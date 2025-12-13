Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неправильная заливка геля привела к засорам стиральных машин — мастера по ремонту
Расширение семейной ипотеки может повысить стоимость жилья — РИА Новости
15-минутные HIIT-тренировки для пресса укрепляют мышцы живота
Атаман ЛКО Полуполтинных: взятие Северска — прямой путь наступления на Славянск
Lada Vesta показала минимальную стоимость километра
Сухое тепло духовки усилило вкус мяса и овощей — The Spruce Eats
Кошки плохо видят красный цвет и лучше различают синий — эксперты
Решения Трампа привели к росту цен на газ внутри страны на 70%
Горячая вода и сухой воздух ускоряют старение кожи зимой — косметолог Кадочикова

Крохотная деталь в конструкции самолёта стала ключом к безопасности — но большинство пассажиров её не замечают

Круглые иллюминаторы снизижают риск разрушения фюзеляжа — инженеры
Туризм

Почти каждый пассажир замечал: иллюминаторы в самолётах всегда округлые. Эта форма кажется настолько привычной, что редко вызывает вопросы. Однако так было не всегда — первые пассажирские лайнеры летали с окнами, больше похожими на домашние. Отказ от них стал вынужденной мерой после появления реактивной авиации и серии трагических катастроф, которые навсегда изменили подход к безопасности полётов. Об этом сообщает Яндекс Путешествия.

Девушка с телефоном в самолете
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с телефоном в самолете

Как выглядели первые самолёты и почему им не нужны были окна

В начале авиационной эпохи о массовых пассажирских перевозках речи не шло. Самолёты были компактными, лёгкими и предназначались максимум для одного-двух человек. Кабины чаще всего оставались открытыми, а пилоты и пассажиры буквально находились под открытым небом. В таких условиях никакие иллюминаторы просто не требовались.

Хороший пример — британский учебный биплан De Havilland Tiger Moth 1930-х годов. Он вмещал двух человек, а всё остекление ограничивалось небольшими защитными козырьками от ветра. О комфорте, отоплении или возможности перелётов на дальние расстояния тогда не задумывались.

С развитием авиации ситуация начала меняться. Появилась потребность перевозить десятки пассажиров на сотни и тысячи километров. Для этого самолёты пришлось делать закрытыми, утеплёнными и более вместительными. В салонах появились проходы между креслами, туалеты, зоны для обслуживания, а в фюзеляже — полноценные окна. Их форма долгое время оставалась простой: прямоугольной или квадратной.

Квадратные иллюминаторы и первые пассажирские лайнеры

До середины XX века прямоугольные иллюминаторы считались нормой. Яркий пример — американский Douglas DC-3. Этот самолёт стал настоящим прорывом: он мог преодолевать расстояния более двух тысяч километров и перевозить до 32 пассажиров. Его окна имели угловатую форму, и это никого не смущало — до тех пор, пока авиация не шагнула на новый уровень.

С появлением реактивных двигателей изменилось буквально всё: скорости, высоты полёта и нагрузки на конструкцию самолёта. Именно в этот момент стало ясно, что прежние инженерные решения больше не подходят.

Почему реактивные самолёты потребовали новых решений

Реактивные лайнеры 1950-х годов летали значительно быстрее винтовых предшественников. Чтобы снизить сопротивление воздуха, они поднимались на высоты восемь-десять километров и выше. На таких эшелонах плотность воздуха мала, а значит, разгоняться проще и экономичнее.

Однако у высоты есть серьёзный недостаток — человек не может там дышать. Решением стала герметизация фюзеляжа. В салоне искусственно поддерживали давление и состав воздуха, близкие к наземным условиям. Это нововведение резко повысило комфорт, но одновременно привело к новым, тогда ещё плохо изученным нагрузкам на корпус самолёта.

Катастрофы de Havilland Comet и роковая роль углов

В 1954 году произошли две катастрофы, которые изменили историю авиации. В Средиземное море, а затем неподалёку от Неаполя потерпели крушение реактивные лайнеры de Havilland Comet — первые серийные пассажирские самолёты своего класса. Оба разрушились прямо в воздухе.

После второго инцидента все "Кометы" сняли с рейсов. Инженеры заподозрили взрывную декомпрессию — резкое разрушение корпуса из-за разницы давления внутри и снаружи самолёта. Чтобы подтвердить эту версию, один лайнер поместили в огромный резервуар с водой. Фюзеляж многократно заполняли и опустошали, имитируя циклы взлёта и посадки.

Эксперимент дал однозначный результат: в углу одного из квадратных иллюминаторов появилась трещина. Оказалось, что именно острые углы создают зоны концентрации напряжений. Со временем микротрещины разрастались, и при очередном полёте корпус просто не выдерживал.

Почему круглая форма оказалась спасением

Округлая форма иллюминаторов распределяет нагрузку равномерно, без опасных "точек напряжения". После доработки de Havilland Comet получил круглые окна, а сама идея быстро стала отраслевым стандартом. Все последующие пассажирские лайнеры — от узкофюзеляжных до широкофюзеляжных — проектировались уже с учётом этого опыта.

Благодаря такому решению современные самолёты способны выполнять десятки тысяч циклов взлёта и посадки без риска разрушения фюзеляжа.

