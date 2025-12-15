Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туристы из России рвутся в Китай: что повлияло на рост интереса к этому направлению

Туризм

Каждый туристический сезон приносит свои открытия, но нынешняя зима стала для рынка путешествий особенно показательной. Россияне неожиданно массово обратили внимание на Китай — направление, которое ещё недавно воспринималось как нишевое или сложное для самостоятельных поездок. Сегодня ситуация изменилась: бронирования отелей растут стремительно, авиабилеты раскупаются быстрее обычного, а эксперты фиксируют результаты, превзошедшие даже оптимистичные прогнозы.

Девушка на Востоке
Фото: ru.freepik.com is licensed under Free More Info
Девушка на Востоке

Почему Китай стал новым туристическим хитом

Ключевым фактором резкого роста интереса стал безвизовый режим между Россией и Китаем. С момента его введения самостоятельные туристы получили возможность планировать поездки без сложных бюрократических процедур, что сразу отразилось на спросе. За три месяца, прошедших с сентября, количество бронирований гостиниц в Китае увеличилось на 70% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Для рынка это стало неожиданностью: ещё осенью аналитики ожидали рост на уровне 30-40%, но реальность оказалась куда динамичнее.

Дополнительным стимулом стало развитие транспортной доступности, сообщает Петербург2. Прямые рейсы из российских городов сделали Китай удобным направлением не только для москвичей, но и для жителей регионов.

Как изменилось поведение российских туристов

По данным Ассоциации туристических агрегаторов, Китай стал самым быстрорастущим зарубежным направлением среди россиян. Особенно активно путешественники используют онлайн-сервисы бронирования. На платформе "Островок" доля китайских отелей среди всех зарубежных бронирований достигла 4%, что вдвое превышает показатели летнего сезона. Таким образом, Китай уверенно закрепился в десятке самых популярных стран для поездок за границу.

Средняя продолжительность путешествия составляет от четырёх до шести дней. Такой формат говорит о том, что Китай всё чаще выбирают не для долгих туров, а для насыщенных городских поездок, сочетающих культуру, гастрономию и шопинг. Средняя стоимость проживания в отелях держится на уровне около 10 тысяч рублей за ночь, что делает направление конкурентоспособным по сравнению с другими азиатскими странами.

Города-лидеры по бронированиям

Наибольший интерес у российских туристов вызывают крупные мегаполисы. Практически равные доли бронирований приходятся на Шанхай и Пекин. Эти города привлекают сочетанием современной инфраструктуры, исторических достопримечательностей и развитого сервиса.

Стабильный спрос также демонстрируют Гуанчжоу, курортная Санья и Гонконг. Санья особенно интересна тем, кто ищет пляжный отдых, а Гонконг остаётся популярным у любителей шопинга и городской динамики.

Роль прямых рейсов и география вылетов

Существенное влияние на рост турпотока оказало расширение маршрутной сети российских авиакомпаний. За первые три месяца действия безвизового режима количество приобретённых авиабилетов в Китай увеличилось примерно на треть по сравнению с прошлым годом.

Наиболее активно билеты покупают жители Москвы, но заметный рост зафиксирован и в других регионах. В числе лидеров — Владивосток, Иркутск, Санкт-Петербург и Хабаровск. Это подтверждает, что Китай перестал быть направлением исключительно для столичных туристов.

Самые популярные авианаправления

Среди городов назначения лидируют Пекин, Шанхай и Гуанчжоу. Эксперты отмечают, что интерес к Пекину вырос примерно на 12%, а к Шанхаю и Гуанчжоу — сразу в два раза. В целом после введения безвизового режима интерес к поездкам в Китай увеличился примерно на треть, и эта динамика сохраняется.

Сравнение: Китай до и после безвизового режима

Ранее поездка в Китай для самостоятельных туристов часто ассоциировалась с визовыми сложностями и ограниченным выбором рейсов. Сейчас ситуация изменилась.

До:

  • оформление визы требовало времени и дополнительных расходов;
  • прямые рейсы были доступны не из всех регионов;
  • направление рассматривалось как сложное для коротких поездок.

После:

  • упрощённый въезд стимулировал спонтанные путешествия;
  • расширилась география вылетов;
  • Китай стал удобным вариантом для короткого городского отдыха.

Плюсы и минусы поездок в Китай для россиян

Рост популярности направления связан не только с новыми правилами, но и с объективными преимуществами страны.

Преимущества:

  • безвизовый режим для краткосрочных поездок;
  • развитая гостиничная инфраструктура;
  • разнообразие форматов отдыха — от мегаполисов до пляжей;
  • удобные прямые рейсы из многих городов России.

Ограничения:

  • языковой барьер вне туристических зон;
  • высокая плотность населения в мегаполисах;
  • необходимость заранее планировать внутренние перемещения.

Советы шаг за шагом для самостоятельной поездки в Китай

Чтобы путешествие прошло комфортно, эксперты рекомендуют придерживаться простой последовательности.

  1. Заранее выбрать город и формат отдыха.

  2. Забронировать отель через проверенные онлайн-сервисы.

  3. Проверить актуальные условия безвизового въезда.

  4. Продумать транспорт внутри страны.

  5. Установить приложения для навигации и перевода.

Популярные вопросы о поездках в Китай

Нужно ли оформлять визу для короткой поездки

При соблюдении условий безвизового режима — нет.

Сколько в среднем длится поездка

Большинство туристов выбирают формат 4-6 дней.

Какие города подходят для первого визита

Пекин и Шанхай считаются оптимальными для знакомства со страной.

Насколько дорого обходится проживание

Средняя стоимость номера составляет около 10 тысяч рублей за ночь.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
