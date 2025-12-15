Сегодня запретили здесь — завтра везде: новый гаджет оказался слишком опасным для круизов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новая волна технологических гаджетов, казалось бы, призвана упростить жизнь путешественникам, но иногда вызывает неожиданные последствия. Так произошло и с популярными "умными" очками, которые недавно попали под запрет на одном из крупнейших круизных флотов мира. Компания объяснила решение заботой о безопасности и защите личных данных.

Технологии под контролем на борту

Современные круизные лайнеры давно превратились в миниатюрные города с собственными торговыми центрами, театрами и зонами развлечений. Но вместе с ростом технологичности судов растёт и список правил для пассажиров. MSC Cruises — одна из крупнейших круизных компаний Европы — внесла в перечень запрещённых предметов новый пункт: "умные" очки с функцией записи.

Устройства, способные скрытно или незаметно записывать или передавать данные (например, умные очки), запрещены в общественных зонах судов. Под запрет попали все модели очков с возможностью съёмки и аудиозаписи — включая Ray-Ban Meta, которые стали особенно популярны в 2025 году. Пассажиров предупреждают: такие устройства могут быть изъяты при досмотре и возвращены только после окончания круиза.

Причины и последствия решения

Компания объясняет, что запрет продиктован необходимостью защиты конфиденциальности. В эпоху, когда скрытые камеры становятся всё миниатюрнее, контролировать видеосъёмку становится сложно. На круизных судах, где тысячи людей отдыхают в ограниченном пространстве, риск несанкционированной съёмки особенно высок.

Умные очки и другие носимые гаджеты с функциями записи представляют угрозу для конфиденциальности и безопасности. Запрещая их, мы стремимся защитить пассажиров и экипаж от возможных злоупотреблений.

Пассажиры, которые привыкли пользоваться такими очками для фиксации впечатлений, встретили нововведение неоднозначно. Одни считают решение правильным шагом в сторону безопасности, другие — ограничением личной свободы. Об этом сообщает Come Cruise With Me.

Реакция путешественников

На форумах и в социальных сетях круизные туристы активно обсуждают запрет. На Reddit развернулась оживлённая дискуссия: стоит ли распространять подобные правила на весь круизный бизнес.

Действительно, для многих возникает вопрос: почему видеосъёмка на смартфон разрешена, а на очки — нет? Разница минимальна. Если кто-то снимает на очки, это обычно заметно.

Другие участники обсуждения поддержали MSC Cruises, аргументируя, что очки сложнее распознать как устройство записи, и человек может не понять, что его снимают.

Новая реальность круизных правил

Ранее список запрещённых предметов на борту ограничивался очевидными пунктами: оружие, острые предметы, устройства с открытым пламенем и парогенераторы. Теперь к ним присоединились носимые гаджеты, что отражает меняющиеся реалии современного туризма.

Эксперты отмечают, что MSC может стать первой ласточкой, а другие круизные бренды — Royal Caribbean, Norwegian или Carnival — со временем примут аналогичные меры. Рост популярности устройств дополненной реальности и интеграции искусственного интеллекта в повседневные аксессуары требует новых стандартов безопасности.

Пока часть путешественников готовится к новым ограничениям, другие планируют отдых в более традиционном формате. Например, всё больше туристов выбирают направления вроде Грузии, где туризм сочетается с природой и вином .

Умные очки против смартфонов

На первый взгляд, и смартфоны, и умные очки выполняют схожие функции: фото, видео, связь. Но между ними есть ключевые различия.

  1. Прозрачность записи. Смартфон видно, когда человек снимает — очки позволяют делать это скрытно.
  2. Комфорт использования. Очки свободны от рук, что удобно для блогеров, но опасно в общественных местах.
  3. Контроль со стороны персонала. Камеру телефона можно заметить и попросить прекратить съёмку, а очки часто не вызывают подозрений.
  4. Хранение данных. Смартфоны защищены стандартными методами, в то время как умные очки часто синхронизируются с "облаком", что увеличивает риск утечек.

Таким образом, несмотря на схожесть функций, степень угрозы у этих устройств различается, что и стало ключевым аргументом для MSC Cruises.

Плюсы и минусы запрета

Меры компании вызвали полярные оценки. Рассмотрим основные аргументы с обеих сторон.

Плюсы:

  • Повышение уровня конфиденциальности.
  • Снижение риска незаконной съёмки.
  • Упрощение контроля на борту.
  • Укрепление репутации компании как ответственного перевозчика.

Минусы:

  • Ограничение возможностей съёмки личных воспоминаний.
  • Неудобства для пассажиров, использующих очки с коррекцией зрения и встроенными функциями.
  • Неравенство правил по сравнению с владельцами смартфонов.

Несмотря на споры, MSC Cruises продолжает придерживаться выбранной позиции, подчеркивая, что безопасность и уважение к личным границам важнее комфорта отдельных пассажиров.

Советы для тех, кто собирается в круиз

Перед каждым путешествием стоит внимательно изучить перечень запрещённых предметов, указанный на сайте компании.

  1. Проверяйте обновления. Правила могут меняться — особенно в сфере технологий.
  2. Оставляйте гаджеты дома. Всё, что вызывает сомнение, лучше не брать с собой.
  3. Храните ценные устройства в каюте. Даже если они разрешены, не используйте их в общественных местах без необходимости.
  4. Соблюдайте этикет. Уважайте личное пространство других пассажиров — съёмка без согласия недопустима.

Тем, кто предпочитает отдых ближе к природе и хочет отвлечься от технологий, стоит обратить внимание на удалённые маршруты по России, где главной ценностью остаются тишина и пространство.

Популярные вопросы о запрете умных очков

1. Можно ли провезти умные очки в багаже, если не использовать их на борту?

Да, но только если устройство отключено и не будет использоваться в общественных зонах. Однако персонал имеет право временно изъять его на время круиза.

2. Распространяется ли запрет на другие носимые устройства, например, фитнес-браслеты?

Нет, если устройство не имеет функции съёмки или аудиозаписи. Смарт-часы и трекеры по-прежнему разрешены.

3. Планируют ли другие компании вводить аналогичные меры?

Пока официальных заявлений нет, но эксперты считают, что тенденция может распространиться на весь рынок морских путешествий в ближайшие годы.

Мир путешествий меняется быстрее, чем когда-либо, и вместе с ним — наши привычки и ожидания. Технологии продолжают открывать новые возможности, но именно люди определяют, каким будет их использование: инструментом для удобства или вызовом для приватности. Современный туризм требует не только инноваций, но и уважения к пространству других — ведь комфорт на борту, как и на суше, начинается с осознанности и взаимного доверия.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
