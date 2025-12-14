Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Замшу, кожу и подушки с эффектом памяти нельзя стирать в машине — Real Simple
Puma закрепила права в России — Роспатент
В Египте нашли баржу времён Птолемеев возрастом 2000 лет — Live Science
Гидравлические толкатели убрали ручную регулировку клапанов — Jalopnik
Снижение гемоглобина ускоряет утомляемость на тренировках — тренеры
Боб остаётся универсальной стрижкой для разных возрастов и типов волос — Bovary
Самодельное средство для посудомоечной машины делают из соды и буры — The Spruce
Слишком тонкие брови и неверный цвет усиливают возрастные изменения — Marianne
Блокировка коробки передач снижает риск угона автомобиля

Эти места ещё не испорчены турпотоком: маршруты, где путешествие снова ощущается настоящим

Остров Реюньон вошёл в топ нетуристических маршрутов — Lonely Planet
Туризм

Каждый год путешественники задаются одним и тем же вопросом: куда поехать, чтобы снова почувствовать эффект открытия, а не просто сменить декорации. Авторитетный гид Lonely Planet предложил собственный ответ, составив список направлений, способных удивить даже тех, кто видел многое. Особенно приятно, что часть маршрутов остаётся удобной и понятной для россиян, без сложной логистики и изнурительных пересадок. Об этом сообщает Дзен.

Девушка на фоне зелёной Ирландии
Фото: Desingned by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка на фоне зелёной Ирландии

Новый взгляд на путешествия в 2026 году

Эксперты Lonely Planet в этот раз предлагают отказаться от выбора популярных курортов и посмотреть на карту мира шире. Вместо привычных направлений вроде Таиланда, Вьетнама или Шри-Ланки акцент сделан на места, которые пока не перегружены туристами, но при этом обладают ярким характером и развитой инфраструктурой. Важный нюанс — фокус смещён с целых стран на конкретные города и регионы, что позволяет глубже прочувствовать атмосферу и избежать ощущения "всё это я уже видел".

Исключением стал Пхукет. Несмотря на свою популярность, остров заметно трансформируется: всё больше людей выбирают его для длительного проживания, совмещая удалённую работу и отдых. Этот новый формат жизни делает хорошо знакомое место неожиданно актуальным.

Кадис, Испания: история без спешки

Кадис считается одним из самых древних городов Европы — его основали финикийцы ещё в XI веке до нашей эры. Узкие улочки старого города, небольшие площади, рыбацкие кварталы и Атлантический океан создают спокойную, почти камерную атмосферу. Здесь нет суеты крупных испанских мегаполисов, зато есть ощущение подлинности и желание задержаться дольше запланированного.

Реюньон: тропики с европейским комфортом

Реюньон — заморский регион Франции, расположенный в Индийском океане недалеко от Мадагаскара. Остров вулканического происхождения удивляет контрастами: горные тропы, кратеры, лавовые поля и пляжи здесь соседствуют с развитой инфраструктурой. Это направление подойдёт тем, кто хочет активного отдыха, но не готов жертвовать комфортом.

Ботсвана: Африка без декораций

Ботсвана давно ценится любителями настоящего сафари. Национальные парки, пустыня Калахари и наблюдение за животными в естественной среде делают поездку максимально аутентичной. Страна привлекает не яркими шоу, а ощущением пространства, тишины и уважения к природе.

Картахена, Колумбия: город, который живёт

Картахена на Атлантическом побережье — это колониальная архитектура, яркие фасады и насыщенная городская жизнь. Здесь легко потеряться на узких улицах, заглянуть в бутик с изумрудами и завершить день на крепостной стене с видом на океан. Город подойдёт тем, кто любит места, где прошлое и настоящее существуют одновременно.

Финляндия: направление для перезагрузки

Финляндия попала в список как идеальное место для смены ритма. Озёра, леса, сауны и продуманный быт создают ощущение спокойствия и уюта. Близость к России делает поездку особенно удобной, а минимализм и внимание к деталям помогают быстро восстановиться после городской суеты.

Типперери, Ирландия: сердце острова

Если Дублин — это динамика и современность, то графство Типперери показывает другую Ирландию. Замки, зелёные холмы, старые дороги и небольшие города формируют атмосферу, ради которой многие и едут на остров. Это направление для тех, кто ценит неспешные прогулки и ощущение времени, которое течёт иначе.

Мехико: многослойная столица

Исторический центр Мехико включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, но этим город не ограничивается. Здесь переплетаются ацтекское прошлое, колониальная архитектура и современная культура. Каждые несколько кварталов город меняется, разрушая привычные стереотипы о Мексике.

Кесальтенанго, Гватемала: подлинность без витрин

Кесальтенанго не стремится стать туристической столицей, и именно в этом его ценность. Колониальная архитектура, культура майя и спокойный ритм жизни позволяют увидеть страну глазами местных жителей, а не через экскурсионные шаблоны.

Британская Колумбия, Канада: природа и комфорт

Запад Канады редко попадает в массовые маршруты, но Британская Колумбия предлагает редкое сочетание дикой природы и удобства. Семь национальных парков, термальные источники, столица Виктория и возможности для активного отдыха делают регион привлекательным для любителей хайкинга, кемпинга и экотуризма.

