Горы больше не для одиночек: Эльбрус готовят к новым правилам восхождений

Самостоятельные восхождения на высокие и технически сложные горные вершины могут оказаться под запретом. Власти рассматривают формат, при котором подъемы будут разрешены только в составе организованных групп. Первым регионом для такого эксперимента выбран Эльбрус. Об этом сообщает ТАСС.
Заместитель председателя комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов сообщил, что инициатива направлена на снижение числа несчастных случаев в горах. По его словам, высоты свыше 4 тысяч метров представляют серьезную опасность даже для физически подготовленных людей.
Рост интереса к экстремальному и спортивному туризму привел к увеличению числа неподготовленных туристов на популярных маршрутах. Это, в свою очередь, повышает нагрузку на спасательные службы и увеличивает риск трагических инцидентов.
Минэкономразвития России ранее предложило ввести экспериментальный порядок восхождений на Эльбрус. В рамках инициативы подъем выше отметки 4 тысячи метров планируется разрешать только организованным группам в сопровождении аккредитованных инструкторов.
"Высоты от 4 тыс. метров опасны даже для опытных спортсменов, вне зависимости от уровня их подготовки. Восхождения будут разрешены только организованным группам в сопровождении аттестованного инструктора с обязательной регистрацией в реестре", — отметил зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.
Эксперимент предполагается распространить на всех туристов без исключения, независимо от опыта и спортивных достижений.
По словам депутата, в дальнейшем подобный формат может быть внедрен и на других сложных вершинах страны. В числе потенциальных регионов называются Кавказ, Алтай и Восточная Сибирь — территории, где наблюдается устойчивый рост интереса к альпинизму и горному треккингу.
"Данная модель может быть востребована на ряде высоких и сложных вершин, где необходимо учитывать статистику несчастных случаев, уровень инфраструктуры и сложность маршрутов", — пояснил Кривоносов.
Решения, по его словам, должны приниматься адресно, с учетом особенностей конкретных горных районов.
Подобная практика уже применяется в ряде стран с развитым горным туризмом. Обязательное сопровождение сертифицированными гидами действует на отдельных маршрутах в Непале, Франции и Италии. Там это рассматривается как стандартная мера обеспечения безопасности, а не ограничение свободы путешествий.
Российские власти опираются на этот опыт при разработке новых правил для популярных горных направлений.
Самостоятельные подъемы дают больше свободы, но несут повышенные риски из-за отсутствия контроля и поддержки. Организованные группы обеспечивают навигацию, мониторинг состояния участников и оперативное реагирование в случае ухудшения погоды или самочувствия. При этом они требуют предварительной регистрации и дополнительных расходов.
Решение может существенно изменить формат горного туризма в России. Оно направлено на безопасность, но вызывает дискуссии среди опытных альпинистов.
Уточняйте актуальные правила восхождений перед поездкой.
Планируйте маршруты с учетом возможных требований к сопровождению.
Оценивайте не только физическую форму, но и акклиматизацию.
Рассматривайте услуги сертифицированных гидов как элемент безопасности.
Кого коснется эксперимент на Эльбрусе?
Всех туристов, независимо от уровня подготовки.
Будет ли запрет постоянным?
Пока речь идет об эксперименте с возможным расширением.
Какие регионы могут попасть под новые правила?
Кавказ, Алтай и Восточная Сибирь рассматриваются в числе первых.
Зачем нужен обязательный инструктор?
Для снижения рисков и быстрого реагирования в экстренных ситуациях.
