепился в России. Об этом сообщает "Яндекс Путешествия".

Фото: Own work by Viola Parker, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Капсульный отель в Токио

Как появились капсульные отели

История капсульных отелей началась в Японии — стране, где дефицит пространства стал частью повседневной жизни. Во второй половине XX века мегаполисы росли стремительно, а места для строительства классических гостиниц не хватало. Решением стал компактный формат с индивидуальными спальными ячейками вместо номеров.

Первый капсульный отель открыл архитектор Кисё Курокава в 1979 году в Осаке. Он получил название Capsule Inn Osaka и быстро стал востребованным среди офисных работников, предпринимателей и туристов, которым нужно было переночевать недалеко от работы или транспортных узлов. Формат оказался доступным и удобным, поэтому начал распространяться по всей стране, а затем и за её пределами.

В Европе, Северной Америке и Азии капсульные отели оценили за гибкость размещения — их можно открывать в плотной городской застройке, возле вокзалов и в аэропортах. В России такие гостиницы начали активно появляться уже в XXI веке, поэтому большинство из них относительно новые и соответствуют современным требованиям комфорта.

Что представляет собой капсульный отель

Капсульный отель — это пространство с индивидуальными "капсулами", рассчитанными на одного или двух человек. Внутри обычно помещается кровать, освещение, розетки и базовые элементы хранения. Капсулы располагают вдоль стен в один или два яруса, напоминая купе поезда.

Душевые, туалеты и дополнительные зоны находятся в общем пользовании на этаже. В ряде отелей предусмотрены лаундж-зоны, коворкинг, бесплатный Wi-Fi и камеры хранения.

Преимущества капсульных отелей

Главное достоинство формата — цена. Капсульные отели подходят тем, кому нужно переночевать одну-две ночи или сократить расходы на проживание.

Капсулы часто оснащены индивидуальной вентиляцией, свежим постельным бельём и базовой мебелью. Встречаются модели с полками, зеркалами, телевизорами и даже сейфами. В двухместных капсулах удобно останавливаться парам — стоимость обычно ниже, чем у стандартных гостиничных номеров.

Недостатки, о которых важно знать

Основной минус — ограниченное пространство. Большой чемодан в капсулу не поместится, его придётся оставить в камере хранения. Встать в полный рост внутри ячейки невозможно, а людям с клаустрофобией такой формат может показаться некомфортным.

В некоторых отелях есть строгие ограничения: запрет на еду, алкоголь и курение внутри капсул. Также встречается разделение на мужские и женские зоны, из-за чего семьям и парам не всегда удаётся заселиться вместе.

Сравнение: капсульный отель и классическая гостиница

Классические отели предлагают больше пространства, приватности и дополнительных услуг, но стоят дороже. Капсульные отели выигрывают в цене, расположении и функциональности для коротких остановок. Это вариант не для длительного отдыха, а для сна, работы и быстрой перезагрузки между перемещениями.

Плюсы и минусы капсульного формата

Компактные отели стали частью городского туризма и удобны в ряде ситуаций.

Плюсы: низкая стоимость, удобное расположение, чистота, современный формат.

Минусы: мало личного пространства, ограничения по багажу, возможный шум.

Капсульные отели в России

В Москве такие отели часто выбирают из-за центрального расположения и доступных цен. Среди них — варианты в районах Китай-Города, Таганки, Петровки и рядом с вокзалами. Отдельного внимания заслуживают капсульные отели с панорамными видами в деловых кварталах.

В Санкт-Петербурге капсульные отели расположены рядом с Невским проспектом и историческим центром, а некоторые предлагают вид на крыши города. В аэропортах России капсульные форматы востребованы у транзитных пассажиров — они позволяют отдохнуть между рейсами без поездки в город.

Советы туристам перед заселением

Уточняйте правила отеля — можно ли есть и хранить багаж. Берите беруши или наушники, если чутко спите. Используйте общие зоны для приёма пищи и работы. Захватите пауэрбанк — розеток в капсуле может быть мало.

Популярные вопросы о капсульных отелях

Подойдут ли капсульные отели для длительного проживания?

Скорее нет, формат рассчитан на короткие остановки.

Можно ли жить вдвоём?

Да, если есть двухместные капсулы и нет гендерного разделения.

Насколько безопасно хранить вещи?

В большинстве отелей есть камеры хранения или индивидуальные шкафчики.

Подходят ли капсульные отели для аэропортов?

Да, это один из самых удобных вариантов при ранних вылетах и пересадках.