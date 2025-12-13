Крохотная деталь в конструкции самолёта стала ключом к безопасности — но большинство пассажиров её не замечают

Круглые иллюминаторы снизижают риск разрушения фюзеляжа — инженеры

Почти каждый пассажир замечал: иллюминаторы в самолётах всегда округлые. Эта форма кажется настолько привычной, что редко вызывает вопросы. Однако так было не всегда — первые пассажирские лайнеры летали с окнами, больше похожими на домашние. Отказ от них стал вынужденной мерой после появления реактивной авиации и серии трагических катастроф, которые навсегда изменили подход к безопасности полётов. Об этом сообщает Яндекс Путешествия.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка с телефоном в самолете

Как выглядели первые самолёты и почему им не нужны были окна

В начале авиационной эпохи о массовых пассажирских перевозках речи не шло. Самолёты были компактными, лёгкими и предназначались максимум для одного-двух человек. Кабины чаще всего оставались открытыми, а пилоты и пассажиры буквально находились под открытым небом. В таких условиях никакие иллюминаторы просто не требовались.

Хороший пример — британский учебный биплан De Havilland Tiger Moth 1930-х годов. Он вмещал двух человек, а всё остекление ограничивалось небольшими защитными козырьками от ветра. О комфорте, отоплении или возможности перелётов на дальние расстояния тогда не задумывались.

С развитием авиации ситуация начала меняться. Появилась потребность перевозить десятки пассажиров на сотни и тысячи километров. Для этого самолёты пришлось делать закрытыми, утеплёнными и более вместительными. В салонах появились проходы между креслами, туалеты, зоны для обслуживания, а в фюзеляже — полноценные окна. Их форма долгое время оставалась простой: прямоугольной или квадратной.

Квадратные иллюминаторы и первые пассажирские лайнеры

До середины XX века прямоугольные иллюминаторы считались нормой. Яркий пример — американский Douglas DC-3. Этот самолёт стал настоящим прорывом: он мог преодолевать расстояния более двух тысяч километров и перевозить до 32 пассажиров. Его окна имели угловатую форму, и это никого не смущало — до тех пор, пока авиация не шагнула на новый уровень.

С появлением реактивных двигателей изменилось буквально всё: скорости, высоты полёта и нагрузки на конструкцию самолёта. Именно в этот момент стало ясно, что прежние инженерные решения больше не подходят.

Почему реактивные самолёты потребовали новых решений

Реактивные лайнеры 1950-х годов летали значительно быстрее винтовых предшественников. Чтобы снизить сопротивление воздуха, они поднимались на высоты восемь-десять километров и выше. На таких эшелонах плотность воздуха мала, а значит, разгоняться проще и экономичнее.

Однако у высоты есть серьёзный недостаток — человек не может там дышать. Решением стала герметизация фюзеляжа. В салоне искусственно поддерживали давление и состав воздуха, близкие к наземным условиям. Это нововведение резко повысило комфорт, но одновременно привело к новым, тогда ещё плохо изученным нагрузкам на корпус самолёта.

Катастрофы de Havilland Comet и роковая роль углов

В 1954 году произошли две катастрофы, которые изменили историю авиации. В Средиземное море, а затем неподалёку от Неаполя потерпели крушение реактивные лайнеры de Havilland Comet — первые серийные пассажирские самолёты своего класса. Оба разрушились прямо в воздухе.

После второго инцидента все "Кометы" сняли с рейсов. Инженеры заподозрили взрывную декомпрессию — резкое разрушение корпуса из-за разницы давления внутри и снаружи самолёта. Чтобы подтвердить эту версию, один лайнер поместили в огромный резервуар с водой. Фюзеляж многократно заполняли и опустошали, имитируя циклы взлёта и посадки.

Эксперимент дал однозначный результат: в углу одного из квадратных иллюминаторов появилась трещина. Оказалось, что именно острые углы создают зоны концентрации напряжений. Со временем микротрещины разрастались, и при очередном полёте корпус просто не выдерживал.

Почему круглая форма оказалась спасением

Округлая форма иллюминаторов распределяет нагрузку равномерно, без опасных "точек напряжения". После доработки de Havilland Comet получил круглые окна, а сама идея быстро стала отраслевым стандартом. Все последующие пассажирские лайнеры — от узкофюзеляжных до широкофюзеляжных — проектировались уже с учётом этого опыта.

Благодаря такому решению современные самолёты способны выполнять десятки тысяч циклов взлёта и посадки без риска разрушения фюзеляжа.

Какие ещё элементы самолёта проектируют без острых углов

Иллюминаторы — лишь часть системы безопасности. По тому же принципу выполняются двери самолёта и аварийные выходы. На примере Boeing 737 хорошо видно, что все дверные проёмы имеют скруглённые края. Это снижает риск появления трещин и повышает общую прочность конструкции.

Даже небольшие детали в авиации подчинены этому правилу: резких форм стараются избегать везде, где корпус испытывает перепады давления.

Зачем в иллюминаторе делают маленькое отверстие

Если присмотреться к окну в самолёте, в нижней его части можно заметить крошечное отверстие. Это не дефект и не элемент вентиляции салона. Оно необходимо для выравнивания давления между слоями стекла.

Современный иллюминатор состоит из нескольких слоёв. Отверстие позволяет воздуху свободно циркулировать между ними, предотвращая запотевание и снижая нагрузку на внешний слой, который принимает на себя основное давление.

Сравнение старых и современных иллюминаторов

Ранние квадратные окна выглядели привычно, но плохо переносили циклические нагрузки. Современные круглые иллюминаторы менее подвержены усталости металла, служат дольше и обеспечивают более высокий уровень безопасности. Именно поэтому в современной гражданской авиации альтернатив им не существует.

Как выбрать место у иллюминатора

Изучите схему салона на сайте авиакомпании или агрегатора билетов. Обратите внимание на ряды у аварийных выходов — там больше пространства, но иногда нет окна. В широкофюзеляжных самолётах выбирайте крайние ряды, центральные места находятся далеко от иллюминаторов. Лучший обзор открывается перед двигателями или ближе к хвосту, где крыло меньше перекрывает вид. Во время взлёта и посадки держите шторку открытой — это важно для безопасности.

Популярные вопросы об иллюминаторах в самолётах

Почему нельзя сделать окна большими и прямоугольными

Из-за повышенных нагрузок острые углы создают риск разрушения фюзеляжа при перепадах давления.

Можно ли разбить иллюминатор во время полёта

Нет, современные окна многослойные и рассчитаны на значительные нагрузки.

Зачем просят открывать шторки на взлёте и посадке

Это необходимо для обзора салона и быстрого реагирования экипажа и пассажиров в экстренной ситуации.

В каких самолётах дальше всего до окна

В широкофюзеляжных лайнерах, таких как Boeing 777 или Airbus A330, центральные ряды расположены далеко от иллюминаторов.