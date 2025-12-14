Красиво, тихо и с условиями: тосканский город зовёт новых людей деньгами

Радикондоли в Тоскане платит переселенцам до €20 000 при покупке и 50% аренды — CNN

Радикондоли выглядит как открытка из Тосканы: каменные улицы, башни, холмы и виноградники вокруг. Но за красивой картинкой скрывается вполне практичная проблема —людей становится меньше, а дома пустеют.

Фото: commons.wikimedia.org by Alienautic, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Grosseto Chiasso delle Monache 3

Чтобы переломить тренд, коммуна решила платить тем, кто готов переехать и жить здесь постоянно. Об этом сообщает CNN.

Почему Радикондоли ищет новых жителей

Радикондоли — небольшой средневековый городок в горной части Тосканы, примерно в часе езды к югу от Флоренции. Когда-то здесь проживало около 3000 человек, а сейчас — менее тысячи, и примерно сотня домов стоит пустой. Для Италии это типичная история: молодёжь уезжает в крупные города, а небольшие коммуны пытаются сохранить школы, транспорт, сервисы и местную экономику.

Ставка Радикондоли — не на разовый туристический всплеск, а на тех, кто действительно переедет, оформит жильё и будет жить в городе годами. Власти прямо связывают программу с долгосрочным ростом населения и оживлением сообщества.

Что обещают покупателям жилья

Первую версию инициативы запустили в 2023 году: тем, кто покупает один из пустующих домов и переезжает, предоставляли финансовую поддержку — до 20 000 евро, а также дополнительно 6000 евро на повседневные расходы вроде отопления и транспорта.

На практике это означает, что часть стоимости недвижимости и первых затрат на обустройство может быть закрыта грантами. В городе встречаются небольшие квартиры на одну-две спальни в историческом центре и более просторные тосканские фермерские дома на окраинах среди оливковых рощ и виноградников. Цены стартуют примерно от 50 000 евро за компактные варианты и доходят до 100 000 евро за крупные дома; отдельным объектам может понадобиться ремонт примерно на 10 000 долларов.

Важно, что в Радикондоли речь идёт именно о "жить", а не "купить ради галочки": покупатели берут на себя обязательство оставаться в городе десять лет.

Теперь помогают и арендаторам

В 2025 году город расширил программу и на тех, кто пока не готов покупать. План для арендаторов устроен проще: новым жильцам обещают покрывать половину арендной платы в течение первых двух лет — при условии, что они въедут до начала 2026 года и останутся минимум на четыре года. В одном из местных разъяснений упоминается ограничение по сумме поддержки: компенсация составляет 50% аренды, но не более 200 евро в месяц.

"Программа жилищного строительства, запущенная два года назад, набирает обороты", — заявил CNN мэр Франческо Гуаргуaглини, уроженец Радикондоли.

Как это может выглядеть в цифрах для семьи или пары

Логика программы понятна на бытовом примере. Если типичная аренда в городе — около 400 евро в месяц, то при компенсации половины платежа первые два года жильё может обходиться примерно в 200 евро. Это не делает переезд "бесплатным", но ощутимо снижает финансовый риск в период адаптации: когда нужно наладить быт, разобраться с транспортом, медицинскими сервисами и работой.

Для покупателя эффект зависит от цены объекта и объёма гранта. В публикациях о программе приводится сценарий, при котором при использовании субсидии квартиру можно фактически "удешевить" на значимую долю. Однако к бюджету всё равно стоит прибавлять обязательные расходы на сделку, коммунальные платежи и возможный ремонт — особенно если дом старый и требует обновления инженерии.

Зачем это самому городу и что уже получилось

Для муниципалитета такие гранты — способ инвестировать не только в стены, но и в людей. Новые жители — это спрос на местные услуги, работа для небольших подрядчиков, жизнь в центре, который иначе пустеет. Плюс это шанс сохранить социальную инфраструктуру — от транспорта до культурных событий.

Когда проект только начинался, население составляло около 900 человек, а сейчас оно выросло до 960, говорится на сайте муниципалитета.

Сравнение аренды и покупки в Радикондоли

Покупка жилья в таком городке — вариант для тех, кто готов "осесть" и вкладываться в ремонт, двор, коммуникации и документы. Плюс в том, что при грантах снижается стартовая цена входа, а через несколько лет у человека остаётся актив — квартира или дом в Тоскане. Минус — обязательство прожить в городе 10 лет и риск непредвиденных расходов на старое жильё.

Аренда — более мягкий сценарий. Субсидия на два года помогает попробовать жизнь в коммуне без покупки недвижимости и понять, подходит ли ритм и логистика. Но и здесь есть условие — минимум четыре года проживания, а также вероятность того, что выбор объектов будет ограничен, потому что рынок маленький.

Плюсы и минусы переезда с субсидией

У программы есть очевидные преимущества, но они работают лучше, если оценивать переезд трезво — как проект на несколько лет.

• Плюсы: заметное снижение расходов на аренду в первые два года; финансовая поддержка покупки жилья; понятные требования по срокам проживания; шанс переехать в регион с развитой культурой, винодельнями и сельскими маршрутами.

• Минусы: обязательство оставаться в городе (4 года для арендаторов и 10 лет для покупателей); возможные траты на ремонт и содержание недвижимости; ограниченный выбор объектов и сервисов по сравнению с крупными городами.

Популярные вопросы о программе переезда в Радикондоли

Кто может претендовать на поддержку — только покупатели или арендаторы тоже?

Изначально программа была ориентирована на покупателей, но затем её расширили: сейчас помощь предусмотрена и для арендаторов, и для тех, кто приобретает недвижимость.

Сколько реально можно сэкономить на аренде?

В описании инициативы говорится о компенсации 50% аренды на два года; в местных материалах упоминается потолок — не более 200 евро в месяц, то есть максимум 4800 евро за 24 месяца.

Какие обязательства по проживанию?

Покупатели должны быть готовы жить в Радикондоли 10 лет, арендаторы — минимум четыре года.

Сколько стоит жильё в городе?

В публикациях о программе встречаются ориентиры: от примерно 50 000 евро за небольшие квартиры до около 100 000 евро за более крупные дома, иногда с необходимостью ремонта.