Какие ещё элементы самолёта проектируют без острых углов

Иллюминаторы — лишь часть системы безопасности. По тому же принципу выполняются двери самолёта и аварийные выходы. На примере Boeing 737 хорошо видно, что все дверные проёмы имеют скруглённые края. Это снижает риск появления трещин и повышает общую прочность конструкции.

Даже небольшие детали в авиации подчинены этому правилу: резких форм стараются избегать везде, где корпус испытывает перепады давления.

Зачем в иллюминаторе делают маленькое отверстие

Если присмотреться к окну в самолёте, в нижней его части можно заметить крошечное отверстие. Это не дефект и не элемент вентиляции салона. Оно необходимо для выравнивания давления между слоями стекла.

Современный иллюминатор состоит из нескольких слоёв. Отверстие позволяет воздуху свободно циркулировать между ними, предотвращая запотевание и снижая нагрузку на внешний слой, который принимает на себя основное давление.

Сравнение старых и современных иллюминаторов

Ранние квадратные окна выглядели привычно, но плохо переносили циклические нагрузки. Современные круглые иллюминаторы менее подвержены усталости металла, служат дольше и обеспечивают более высокий уровень безопасности. Именно поэтому в современной гражданской авиации альтернатив им не существует.

Как выбрать место у иллюминатора

  1. Изучите схему салона на сайте авиакомпании или агрегатора билетов.

  2. Обратите внимание на ряды у аварийных выходов — там больше пространства, но иногда нет окна.

  3. В широкофюзеляжных самолётах выбирайте крайние ряды, центральные места находятся далеко от иллюминаторов.

  4. Лучший обзор открывается перед двигателями или ближе к хвосту, где крыло меньше перекрывает вид.

  5. Во время взлёта и посадки держите шторку открытой — это важно для безопасности.

Популярные вопросы об иллюминаторах в самолётах

Почему нельзя сделать окна большими и прямоугольными

Из-за повышенных нагрузок острые углы создают риск разрушения фюзеляжа при перепадах давления.

Можно ли разбить иллюминатор во время полёта

Нет, современные окна многослойные и рассчитаны на значительные нагрузки.

Зачем просят открывать шторки на взлёте и посадке

Это необходимо для обзора салона и быстрого реагирования экипажа и пассажиров в экстренной ситуации.

В каких самолётах дальше всего до окна

В широкофюзеляжных лайнерах, таких как Boeing 777 или Airbus A330, центральные ряды расположены далеко от иллюминаторов.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Шерстяное пальто с кашемиром хорошо удерживает тепло
Красота и стиль
Шерстяное пальто с кашемиром хорошо удерживает тепло
Кофеин уменьшает тёмные круги под глазами — дерматолог Сабрина Шах-Десаи
Красота и стиль
Кофеин уменьшает тёмные круги под глазами — дерматолог Сабрина Шах-Десаи
28-дневная программа пилатеса на стене повышает тонус и подвижность тела — Malatec
Красота и стиль
28-дневная программа пилатеса на стене повышает тонус и подвижность тела — Malatec
Популярное
ЦБ России сообщил о плане по наказанию ЕС за кражу российских активов

Банк России впервые впервые подробно прокомментировал возможные действия в связи с инициативами Евросоюза по воровству замороженных российских активов.

Центробанк рассказал, каким будет ответ ЕС за кражу российских активов
Широкие и прямые модели зададут джинсовый стиль 2026 года
Эти джинсы уже взорвали ленты блогеров: модели, которые в 2026 году станут новой модной одержимостью
Мини-куст, а урожай, как у грядки: сорт, который превращает балкон в томатную елку
Бои за Купянск: Киев пытается опровергнуть потерю города любой ценой
Одесская республика может стать одним из вариантов решения Виктор Пахомов Купянск: российские и западные источники не потдверждают победные реляции Киева Любовь Степушова Дом казначея в Йорке стал частью городских легенд — Paranormal Globe Вероника Эйнуллаева
В Узбекистане решили добить наличку: какие товары больше не купить за звонкую монету
Мороз за стеной, а на балконе +23°: бюджетная схема утепления, которая работает как настоящий термос
Разговор становится жёстче: Гордон направила Долиной предупреждение, которое нельзя игнорировать
Разговор становится жёстче: Гордон направила Долиной предупреждение, которое нельзя игнорировать
Последние материалы
Расширение семейной ипотеки может повысить стоимость жилья — РИА Новости
15-минутные HIIT-тренировки для пресса укрепляют мышцы живота
Атаман ЛКО Полуполтинных: взятие Северска — прямой путь наступления на Славянск
Lada Vesta показала минимальную стоимость километра
Тёплая зима вызвала цветение роз в Петербурге — агроном Галина Осипова
Межзвёздный объект 3I ATLAS приблизился к Земле — ИКИ РАН
Сухое тепло духовки усилило вкус мяса и овощей — The Spruce Eats
Вода после каждого бокала улучшает самочувствие 1 января — сомелье Марина Старюк
Кошки плохо видят красный цвет и лучше различают синий — эксперты
Круглые иллюминаторы снизижают риск разрушения фюзеляжа — инженеры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.