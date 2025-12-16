Заброшенные маяки зажгут снова — побережья готовят новые точки притяжения для туристов

Инициативу туризма на маяках поддержал президент — Владимир Путин

Заброшенные и действующие маяки, утратившие стратегическое значение, могут получить вторую жизнь. Их планируют адаптировать под туристические объекты, сохранив историческую и культурную ценность. Это позволит расширить туристическую инфраструктуру в прибрежных регионах.

Фото: Own work by Nikolai Bulykin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шепелёвский маячный городок

Поручение президента и его суть

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры, которые позволят использовать старые маяки в туристических целях. Речь идёт как о действующих объектах, так и о тех, что уже выведены из эксплуатации, при условии отсутствия у них стратегического значения.

"Правительству Российской Федерации совместно с всероссийской общественной организацией "Русское географическое общество" принять меры, позволяющие создавать на базе действующих и выведенных из эксплуатации маяков, не имеющих стратегического значения, объекты туристского показа", — говорится в документе.

Поручение опубликовано на официальном сайте Кремля. Отчёт о проделанной работе должен быть представлен до 1 апреля 2026 года.

Почему маяки интересны для туризма

Маяки традиционно ассоциируются с морской историей, навигацией и освоением побережий. Многие из них расположены в живописных местах и сами по себе являются архитектурными и инженерными памятниками. Преобразование таких объектов в туристические точки может привлечь путешественников, интересующихся историей, морской романтикой и нестандартными маршрутами.

Кроме того, подобные проекты способны дать импульс развитию регионального туризма, включая гостиницы, экскурсионные сервисы и транспортную инфраструктуру.

Роль Русского географического общества

Инициатива использования закрытых маяков в туристических целях была предложена главой Русского географического общества Сергеем Шойгу. Он озвучил её на XVII съезде РГО, который прошёл в октябре.

РГО уже имеет опыт работы с объектами культурного и природного наследия, поэтому его участие рассматривается как ключевое для сохранения исторической аутентичности маяков и грамотной интеграции их в туристическую среду.

Сравнение: маяки и другие объекты индустриального туризма

В отличие от промышленных музеев или заброшенных заводов, маяки обладают яркой визуальной идентичностью и тесно связаны с природными ландшафтами. Они могут конкурировать с такими форматами, как исторические крепости, старые вокзалы или водонапорные башни, но при этом предлагают уникальный морской контекст и панорамные виды.

Популярные вопросы о туристических маяках

Какие маяки могут стать туристическими объектами?

Те, которые не имеют стратегического значения и безопасны для посещения.

Будут ли маяки перестраивать полностью?

Речь идёт об адаптации, а не о радикальной перестройке.

Когда могут появиться первые такие объекты?

После разработки и реализации мер, отчёт по которым ожидается к апрелю 2026 года.

Кто будет курировать проекты?

Правительство России совместно с Русским географическим обществом.