Связь пропала, техника не спасла: что происходит с туристами на горе Ослянка

Иглу может спасти туристов при сильном морозе — Сергей Щетинин

Поиски туристов, потерявшихся в горах, всегда превращаются в гонку со временем, особенно зимой. На Урале группа из 13 человек оказалась в сложной ситуации из-за непогоды и резкого похолодания. Спасти людей в таких условиях могут даже самые простые навыки выживания и временные укрытия от холода.

Что произошло на горе Ослянка

Группа туристов отправилась на гору Ослянка в Пермском крае, используя 12 снегоходов. В поход вышли 15 человек, однако 13 декабря на базу вернулись только двое. Остальные участники перестали выходить на связь, после чего были начаты поисково-спасательные работы.

Ситуацию осложняет погода: в районе горы наблюдаются сильный ветер и снегопады, а температура воздуха в ближайшие дни может опуститься до -28 °C. В таких условиях даже кратковременное пребывание без укрытия представляет серьёзную угрозу для жизни.

Как можно согреться в горах зимой

Заслуженный спасатель РФ Сергей Щетинин объяснил, что в экстремальных условиях ключевым фактором выживания становится сохранение тепла. По его словам, помочь могут как стационарные, так и временные укрытия.

"Все походы в горы, на природу, начиная от самых лёгких и заканчивая самыми тяжёлыми, всегда требуют дополнительного внимания. Если вы не соблюдаете правила, то риск попадания лично вас или вашей группы в какую-то непредвиденную ситуацию очень высок", — отметил заслуженный спасатель РФ Сергей Щетинин.

Он подчеркнул, что в первую очередь туристам важно ориентироваться на местности и знать, где можно укрыться от холода.

"Как согреться? В первую очередь в этом помогут знание местности, карта, наличие домиков охотничьих, зимовья или палатки — временного укрытия, создание иглу. Помогут все мероприятия по сохранению тепла и информирование о том, где они находятся", — пояснил Щетинин.

Почему подготовка к походу критически важна

По словам эксперта, подобных ситуаций часто можно избежать ещё на этапе планирования маршрута. Перед выходом в горы группа должна была тщательно подготовиться: изучить прогноз погоды, подобрать экипировку, рассчитать силы и заранее продумать пути отхода, сообщает "Абзац".

Особое значение имеет регистрация маршрута и уведомление экстренных служб. Это позволяет значительно сократить время реагирования в случае ЧП. Также важен аварийный запас — дополнительная еда, топливо, средства связи и утепления, которые могут спасти жизнь при задержке или потере ориентации.

Риски незарегистрированных походов

По данным СМИ, поход на гору Ослянка официально не был зарегистрирован. Это серьёзно осложняет поиски, поскольку спасатели не всегда располагают точной информацией о маршруте, контрольных точках и предполагаемом времени возвращения группы.

В условиях уральской зимы даже опытные туристы оказываются уязвимыми. Низкие температуры, сильный ветер и ограниченная видимость резко повышают риск переохлаждения и дезориентации, особенно при отсутствии связи и укрытий.

Подобные случаи: тревожная тенденция

Эксперты отмечают, что происшествие в Пермском крае — не единичный случай. Осенью 2025 года в Красноярском крае пропала семья Усольцевых. Отец, мать и пятилетняя дочь отправились в поход по Кутурчинскому Белогорью и вскоре перестали выходить на связь.

Поиски продолжались около двух месяцев, но не принесли результата. Следственный комитет рассматривал различные версии произошедшего, включая преступление, однако основной причиной исчезновения по-прежнему считается несчастный случай. Эта история вновь привлекла внимание к вопросам безопасности и подготовки к походам в труднодоступных районах.

Сравнение: подготовленный и неподготовленный поход

Хорошо спланированный поход предполагает регистрацию маршрута, запасные варианты движения, наличие средств навигации и экстренного обогрева. В таких условиях даже непогода не всегда приводит к трагическим последствиям.

Неподготовленные выходы в горы часто сопровождаются отсутствием чёткого плана, минимальным запасом снаряжения и надеждой "на удачу". Именно такие факторы чаще всего становятся причиной затяжных поисков и угрозы жизни участников.

Плюсы и минусы временных укрытий

Временные укрытия, такие как снежное иглу или охотничьи домики, позволяют сохранить тепло и переждать непогоду. Они не требуют сложных материалов и могут быть сооружены даже в экстремальных условиях.

Однако у таких решений есть и ограничения. Строительство иглу требует навыков и времени, а охотничьи зимовья доступны не везде. Поэтому специалисты подчёркивают: рассчитывать только на импровизацию опасно — базовая подготовка должна быть всегда.

Советы для зимних походов шаг за шагом

Обязательно регистрируйте маршрут и уведомляйте МЧС. Изучайте прогноз погоды и планируйте запасные пути эвакуации. Берите с собой аварийный запас еды, топлива и средств связи. Заранее изучайте карту местности и возможные укрытия.

Популярные вопросы о безопасности зимних походов

Можно ли согреться без палатки зимой

Да, временное укрытие, например снежное иглу или охотничий домик, помогает сохранить тепло, но требует навыков и времени.

Почему регистрация маршрута так важна

Она позволяет спасателям быстрее начать поиски и точно знать предполагаемое местонахождение группы.

Насколько опасны горные походы зимой

Риск значительно выше из-за холода, ветра и плохой видимости, поэтому подготовка и дисциплина имеют решающее значение.