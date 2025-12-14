Задержки рейсов стали нормой, но закон думает иначе: за что перевозчик обязан платить

Воздушный кодекс закрепил право на возмещение при задержке рейса — юристы

Задержки авиарейсов давно перестали быть исключением: отклонения от расписания на час-два для многих перевозчиков стали почти обыденностью. При этом пассажиры нередко остаются без объяснений, а потерянное время воспринимают как неизбежную плату за перелёт. Между тем российское законодательство прямо говорит о возможности компенсации. Об этом сообщает сервис "Яндекс Путешествия".

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Усталость после перелёта

Почему задержки рейсов — не только неудобство, но и юридический вопрос

Опоздание самолёта — это не просто испорченное настроение или лишние часы в зале ожидания. В ряде случаев задержка влечёт за собой реальные финансовые потери: сорванные пересадки, отменённые брони, пропущенные экскурсии и трансферы. Закон рассматривает такие ситуации как ненадлежащее оказание услуги, а значит, у пассажира появляется право требовать возмещение.

Юристы компании "Байбородин и партнёры" отмечают, что механизм защиты прав пассажиров на практике не так сложен, как кажется. Важно понимать, на какие нормы опираться и какие доказательства подготовить заранее.

Что говорит закон о компенсации при задержке рейса

Российское право в этом вопросе в целом занимает сторону пассажира. Для защиты своих интересов достаточно оперировать несколькими ключевыми нормами.

Статья 15 Гражданского кодекса РФ закрепляет общее правило: если человек понёс убытки из-за нарушения своих прав, он вправе требовать их полного возмещения.

Статья 29 Федерального закона "О защите прав потребителей" уточняет, что потребитель может рассчитывать на компенсацию убытков, возникших вследствие ненадлежащего оказания услуги.

Статья 120 Воздушного кодекса РФ прямо указывает: пассажир имеет право требовать возмещения убытков, причинённых задержкой рейса.

При этом есть важное ограничение. Авиакомпания освобождается от ответственности, если сможет доказать, что задержка произошла по причинам форс-мажора. К таким обстоятельствам относятся неблагоприятные погодные условия, закрытие аэропорта или угрозы безопасности полёта. Решение о вылете в подобных случаях принимает командир воздушного судна, и его отказ от взлёта считается законным.

Какие убытки можно взыскать с авиакомпании

Не каждая задержка автоматически означает выплату денег. Если самолёт прилетел с опозданием на пару часов, а вы просто позже добрались до дома, рассчитывать можно лишь на сервисные меры — питание и напитки при длительном ожидании.

Ситуация меняется, если задержка привела к конкретным потерям. Наиболее распространённый пример — опоздание на стыковочный рейс.

Если перелёт оформлен единым билетом, перевозчик обязан:

оформить новый билет до конечного пункта назначения без доплаты; обеспечить питание, трансфер и проживание при длительной задержке; компенсировать подтверждённые убытки, связанные с потерей брони отеля, экскурсий или трансфера.

Если же вы опоздали на поезд, автобус или рейс, купленный по отдельному билету, ситуация становится сложнее. Немедленно покупать вам новый билет авиакомпания не обязана, но право на компенсацию сохраняется. Главное — доказать, что убытки возникли именно из-за задержки рейса.

Что придётся доказывать пассажиру

В подобных спорах решающую роль играют детали. Суд оценивает не только сам факт задержки, но и причинно-следственную связь между опозданием самолёта и понесёнными расходами.

Например, если самолёт прибыл всего на несколько минут позже отправления поезда, доказать убытки относительно просто. Но если между прилётом и отправлением следующего транспорта был значительный запас времени, суд может задать вопросы: сколько заняла дорога, где вы задержались и можно ли было избежать опоздания.

Отдельного внимания требуют ситуации с потерей брони в отеле. В этом случае понадобятся документы о бронировании и переписка с гостиницей, где прямо указано, что заселение было отменено именно из-за позднего прибытия.

Как действовать, чтобы получить компенсацию

Алгоритм действий начинается ещё в аэропорту. Юристы советуют сразу позаботиться о доказательствах.

В первую очередь нужно собрать документы:

справку о задержке рейса с указанием причин; посадочные талоны, билеты, чеки, подтверждающие расходы; договоры, бронирования и расчёты, обосновывающие сумму убытков.

После этого необходимо подготовить письменную претензию авиакомпании и направить её заказным письмом. Переписка в мессенджерах может не иметь юридической силы. В претензии важно подробно описать маршрут, номер рейса, длительность задержки и все понесённые расходы.

Срок ответа перевозчика — 30 дней с момента получения обращения. Если реакции нет или ответ вас не устраивает, следующим шагом становится суд.

"Судебная практика на стороне пассажиров. Поэтому, если у перевозчика нет уважительных причин для задержки рейса, он должен выплатить штраф в размере ста рублей за каждый час просрочки, но не больше пятидесяти процентов стоимости билета, а также компенсировать понесённые вами убытки", — отмечает руководитель юридического отдела компании "Юристы для турбизнеса "Байбородин и партнёры"" Вадим Погорелов.

Сравнение: когда компенсация положена и когда нет

Если задержка произошла по техническим причинам или из-за организационных ошибок перевозчика, пассажир вправе требовать возмещение. В случаях же форс-мажора — сильного тумана, закрытия аэропорта или угроз безопасности — ответственность авиакомпании исключается, даже если другие рейсы в это время выполнялись.

Ключевое отличие заключается именно в причинах задержки и возможности их документально подтвердить.

Советы шаг за шагом для пассажиров

Чтобы повысить шансы на успех, важно действовать последовательно.

Сразу фиксируйте факт и причину задержки. Сохраняйте все билеты, чеки и брони. Не откладывайте подачу претензии. При отказе перевозчика обращайтесь в суд.

Такой подход позволяет защитить свои права без лишних эмоций и потерь.

Популярные вопросы о компенсации при задержке рейса

Положена ли компенсация за любой задержанный рейс

Нет, только если задержка произошла не по форс-мажорным причинам.

Нужно ли обязательно обращаться в суд

Нет, сначала подаётся претензия авиакомпании. Суд — следующий шаг при отказе.

Какой штраф предусмотрен законом

100 рублей за каждый час задержки, но не более 50% стоимости билета.

Можно ли взыскать стоимость пропущенного отеля

Да, при наличии документов, подтверждающих отмену брони из-за задержки рейса.