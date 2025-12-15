Этот сертификат — билет в небо: кому стоит поторопиться на курсы бортпроводников

Спрос на бортпроводников значительно вырос — Corse Matin

Международная ассоциация воздушного транспорта прогнозирует: уже к 2026 году отрасль может выйти на отметку 5 миллиардов пассажиров в год, а значит, авиакомпаниям понадобится всё больше подготовленных бортпроводников.

Фото: commons.wikimedia.org by Austrian Airlines, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Стюардесса в салоне самолета

Профессия по-прежнему притягивает и выпускников, и тех, кто решается на смену карьеры, но за красивой картинкой "работы среди облаков" стоит строгая система требований и обучения. Об этом сообщает Corse Matin.

Почему бортпроводников начинают искать заранее

Рост пассажиропотока автоматически означает рост числа рейсов, экипажей и смен. По оценкам экспертов, при таких темпах к 2045 году понадобится нанять около 900 000 коммерческих PNC — персонала, который работает в салоне самолёта и отвечает за обслуживание и безопасность.

Судя по словам представителей компаний, интерес к кандидатам действительно международный: многие приходят в профессию не "с нуля", а после работы за границей и затем оформляют допуск, чтобы летать по Европе. Такой поток создаёт дополнительную конкуренцию, но одновременно поднимает планку качества подготовки.

Что притягивает людей в профессии, которая кажется мечтой

Стюардесса и стюард — один из немногих массовых профессиональных образов, который почти не потерял романтики. Это сочетание путешествий, общения, формы, ощущения движения и непохожести дней. В Air Corsica отмечают, что "спонтанные заявки" приходят регулярно, а значит, привлекательность профессии сохраняется и для молодёжи, и для тех, кто выбирает переподготовку.

Паскаль Симонетти, руководитель направления PNC в Air Corsica, где работает около 200 бортпроводников (включая сезонных), объясняет, что люди часто приходят за ощущением смены мест и за "офисом", который не стоит на месте. Но она же подчёркивает: романтика здесь встроена в систему процедур — каждое дежурство уникально, хотя правила на борту максимально стандартизированы.

"Самый красивый офис" — и одна из самых требовательных работ

Снаружи работа выглядит как череда посадок, улыбок и сервиса, но внутри она требует устойчивости и дисциплины. Бортпроводники постоянно сталкиваются с нагрузками, которые в обычных профессиях почти не встречаются: смена часовых поясов, скачки давления, турбулентность, необходимость быстро ориентироваться в нестандартных ситуациях.

Эта двойственность профессии и формирует её реальную ценность: на рейсе бортпроводник не просто "обслуживает", а действует как часть системы безопасности, где важны реакция, выдержка и умение разговаривать с людьми в самых разных состояниях.

Какие требования предъявляют к кандидатам

Путь в профессию начинается не с посадочного талона, а с допуска к обучению. Кандидатов оценивают и по внешней презентабельности, и по "общей культуре" общения — потому что позже именно они будут встречать пассажиров и представлять авиакомпанию на борту.

Дальше вступают в силу формальные условия: нужен уровень образования не ниже бакалавриата, определённый уровень английского, подтверждение умения плавать, а затем медицинская пригодность у аккредитованного авиационного врача. Отмечается, что проблемы со зрением и слухом способны серьёзно повлиять на перспективы в этой сфере.

Как устроено обучение и что даёт сертификат CCA

Чтобы работать бортпроводником, требуется сертификат члена кабинного экипажа CCA. Он действует 5 лет и служит обязательным пропуском в профессию. На Корсике обучение проводят как Air Corsica (в Аяччо и Бастии), так и Skywings (в Аяччо). Курсы занимают от 3 до 4 недель, а группы обычно небольшие — по 12-14 человек, что позволяет отрабатывать навыки в плотном режиме.

Важно, что обладатели CCA, полученного на Корсике, затем подают заявки в разные авиакомпании Европы. В аудиториях встречаются и 18-летние, и люди, пришедшие на переподготовку, и бортпроводники с опытом работы за пределами ЕС, которым необходимо оформить европейскую лицензию.

PNC на ближних и дальних рейсах и в разных типах компаний

Внутри профессии важна не только должность, но и формат полётов. На ближнемагистральных линиях темп обычно выше: больше взлётов и посадок, быстрее сменяются пассажиры, плотнее график и чаще повторяются короткие маршруты. Дальнемагистральные рейсы требуют другой выносливости: больше времени в воздухе, сложнее режим отдыха, длиннее взаимодействие с одним и тем же салоном.

Есть различия и в подготовке под флот: в Air Corsica персонал имеет квалификацию Airbus и ATR, то есть обучение завязано на конкретные типы самолётов и их процедуры. Частные школы вроде Skywings фокусируются на подготовке к CCA и на том, чтобы выпускник мог уверенно выйти на рынок, а затем уже "достраивать" специфику под требования конкретного перевозчика.

Плюсы и минусы профессии бортпроводника

Снаружи это работа, где много движения и впечатлений, но внутри она устроена как строгая дисциплина, завязанная на безопасность и стрессоустойчивость. Это стоит честно учитывать, чтобы ожидания совпали с реальностью.

Плюсы: путешествия и смена обстановки; ощущение команды; понятные процедуры и карьерные траектории; востребованность на рынке; живое общение вместо рутины.

Минусы: усталость от графика и джетлага; физическая нагрузка на организм из-за давления и режима; эмоционально сложные ситуации с пассажирами; необходимость регулярно подтверждать квалификацию и соответствовать медтребованиям.

Как войти в профессию PNC

Проверьте базовые условия заранее: образование, английский, умение плавать и готовность к медосмотру у авиационного врача. Соберите документы и подготовьтесь к отбору: в компаниях смотрят на презентабельность и культуру общения, потому что это часть работы с пассажирами. Выберите маршрут обучения: пройти курс CCA можно через программы авиакомпаний или через специализированные школы. Рассчитывайте время: обучение длится 3-4 недели, а группы небольшие, поэтому наборы могут быть ограничены. После получения CCA подавайте заявки шире: сертификат открывает двери в разные компании, а дальнейшее обучение часто зависит уже от конкретного работодателя и типа флота.

Популярные вопросы о профессии бортпроводника и сертификате CCA

Что такое CCA и зачем он нужен?

CCA — сертификат члена кабинного экипажа, без которого нельзя работать стюардессой или стюардом. Он действует 5 лет и подтверждает, что человек прошёл обязательную подготовку.

Какие минимальные требования чаще всего называют перед обучением?

Упоминаются уровень образования не ниже бакалавриата, владение английским, подтверждение умения плавать и медицинская пригодность, выданная авиационным врачом.

Сколько длится обучение и как формируются группы?

Курсы занимают от 3 до 4 недель. Обычно набирают небольшие группы — около 12-14 человек, чтобы успевать отрабатывать навыки в интенсивном режиме.

Можно ли с CCA, полученным в одном регионе, подаваться в другие компании?

Да, отмечается, что обладатели сертификата, полученного на Корсике, направляют заявки в разные авиакомпании Европы, а также оформляют лицензию те, кто ранее работал за границей.

Почему профессия остаётся востребованной даже после пандемии?

Потому что пассажиропоток восстанавливается, а отрасли нужен персонал для растущего числа рейсов. Представители обучающих центров прямо говорят о возвращении к уровню спроса, который был до Covid.