Европа закрывает двери: новые правила въезда и цифровые границы

Полный запуск EES в странах ЕС запланировали в течение шести месяцев — IN

Путешествия по Европе в 2025 году стали заметно "более регулируемыми": на границах появляется больше цифровых проверок, в городах — новые сборы, а к поведению гостей предъявляют больше требований. Для туристов это означает меньше импровизации и больше подготовки — от времени на паспортный контроль до понимания местных запретов.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ туристы

При этом цель мер понятна: безопасность, борьба с перегрузкой популярных точек и более комфортный опыт для всех. Об этом сообщает IN.

Европа "оцифровывает" границы: что меняется на практике

Главное нововведение для тех, кто въезжает в Шенгенскую зону из стран вне ЕС, — запуск системы Entry/Exit System (EES). Она постепенно внедряется с 12 октября 2025 года и должна полностью развернуться в течение шести месяцев — ориентиром называют апрель 2026-го.

Вместо привычного штампа в паспорте путешественникам придётся один раз "засветиться" в системе: предоставить данные документа и биометрию (обычно речь об отпечатках пальцев и изображении лица). Для многих это будет выглядеть как дополнительная процедура на въезде, особенно в первые месяцы — пока пограничные службы и аэропорты адаптируются, а очереди учатся жить по новым правилам.

Система охватывает большинство стран Шенгенской зоны и ассоциированных государств, поэтому эффект будет широко заметен: времени на пересечение границы стоит закладывать больше, особенно в пиковые даты, на автопереездах и в крупных хабах.

ETIAS перенесли: зато уже известна цена

Следующий слой цифрового контроля — ETIAS (европейская система предварительной авторизации для безвизовых путешественников). Её запуск снова сместили: теперь ориентир — конец 2026 года.

Когда ETIAS заработает, гражданам стран, которые сейчас въезжают без визы, перед поездкой нужно будет заполнить электронную заявку и получить разрешение. Заявленная стоимость — 20 евро для большинства путешественников, а само разрешение рассчитано на многократные поездки в течение нескольких лет (в пределах правил 90/180).

Важно: ETIAS — не "виза в миниатюре", а предварительный допуск. На границе всё равно будут проверять стандартные условия въезда, но подготовка станет обязательной частью маршрута.

Великобритания тоже ужесточает "допуск": ETA станет обязательной

Если ваш маршрут включает Великобританию, стоит помнить о другой аббревиатуре — ETA. Лондон уже внедряет электронное разрешение на въезд, а с 25 февраля 2026 года оно станет обязательным для туристов из 85 стран, которым сейчас не нужна виза для коротких поездок.

Заявка подаётся онлайн, разрешение действует ограниченный срок и покрывает краткосрочные визиты (в том числе туристические). На практике это означает простое правило: без цифрового разрешения перевозчик может не пустить на рейс или поезд.

Европа дорожает: налоги, ограничения и "качественный туризм"

В 2025 году туристы почувствовали рост расходов не только из-за общей инфляции. Во многих местах появились или расширились туристические сборы, а города всё активнее наводят порядок с краткосрочной арендой.

Ограничения по "короткой аренде" в крупных городах вроде Парижа и Барселоны обсуждаются и ужесточаются именно потому, что местные власти пытаются сдержать рост цен на жильё для жителей. Для путешественников это чаще всего означает две вещи: меньше дешёвых вариантов "как квартира на пару дней" и больше конкуренции за легальные предложения в популярных районах.

Отдельный символ новой политики — Венеция, которая продолжает взимать плату с однодневных посетителей в определённые даты. В 2025 году схема работала весной и летом: при ранней оплате сбор ниже, при оплате в последний момент — выше. Для туриста это превращается в простой лайфхак: чем раньше определились с датой, тем спокойнее и дешевле.

Свою роль играет и сезонный отдых. Горнолыжные направления в Швейцарии, Австрии и Италии заметно подорожали по сравнению с началом десятилетия: растут расходы на энергию, обслуживание подъёмников и искусственный снег, и часть затрат перекладывают на гостей. В результате "бюджетный" горнолыжный уикенд всё чаще становится предметом планирования, а не спонтанности.