Сардиния: Италия вне суеты

Сардиния показывает Италию с другой стороны. Здесь сильны местные традиции, кухня заметно отличается от материковой, а пейзажи варьируются от лазурных пляжей до пасторальных долин. Остров ценят за спокойствие и возможность увидеть знакомую страну без туристической спешки.

Либердаде, Сан-Паулу: культурный контраст

Либердаде — крупнейший японский район в мире, расположенный в Бразилии. Красные ворота, рынки, японские кафе и стрит-арт создают эффект путешествия сразу в две страны. После посещения этого района Сан-Паулу воспринимается совершенно иначе.

Сравнение популярных и альтернативных направлений

Традиционные курорты привлекают предсказуемостью и отлаженным сервисом, но часто лишены эффекта открытия. Менее раскрученные города и регионы дают больше эмоций, гибкости и ощущения личного маршрута. При этом многие из них не уступают по уровню комфорта и безопасности.

Плюсы и минусы выбора нетуристических мест

Выбор альтернативных направлений имеет свои особенности. Он требует большей вовлечённости и планирования, но даёт ощутимую отдачу.

К плюсам относятся:

  • меньше туристов и очередей;
  • более аутентичная атмосфера;
  • новые культурные впечатления;
  • гибкость маршрута.

К минусам можно отнести:

  • необходимость изучать логистику;
  • меньше русскоязычного сервиса;
  • иногда более высокая стоимость отдельных услуг.

Советы по планированию путешествий в 2026 году

Чтобы поездка оправдала ожидания, важно учитывать несколько моментов.

  1. Изучать конкретные районы, а не страну в целом.

  2. Сочетать известные места с малоизвестными локациями.

  3. Учитывать сезонность и климат.

  4. Планировать отдых с запасом времени для спонтанных открытий.

Такой подход помогает получить максимум впечатлений и избежать разочарований.

Популярные вопросы о направлениях Lonely Planet

Подойдут ли эти места для самостоятельных путешествий

Да, большинство направлений безопасны и удобны для самостоятельного туризма.

Насколько они подходят для длительного пребывания

Многие из них, включая Пхукет и Финляндию, комфортны для поездок на несколько недель и месяцев.

Что выбрать: город или регион

Оптимально сочетать оба формата, чтобы глубже прочувствовать страну.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Белый, голубой и ледяной оттенки входят в тренды маникюра 2026 года
Красота и стиль
Белый, голубой и ледяной оттенки входят в тренды маникюра 2026 года
Центробанк рассказал, каким будет ответ ЕС за кражу российских активов
Деньги
Центробанк рассказал, каким будет ответ ЕС за кражу российских активов
Россия намерена судиться с Euroclear из-за блокировки активов на 10-15 трлн рублей
Экономика и бизнес
Россия намерена судиться с Euroclear из-за блокировки активов на 10-15 трлн рублей
Популярное
Мини-куст, а урожай, как у грядки: сорт, который превращает балкон в томатную елку

Компактный томат "Беби" даёт до ста сладких плодов и отлично растёт в горшке. Узнайте, как превратить балкон в мини-огород без лишних усилий.

Куст томата "Беби" плодоносит уже через 80–90 дней
Юбка миди с низкой посадкой стала ключевым трендом 2026 — the Symbol
Юбка, что формирует идеальную талию: главный тренд 2026 года уже примеряют модницы по всему миру
Длинная шуба — зима в стиле люкс: как носить классику, чтобы каждый выход был эффектным
Завезли ради прибыли — получили монстра: эта рыба крушит экосистемы и её почти невозможно остановить
Одесская республика может стать одним из вариантов решения Виктор Пахомов Купянск: российские и западные источники не потдверждают победные реляции Киева Любовь Степушова Дом казначея в Йорке стал частью городских легенд — Paranormal Globe Вероника Эйнуллаева
Куст, что не сдаётся зиме: фиолетовые ягоды сияют на снегу, а растёт он где угодно и без капризов
Триллионы на кону: Россия готовит ответный удар Euroclear из-за замороженных активов
Океан разворачивается против ветра: в Бенгальском заливе обнаружена аномалия, меняющая климатические расчёты
Океан разворачивается против ветра: в Бенгальском заливе обнаружена аномалия, меняющая климатические расчёты
Последние материалы
Меховой шарф стал главным зимним аксессуаром сезона — Woman
Замшу, кожу и подушки с эффектом памяти нельзя стирать в машине — Real Simple
Puma закрепила права в России — Роспатент
Томат Викуся F1 даёт до 18 кг сладких плодов с м²
В Египте нашли баржу времён Птолемеев возрастом 2000 лет — Live Science
Гидравлические толкатели убрали ручную регулировку клапанов — Jalopnik
Снижение гемоглобина ускоряет утомляемость на тренировках — тренеры
Селёдка под зелёной шубой требует 4–6 часов пропитки
Куриные сердечки превосходят яйца по содержанию белка
Бегемоты выделяют красный защитный секрет вместо пота для защиты от солнца
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.