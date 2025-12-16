Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Горы больше не для одиночек: Эльбрус готовят к новым правилам восхождений

Туризм

Самостоятельные восхождения на высокие и технически сложные горные вершины могут оказаться под запретом. Власти рассматривают формат, при котором подъемы будут разрешены только в составе организованных групп. Первым регионом для такого эксперимента выбран Эльбрус. Об этом сообщает ТАСС.

Туристы покоряют вершины Эльбруса
Фото: commons.wikimedia.org by Sanjay Kodain Mountaineer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Туристы покоряют вершины Эльбруса

Почему возникла идея ограничений

Заместитель председателя комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов сообщил, что инициатива направлена на снижение числа несчастных случаев в горах. По его словам, высоты свыше 4 тысяч метров представляют серьезную опасность даже для физически подготовленных людей.

Рост интереса к экстремальному и спортивному туризму привел к увеличению числа неподготовленных туристов на популярных маршрутах. Это, в свою очередь, повышает нагрузку на спасательные службы и увеличивает риск трагических инцидентов.

Эксперимент на Эльбрусе

Минэкономразвития России ранее предложило ввести экспериментальный порядок восхождений на Эльбрус. В рамках инициативы подъем выше отметки 4 тысячи метров планируется разрешать только организованным группам в сопровождении аккредитованных инструкторов.

"Высоты от 4 тыс. метров опасны даже для опытных спортсменов, вне зависимости от уровня их подготовки. Восхождения будут разрешены только организованным группам в сопровождении аттестованного инструктора с обязательной регистрацией в реестре", — отметил зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.

Эксперимент предполагается распространить на всех туристов без исключения, независимо от опыта и спортивных достижений.

Возможное расширение практики

По словам депутата, в дальнейшем подобный формат может быть внедрен и на других сложных вершинах страны. В числе потенциальных регионов называются Кавказ, Алтай и Восточная Сибирь — территории, где наблюдается устойчивый рост интереса к альпинизму и горному треккингу.

"Данная модель может быть востребована на ряде высоких и сложных вершин, где необходимо учитывать статистику несчастных случаев, уровень инфраструктуры и сложность маршрутов", — пояснил Кривоносов.

Решения, по его словам, должны приниматься адресно, с учетом особенностей конкретных горных районов.

Международный опыт

Подобная практика уже применяется в ряде стран с развитым горным туризмом. Обязательное сопровождение сертифицированными гидами действует на отдельных маршрутах в Непале, Франции и Италии. Там это рассматривается как стандартная мера обеспечения безопасности, а не ограничение свободы путешествий.

Российские власти опираются на этот опыт при разработке новых правил для популярных горных направлений.

Сравнение: самостоятельные и организованные восхождения

Самостоятельные подъемы дают больше свободы, но несут повышенные риски из-за отсутствия контроля и поддержки. Организованные группы обеспечивают навигацию, мониторинг состояния участников и оперативное реагирование в случае ухудшения погоды или самочувствия. При этом они требуют предварительной регистрации и дополнительных расходов.

Плюсы и минусы возможного запрета

Решение может существенно изменить формат горного туризма в России. Оно направлено на безопасность, но вызывает дискуссии среди опытных альпинистов.

  • Плюсы: снижение числа ЧП, контроль маршрутов, повышение уровня ответственности организаторов.
  • Минусы: ограничения для самостоятельных спортсменов, рост стоимости восхождений, снижение гибкости планирования.

Советы туристам и альпинистам

  1. Уточняйте актуальные правила восхождений перед поездкой.

  2. Планируйте маршруты с учетом возможных требований к сопровождению.

  3. Оценивайте не только физическую форму, но и акклиматизацию.

  4. Рассматривайте услуги сертифицированных гидов как элемент безопасности.

Популярные вопросы о восхождениях на сложные вершины

Кого коснется эксперимент на Эльбрусе?
Всех туристов, независимо от уровня подготовки.

Будет ли запрет постоянным?
Пока речь идет об эксперименте с возможным расширением.

Какие регионы могут попасть под новые правила?
Кавказ, Алтай и Восточная Сибирь рассматриваются в числе первых.

Зачем нужен обязательный инструктор?
Для снижения рисков и быстрого реагирования в экстренных ситуациях.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
