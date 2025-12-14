Анталья остаётся за кадром: автопутешествие по Турции, о котором редко рассказывают

Акрополь Пергама сохранил театр и руины библиотеки — гиды

Центральная и западная Турция остаются в тени Стамбула и Антальи, хотя по концентрации истории, природы и неожиданных открытий они ничуть не уступают популярным направлениям. Автомобильное путешествие по этому региону позволяет увидеть совсем другую страну — без курортной суеты, но с античными городами, суфийскими центрами, османскими крепостями и термальными источниками, которые бьют прямо в гостиничных номерах. Об этом сообщает Яндекс Путешествия.

Фото: Own work by Murat Beşbudak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ыспарта

Почему стоит выбрать нетуристическую Турцию

Путешествие по внутренним регионам Турции — это возможность выйти за рамки стандартных маршрутов. Здесь меньше людей, больше пространства и ощущение, что страна раскрывается без декораций для туристов. Центральная Анатолия и Эгейское побережье соединяют в себе античное наследие, исламскую культуру, горные пейзажи и лечебные курорты. Формат автопутешествия даёт свободу темпа и позволяет задерживаться там, где действительно интересно.

Бергама и наследие Пергама

Небольшой город Бергама — отправная точка маршрута. В нескольких километрах от него, на высоком холме, расположены руины Пергама — одного из важнейших центров античного мира. В III веке до нашей эры город стал столицей династии Атталидов и быстро превратился в крупный научный и культурный центр.

Акрополь Пергама раскинулся на крутых террасах, и осматривать его приходится буквально по уровням. Здесь сохранились руины храма императора Траяна, фундаменты знаменитой библиотеки, где, по преданию, хранилось до 200 тысяч свитков, а также остатки дворцов и общественных зданий римского периода.

Особое впечатление производит театр на десять тысяч зрителей, вырубленный в склоне холма. Он кажется почти отвесным, а виды с верхних рядов создают ощущение, что город парит над долиной. Над театром когда-то находился храм Афины, а неподалёку располагался алтарь Зевса, известный рельефами с изображением битвы богов и гигантов.

Подняться в акрополь можно по серпантину на автомобиле или на фуникулёре. Прогулка занимает несколько часов, поэтому стоит заранее позаботиться о воде и защите от солнца.

Афьон: крепость и термальные источники

Следующая остановка — Афьонкарахисар, чаще называемый просто Афьон. Город легко узнать по массивной скале-амбе, которая возвышается прямо в центре. На её плоской вершине крепость начали строить ещё в VI веке до нашей эры, а окончательный облик она приобрела лишь в XX веке.

Подъём к крепости возможен только пешком и требует выносливости. Узкие лестницы, вырубленные в скале, и крутой подъём делают прогулку не самой простой, особенно в жаркую погоду. Зато с вершины открываются панорамные виды на весь город и окрестности.

Однако Афьон известен не только крепостью. В окрестностях города расположена зона термальных источников, которые используются уже около двух тысяч лет. Сегодня здесь работают десятки санаториев и спа-комплексов. Особенность местных отелей — просторные номера с индивидуальными бассейнами, наполненными термальной водой. Такой формат отдыха превращает остановку в Афьоне в полноценную паузу для восстановления.

Ыспарта: ковры, розы и горные пейзажи

Ыспарта — город, где ремёсла и природа образуют гармоничное сочетание. Он известен сразу двумя традициями: ковроткачеством и выращиванием роз. В этнографическом Музее ковров представлена обширная коллекция изделий из разных регионов Турции — от классических ковров до сумок и попон. Экспозиция позволяет проследить, как менялись техники и орнаменты на протяжении веков.

Розы в Ыспарте — не просто украшение. Они стали основой для развитой парфюмерной и косметической индустрии. Масла, воды и кремы с розой здесь продаются повсюду, а сам цветок стал символом города.

Окрестности Ыспарты предлагают разнообразные варианты для активного отдыха. Античный город Сагалассос, расположенный на высоте около 1600 метров, хорошо сохранился и редко бывает переполнен туристами. Здесь прохладно даже летом, а виды на горы создают ощущение уединённости. Зимой же в регионе работает горнолыжный курорт Давраз с трассами разного уровня сложности.

Конья — духовный центр Анатолии

Финальная точка маршрута — Конья, один из древнейших городов мира и духовное сердце Турции. Его история насчитывает более девяти тысяч лет, а культурное наследие охватывает эпохи от хеттов до османов.

Конья тесно связана с именем поэта и философа Джалаладдина Руми и суфийским орденом Мевлеви. Мавзолей Руми с бирюзовым куполом — главное место притяжения, но не единственное. В историческом центре сосредоточены мечети, медресе и музеи, позволяющие за один день погрузиться в исламскую культуру Анатолии.

Археологический музей Коньи дополняет картину, демонстрируя находки разных эпох: римские саркофаги, хеттские реликвии, артефакты времён сельджуков и османов.

Сравнение маршрута с классическими направлениями

В отличие от курортной Антальи, этот маршрут ориентирован не на пляжный отдых, а на познание страны. Здесь меньше инфраструктуры "всё включено", но больше свободы, истории и аутентичности. По сравнению со Стамбулом, города Центральной Турции спокойнее и позволяют глубже прочувствовать ритм жизни.

Плюсы и минусы автопутешествия по Центральной Турции

Автомобиль даёт максимальную гибкость и позволяет увидеть удалённые достопримечательности. Дороги в хорошем состоянии, а расстояния между городами преодолимы за несколько часов. Среди минусов — необходимость длительных переездов и меньшая туристическая инфраструктура в отдельных регионах.

Советы шаг за шагом для поездки

Планируйте маршрут с запасом по времени и не стремитесь охватить всё сразу. Берите автомобиль — общественный транспорт ограничит свободу передвижения. Путешествуйте вне высокого сезона, чтобы сэкономить и избежать жары. Останавливайтесь в термальных отелях для восстановления сил. Проверяйте часы работы музеев и достопримечательностей заранее.

Популярные вопросы о маршруте

Подойдёт ли поездка для первого визита в Турцию

Да, если интересны история и культура, а не только пляжи.

Сколько времени нужно на маршрут

Оптимально закладывать 7-10 дней, чтобы не спешить.

Нужен ли внедорожник

Нет, маршрут подходит для обычного легкового автомобиля.