Сюда идут не за картинами — необычные музеи Новосибирска меняют формат отдыха

Если при слове "музей" вы представляете скучные школьные экскурсии, Новосибирск способен изменить это впечатление. В городе работают десятки экспозиций, но некоторые из них выходят далеко за рамки привычных форматов. Здесь можно увидеть саркофаг купца, трон древнего фараона и советский быт в мельчайших деталях. Об этом сообщает "Яндекс Путешествия".
Частный музей, открытый в 2012 году академиком Сергеем Якушиным, посвящён теме смерти как культурного и исторического явления. Его задача — показать похоронные традиции разных народов и снять табу с разговора о неизбежном.
В экспозиции собраны предметы XIX — начала XX века: траурные платья, гравюры, фотографии, катафалки, скульптуры, некрологи и заключения судмедэкспертов. Отдельное внимание привлекают металлический саркофаг бердского купца Горохова, найденный после обмеления Обского водохранилища, "безопасный гроб" и реконструкции катакомб монахов-капуцинов. Музей работает ежедневно, кроме понедельника, посещение всех залов возможно с экскурсией.
Этот музей посвящён одному символу, но охватывает десятки культур и эпох. Солнце здесь представлено как божество, философский образ и источник вдохновения.
Гости знакомятся с мифологией древних славян, народов Африки, Востока и Южной Америки. В залах можно увидеть копию трона Тутанхамона, солнечные символы, маски, тотемы, поющую чашу и зерцало русского воина XVI века. Музей проводит мастер-классы, экскурсии и квесты, а также позволяет поиграть на редком инструменте билахе.
Небольшой семейный музей, основанный Ириной Некрасовой и Юрием Дрёминым, вырос из арт-проекта в заметную городскую достопримечательность. Экскурсия здесь длится около двух часов и проходит в формате путешествия по представлениям о счастье в разных странах.
Посетителям предлагают задуматься о гармонии, радости и собственных ценностях, а также попробовать сформулировать личное понимание счастья. Музей открыт ежедневно и работает по предварительной записи.
Это музейный парк, где ностальгия сочетается с техникой и интерактивом. На одной территории размещены пять павильонов, уличные экспозиции и коллекция ретротехники.
Гостей встречают восстановленные советские и российские автомобили, мотоциклы и военная техника. В павильоне СССР воссозданы интерьеры квартир с мебелью, бытовыми предметами и игрушками, которые можно трогать и примерять. Также здесь работают музей восковых фигур, научно-развлекательная зона и павильон с доисторическими существами. Отдельный интерес представляют авиационные тренажёры.
Один из немногих музеев в России, полностью посвящённых бересте. Его коллекция насчитывает более 400 работ мастеров со всей страны.
В экспозиции представлены резные туеса, миниатюрные иконы, скульптуры, картины и даже яйца Фаберже, выполненные из бересты. Музей предлагает экскурсии, мастер-классы по плетению, народному пению и тематические программы с чаепитием.
Музей посвящён семье художника и мыслителя Николая Рериха и был создан усилиями Наталии Спириной и жителей Новосибирска на пожертвования. Экспозиция включает репродукции картин Рериха и его сына Святослава, письма, книги, фотографии и материалы Центрально-Азиатской экспедиции 1920-х годов.
На территории музея установлен Колокол Мира — символ единения народов, который звучит синхронно с другими странами. Экскурсии проходят ежедневно, кроме вторника.
Музей расположен в здании бывшего клуба железнодорожников рядом с пригородным вокзалом. Он рассказывает об истории железных дорог Сибири — от первых шпал до современных поездов.
Внутри — макеты локомотивов, архивные карты, форма проводников, модели вокзалов и личные вещи железнодорожников. Дополнительно работает выставка ретроавтомобилей. Часть экспонатов доступна только в рамках экскурсионных программ.
Необычные музеи делают ставку на эмоции, интерактив и личное вовлечение. В отличие от классических художественных или краеведческих залов, здесь чаще разрешают трогать экспонаты, участвовать в квестах и мастер-классах, а экскурсии нередко проводят сами основатели.
Такие пространства подходят для туристов, ищущих новые впечатления, и для жителей города, которым хочется сменить привычный формат досуга.
Планируйте маршрут заранее, учитывая расстояния и время в пути.
Проверяйте дни работы — у многих музеев выходной в понедельник.
Записывайтесь на экскурсии и мастер-классы заранее.
Учитывайте формат музея: интерактивные пространства требуют больше времени.
Какие музеи подойдут для первого визита в город?
"Галерея времени" и Музей Солнца — самые универсальные варианты.
Можно ли посетить несколько музеев за один день?
Да, но лучше сочетать объекты, расположенные рядом.
Есть ли музеи для семей с детьми?
Подойдут "Галерея времени" и научно-развлекательные экспозиции.
Нужно ли бронировать экскурсии заранее?
Для частных музеев и мастер-классов — желательно.