Контроль поведения: штрафы и новые "правила приличия"

Параллельно многие места вводят ограничения не столько ради денег, сколько ради порядка. Испанский Сан-Себастьян, например, движется к расширению зон без курения на пляжах и к более строгим правилам по шуму и колонкам — чтобы побережье оставалось комфортным для всех.

Португальская Албуфейра в 2025 году утвердила кодекс поведения с штрафами за прогулки по городу в купальниках и другую "пляжную" вольность вне соответствующих зон. Логика понятна: курорт хочет быть не только пляжем, но и городом, где людям приятно жить, работать и отдыхать.

Есть и меры против перегруза инфраструктуры. В порту Пальмы (Майорка) продолжает обсуждаться и регулироваться лимит на крупные круизные лайнеры: власти пытаются удержать число "мегасудов" и общий поток, чтобы город не превращался в бесконечный зал ожидания.

Права пассажиров и цифровые посадочные: что важно помнить

В авиации 2025 год тоже принёс новые правила и споры. Во Франции вступили в силу меры против нарушителей порядка на борту: предусмотрены крупные штрафы и возможность запрета на полёты на несколько лет для самых серьёзных случаев. Это не про "наказать туриста", а про то, чтобы экипажи и пассажиры чувствовали себя безопаснее.

На этом фоне растёт доля "цифры" и в сервисе авиакомпаний. Решение Ryanair делать ставку на электронные посадочные вызвало реакцию регуляторов: португальские власти публично заявили, что перевозчик не должен отказывать в посадке пассажиру только из-за бумажного талона, если у человека есть подтверждённое бронирование и он прошёл регистрацию. Для туриста вывод простой: цифровые документы удобны, но иметь запасной вариант иногда полезно.

Сравнение: EES, ETIAS и UK ETA — что от вас потребуется

EES — это процедура на границе Шенгенской зоны: вас регистрируют при въезде/выезде, собирают данные и фиксируют перемещения вместо штампов.

ETIAS — это предварительное разрешение перед поездкой в Шенген для безвизовых гостей: заполняете заявку онлайн, платите сбор и получаете допуск.

UK ETA — британский аналог: цифровое разрешение для въезда в Великобританию, которое станет обязательным для многих безвизовых туристов с февраля 2026 года.

Плюсы и минусы новых правил для путешественников

Изменения выглядят строгими, но у них есть понятные стороны.

• Плюсы: выше безопасность, больше контроля за перегрузкой городов, потенциально меньше хаоса на местах, яснее правила для "сложных" направлений.

• Минусы: больше предварительных формальностей, выше бюджет поездки, выше риск очередей в переходный период, меньше пространства для спонтанных решений.

Как подготовиться к поездке в Европу в новой реальности

Закладывайте время на границе: в первый сезон работы EES задержки вероятнее, чем позже. Проверьте маршрут: Шенген и Великобритания живут по разным системам допуска, и их легко перепутать. Составьте "налоговую карту" поездки: городские сборы, экологические платежи, дневные входные сборы — мелочи, которые в сумме дают заметную цифру. Если едете в перегруженный город (Венеция, Барселона, Париж), бронируйте раньше: так проще уложиться в бюджет и найти легальные варианты проживания. Держите документы в двух форматах: цифровой — основной, бумажный — как страховка на случай разрядившегося телефона или сбоя приложения. Уточняйте местные правила поведения: курение, купальники вне пляжа, шум на набережных — всё это уже не "мелочи", а потенциальные штрафы.

Популярные вопросы о новых правилах поездок по Европе

Нужно ли теперь сдавать биометрию всем туристам?

В рамках EES биометрия касается в первую очередь путешественников из стран вне ЕС при пересечении внешних границ Шенгенской зоны. Для граждан ЕС действуют другие процедуры.

Когда заработает ETIAS и сколько он будет стоить?

Ориентир запуска — конец 2026 года. Базовая стоимость заявлена на уровне 20 евро для большинства путешественников.

Почему жильё может подорожать даже без роста цен на отели?

Потому что города ограничивают краткосрочную аренду и усиливают контроль за такими площадками, чтобы защитить рынок жилья для местных жителей. Это снижает предложение "дешёвых квартир на пару дней".