800 метров гирлянд и фиолетовые «тарелки: как украшали ёлку-рекордсменку в Нортумберленде

Рождественская ёлка в Нортумберленде превратилась в масштабный инженерный проект

В Северной Англии есть рождественская "ёлка", рядом с которой обычные городские деревья кажутся игрушечными. Это живой хвойный гигант высотой около 45 метров — примерно как 14-этажный дом — и его не вырубали ради праздника.

Фото: https://unsplash.com by Acton Crawford is licensed under Free Декор для новогоднего праздника

Дерево признали рекордсменом как самую высокую укоренённую рождественскую ёлку в мире, а само украшение превратили в отдельный инженерный проект. Об этом пишет The Sun.

Живая "ёлка-рекордсмен" и почему она необычна

Дерево растёт в Нортумберленде на территории поместья Cragside Estate, которым управляет Национальный фонд Великобритании. Главная деталь, из-за которой вокруг него столько внимания, в том, что это не привезённая и не срубленная ель, а именно укоренённое дерево: оно продолжает жить на своём месте, а праздником становится лишь на время зимнего сезона.

Высота примерно 45 метров задаёт масштабы всему остальному: такую конструкцию нельзя украсить так же, как ёлку во дворе или даже на городской площади. Здесь не получится просто повесить гирлянды и шары руками, потому что речь идёт о верхушке, которая находится на уровне крыши многоэтажки.

Как украшают дерево, к которому не подойдёшь с лестницей

Чтобы "превратить" гигант в рождественскую ёлку, организаторам приходится действовать как монтажной бригаде. Сообщается, что на дерево устанавливают длинные световые цепи общей протяжённостью около 800 метров, а также используют большое количество ламп. На такой высоте важна не только красота, но и устойчивость к ветру, осадкам и перепадам температуры, поэтому решение подбирают так, чтобы конструкция не превращалась в угрозу при плохой погоде.

Отдельный штрих — крупные декоративные элементы, включая большие фиолетовые "тарелки" диаметром около 1,8 метра. Их монтаж требует подъёмного крана: иначе до нужных точек просто не добраться, а ручная установка на такой высоте слишком рискованна.

Традиционные стеклянные шары на такой ёлке, как отмечается, не используют. Причина приземлённая: логистика и безопасность. Ветер, обледенение и риск падения украшений делают классический набор декора слишком непрактичным, особенно когда вокруг могут ходить посетители.

Cragside: усадьба, где технологии стали частью истории

Само поместье Cragside House — не просто "красивая локация" для фотографий. Это викторианская усадьба, связанная с именем изобретателя лорда Уильяма Армстронга. Благодаря ему дом нередко называют одним из первых "умных домов" Британии: в своё время он выделялся инженерными решениями и вниманием к автономности.

В публикации также подчёркивается, что Cragside вошёл в историю как первый дом, который освещался энергией, полученной от воды из искусственно созданных озёр. Для современного туриста это звучит как приятная деталь экскурсии, но для своего времени было настоящей демонстрацией того, как технологии могут менять быт.

Киношный бонус и эффект "узнаваемого места"

Cragside интересен и тем, кто любит искать реальные локации из фильмов. Сообщается, что поместье использовали как декорацию для вымышленного дома Локвудов в блокбастере "Мир юрского периода: Гибель империи". В кадр попадали не только основной дом, но и один из коттеджей в саду на склоне холма, расположенный в центре территории.

Для зимнего путешествия такая "двойная программа" удобна: днём можно гулять по усадьбе как по историческому объекту, а вечером ловить праздничное настроение у гигантской ёлки.

Сравнение живой укоренённой ёлки с привычными вариантами

Выбор "какая ёлка лучше" обычно упирается в привычку, бюджет и экологические взгляды, но пример Cragside показывает, как по-разному может выглядеть праздничная традиция.

Укоренённая живая ёлка: сохраняет природную ценность, не требует вырубки и может становиться символом места из года в год. Минус — сложность украшения и ограничения по декору из-за погоды и безопасности. Срубленная живая ёлка: даёт классический аромат и удобство установки дома, но это одноразовый вариант, который требует утилизации и ежегодной покупки. Искусственная ёлка: практична и долговечна, её легко хранить и украшать, но она не даёт ощущения живого дерева и со временем тоже превращается в отходы, если выбирают дешёвые модели.

Плюсы и минусы рождественской ёлки-рекордсмена

Такой формат праздничного символа работает не только на вау-эффект, но и на смысл, хотя у него есть и ограничения.

Плюсы:

• дерево остаётся живым и не вырубается ради сезона;

• это стабильная "визитная карточка" места, к которой можно возвращаться каждый год;

• масштаб создаёт редкое ощущение праздника, которое сложно повторить в городе;

• украшение становится отдельным событием и поводом для зимней поездки.

Минусы:

• монтаж требует тяжёлой техники и продуманной логистики;

• из-за ветра и рисков безопасности нельзя использовать часть привычных украшений;

• погода может влиять на сроки и формат оформления;

• такой проект сложнее повторить в других местах без похожей инфраструктуры.

Советы шаг за шагом для поездки к "ёлке-гиганту"

Планируйте визит как прогулку по поместью, а не как короткий заезд ради одного фото: так впечатление будет объёмнее. Одевайтесь с расчётом на ветер и сырость: в северной Англии зимой погода меняется быстро, а на открытых пространствах холод ощущается сильнее. Приезжайте ближе к сумеркам, если хотите увидеть гирлянды в лучшем свете, но оставьте время на спокойную прогулку до темноты. Не рассчитывайте на "классические шары" и мелкие украшения: здесь ставка на свет и крупные элементы, и это часть задумки. Если любите кино, заранее пересмотрите сцены с Cragside, чтобы на месте узнавать детали и смотреть на усадьбу другими глазами. Относитесь к ограждениям и правилам серьёзно: при сильном ветре или непогоде ограничения вводят не для формальности. Сочетайте поездку с местной зимней программой: так путешествие станет полноценным, даже если погода окажется капризной.

Популярные вопросы о самой высокой укоренённой рождественской ёлке

Где находится эта ёлка и можно ли увидеть её без специальных разрешений?

Она растёт на территории Cragside Estate в Нортумберленде, которым управляет Национальный фонд. Обычно такие места доступны посетителям по правилам и расписанию поместья.

Почему её называют "укоренённой"?

Потому что это живое дерево, растущее на своём месте, которое не срубают и не перевозят ради праздника.

Как украшают дерево такой высоты?

Сообщается, что используют длинные световые цепи и крупные элементы декора, а монтаж проводят с помощью подъёмного крана из-за высоты и требований безопасности.

Почему на такой ёлке не вешают обычные новогодние шары?

Из-за логистики и рисков при непогоде: сильный ветер и обледенение могут сделать традиционные шары небезопасными.