Путь, который ведёт глубже карты: фильм о Словении показал, как 560 км меняют человека навсегда

Констан Пелят поделился опытом уникального пешего путешествия по Словении
Туризм

С виду это был обычный вечер в небольшом бретонском городке, но на экране кинотеатра развернулось путешествие длиной в 560 километров.

турист
Фото: unsplash.com by Джошуа Эрл джошуа Эрл, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
турист

В Ла-Герш-де-Бретань Констан Пелят представил свой новый фильм "Словенское путешествие" — честный и личный рассказ о пешем переходе через горы Словении. История не столько о расстоянии, сколько о страхе, одиночестве и силе контакта с природой. Об этом сообщает редакция газеты де Витре.

Путешественник, для которого дорога — способ жизни

Констан Пелят родом из Дружа в департаменте Иль-и-Вилен. Его сложно назвать просто туристом или режиссёром — он исследователь в самом классическом смысле слова. Пешком, на велосипеде, верхом, на каноэ — формат передвижения для него вторичен. Главное — дорога и то, что она открывает внутри человека.

За его плечами одиночные походы продолжительностью от 15 до 800 дней. Его личная мантра звучит просто и жёстко: "Не бойтесь страха, он сделает вас лучше".

Именно с таким настроем он отправился летом 2024 года в Словению — страну, которую многие знают по открыткам, но редко рассматривают как пространство для глубокого пешего путешествия.

Почему именно Словения

Выбор маршрута был не случаен. Констан искал менее очевидное направление в Европе, где горы ещё не стали массовым туристическим аттракционом.

"Желание поехать в более экзотическую страну Европы, менее известную и, прежде всего, стремление к горам", — объясняет Констан Пелят.

Дополнительным аргументом стала история знаменитого словенского маршрута Трансверзала. В 1953 году альпинист Иван Сумляк проложил пешеходную тропу, пересекающую Словению с северо-востока на юго-запад через разные горные массивы. Именно по этой логике Констан выстроил свой путь — с востока на запад страны.

560 километров пешком через горы

Переход занял 26 дней. В среднем путешественник проходил около 21 километра в день, преодолевая горные перевалы, леса и высокогорные плато. Его конечной точкой стал Марибор, после чего маршрут привёл его к побережью Адриатического моря.

Чтобы оставаться максимально автономным, Констан вступил в Словенскую альпийскую ассоциацию. Это дало ему доступ к многочисленным горным приютам. Однако он часто выбирал ночёвки под открытым небом: в гамаке у ручьёв и озёр, в лесу или в заброшенных домах.

Страна, сохранившая себя

Во время путешествия Констан открыл для себя Словению не только как территорию гор, но и как культурное пространство. Бывшая часть Югославии, расположенная на Балканах, страна часто называется "зелёным лёгким Европы". Здесь изумрудные реки, густые леса и заснеженные вершины Триглава высотой 2860 метров.

Пелят отмечает и другое: редкое сочетание природной сохранности и культурной устойчивости.

Самый сильный страх в жизни

Несмотря на опыт, это путешествие стало для Констана самым эмоционально тяжёлым. На одном из участков маршрута он столкнулся с опасной пешеходной секцией. После проливных дождей склон стал крайне нестабильным: осыпи, скользкие камни, минимальная страховка.

Именно там, по его словам, он пережил самый сильный страх в своей жизни. Этот эпизод стал не просто экстремальным моментом, а точкой переосмысления.

После него у Констана осталась мысль "о хрупкости жизни и важности создания чего-то по-настоящему сильного — семьи".

Возвращение и новые смыслы

Обратно он решил возвращаться автостопом. За три дня Констан сменил около 40 машин, чтобы добраться домой и воссоединиться со своей спутницей Жюли.

Этот момент стал важным переходом от одиночных экспедиций к новому этапу жизни.

Что дальше: от одиночества к семье

Летом 2025 года Пелят реализовал ещё один необычный проект — он проследовал по маршруту "капли воды" от истока реки Майенна до моря. Для этого он использовал самодельную лодку с гребным колесом, приводимым в движение педалями.

Сейчас он работает над фильмом об этом путешествии и планирует представить его в разных кинотеатрах. А следующим летом он снова отправится в дорогу — но уже не один, а с семьей.

Сравнение одиночного путешествия и пути с семьёй

Одиночные экспедиции Констана — это работа со страхом, пределами и тишиной.

Путешествия с семьёй обещают иной ритм: меньше экстремальности, больше совместного опыта и доверия. Оба формата, по его словам, не противоречат друг другу, а дополняют.

Плюсы и минусы пеших горных путешествий

Пешие маршруты дают уникальную глубину восприятия пространства, но требуют серьёзной внутренней готовности.

• Плюсы: полное погружение в природу, ясность мыслей, физическая выносливость, сильные личные открытия.
• Минусы: одиночество, риск, зависимость от погоды, высокая психологическая нагрузка.

Кто мечтает о подобном пути

  1. Начинайте с чёткого понимания своих физических возможностей.

  2. Изучайте историю маршрута и локальные альпийские организации.

  3. Не пренебрегайте приютами, но будьте готовы к автономности.

  4. Учитывайте погоду — в горах она решает всё.

  5. Помните, что страх — не враг, а сигнал к внимательности.

Популярные вопросы о путешествии Констана Пелята

Сколько длился пеший переход по Словении?

Маршрут занял 26 дней, общая протяжённость составила 560 километров.

Где он ночевал во время похода?

В горных приютах, в гамаке под открытым небом, у воды, в лесах и иногда в заброшенных домах.

Насколько опасен маршрут Трансверзала?

В целом тропы хорошо оборудованы, но отдельные участки могут быть технически сложными, особенно после дождей.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
