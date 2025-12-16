Сюда идут не за картинами — необычные музеи Новосибирска меняют формат отдыха

Если при слове "музей" вы представляете скучные школьные экскурсии, Новосибирск способен изменить это впечатление. В городе работают десятки экспозиций, но некоторые из них выходят далеко за рамки привычных форматов. Здесь можно увидеть саркофаг купца, трон древнего фараона и советский быт в мельчайших деталях. Об этом сообщает "Яндекс Путешествия".

Музей мировой погребальной культуры

Частный музей, открытый в 2012 году академиком Сергеем Якушиным, посвящён теме смерти как культурного и исторического явления. Его задача — показать похоронные традиции разных народов и снять табу с разговора о неизбежном.

В экспозиции собраны предметы XIX — начала XX века: траурные платья, гравюры, фотографии, катафалки, скульптуры, некрологи и заключения судмедэкспертов. Отдельное внимание привлекают металлический саркофаг бердского купца Горохова, найденный после обмеления Обского водохранилища, "безопасный гроб" и реконструкции катакомб монахов-капуцинов. Музей работает ежедневно, кроме понедельника, посещение всех залов возможно с экскурсией.

Культурно-исторический музей Солнца

Этот музей посвящён одному символу, но охватывает десятки культур и эпох. Солнце здесь представлено как божество, философский образ и источник вдохновения.

Гости знакомятся с мифологией древних славян, народов Африки, Востока и Южной Америки. В залах можно увидеть копию трона Тутанхамона, солнечные символы, маски, тотемы, поющую чашу и зерцало русского воина XVI века. Музей проводит мастер-классы, экскурсии и квесты, а также позволяет поиграть на редком инструменте билахе.

Музей Счастья

Небольшой семейный музей, основанный Ириной Некрасовой и Юрием Дрёминым, вырос из арт-проекта в заметную городскую достопримечательность. Экскурсия здесь длится около двух часов и проходит в формате путешествия по представлениям о счастье в разных странах.

Посетителям предлагают задуматься о гармонии, радости и собственных ценностях, а также попробовать сформулировать личное понимание счастья. Музей открыт ежедневно и работает по предварительной записи.

"Галерея времени"

Это музейный парк, где ностальгия сочетается с техникой и интерактивом. На одной территории размещены пять павильонов, уличные экспозиции и коллекция ретротехники.

Гостей встречают восстановленные советские и российские автомобили, мотоциклы и военная техника. В павильоне СССР воссозданы интерьеры квартир с мебелью, бытовыми предметами и игрушками, которые можно трогать и примерять. Также здесь работают музей восковых фигур, научно-развлекательная зона и павильон с доисторическими существами. Отдельный интерес представляют авиационные тренажёры.

"Сибирская береста"

Один из немногих музеев в России, полностью посвящённых бересте. Его коллекция насчитывает более 400 работ мастеров со всей страны.

В экспозиции представлены резные туеса, миниатюрные иконы, скульптуры, картины и даже яйца Фаберже, выполненные из бересты. Музей предлагает экскурсии, мастер-классы по плетению, народному пению и тематические программы с чаепитием.

Музей Николая Рериха

Музей посвящён семье художника и мыслителя Николая Рериха и был создан усилиями Наталии Спириной и жителей Новосибирска на пожертвования. Экспозиция включает репродукции картин Рериха и его сына Святослава, письма, книги, фотографии и материалы Центрально-Азиатской экспедиции 1920-х годов.

На территории музея установлен Колокол Мира — символ единения народов, который звучит синхронно с другими странами. Экскурсии проходят ежедневно, кроме вторника.

Музей истории Западно-Сибирской железной дороги

Музей расположен в здании бывшего клуба железнодорожников рядом с пригородным вокзалом. Он рассказывает об истории железных дорог Сибири — от первых шпал до современных поездов.

Внутри — макеты локомотивов, архивные карты, форма проводников, модели вокзалов и личные вещи железнодорожников. Дополнительно работает выставка ретроавтомобилей. Часть экспонатов доступна только в рамках экскурсионных программ.

Сравнение: необычные музеи и классические экспозиции

Необычные музеи делают ставку на эмоции, интерактив и личное вовлечение. В отличие от классических художественных или краеведческих залов, здесь чаще разрешают трогать экспонаты, участвовать в квестах и мастер-классах, а экскурсии нередко проводят сами основатели.

Плюсы и минусы нестандартных музеев

Такие пространства подходят для туристов, ищущих новые впечатления, и для жителей города, которым хочется сменить привычный формат досуга.

Плюсы: оригинальные темы, интерактив, живое общение.

Минусы: ограниченное расписание, необходимость предварительной записи, удалённость некоторых локаций.

Советы туристам по посещению музеев

Планируйте маршрут заранее, учитывая расстояния и время в пути. Проверяйте дни работы — у многих музеев выходной в понедельник. Записывайтесь на экскурсии и мастер-классы заранее. Учитывайте формат музея: интерактивные пространства требуют больше времени.

Популярные вопросы о музеях Новосибирска

Какие музеи подойдут для первого визита в город?

"Галерея времени" и Музей Солнца — самые универсальные варианты.

Можно ли посетить несколько музеев за один день?

Да, но лучше сочетать объекты, расположенные рядом.

Есть ли музеи для семей с детьми?

Подойдут "Галерея времени" и научно-развлекательные экспозиции.

Нужно ли бронировать экскурсии заранее?

Для частных музеев и мастер-классов — желательно.