Приземление в другой стране перестаёт быть стрессом: телефон подключается к сети ещё до того, как вы моргнёте

eSIM обеспечивает туристам связь за границей без замены SIM — гиды

Представьте ситуацию: самолёт только приземлился, вы выходите в зону прилёта, отключаете авиарежим — и смартфон сразу ловит местную сеть. Без походов в салон связи, без замены SIM-карты и без поисков скрепки в чемодане. Всё работает автоматически и без лишних действий. Об этом сообщает Дзен.

Фото: https://ru.freepik.com by prostooleh is licensed under Free Женщина в аэропорту

Цифровая SIM-карта, которая меняет привычные правила

Технология eSIM постепенно становится новым стандартом мобильной связи, хотя ещё несколько лет назад о ней знали лишь энтузиасты. Аббревиатура eSIM расшифровывается как embedded SIM — встроенная SIM-карта. Это небольшой чип, который изначально установлен внутри смартфона, планшета, умных часов или другого устройства и не предполагает физической замены.

В отличие от привычной пластиковой SIM, eSIM не нужно доставать или менять. Все операции происходят программно: пользователь получает цифровой профиль оператора и загружает его на устройство. Для этого обычно достаточно отсканировать QR-код или подтвердить подключение в приложении.

По данным Trusted Connectivity Alliance, в мире уже отгружено более 500 миллионов устройств с поддержкой eSIM. Аналитики ожидают, что к 2030 году большинство смартфонов будет работать исключительно с цифровыми профилями, без физических SIM-карт.

Почему eSIM удобнее классической SIM-карты

С точки зрения функционала различий почти нет: звонки, мобильный интернет и SMS работают одинаково. Но на практике eSIM даёт пользователю больше гибкости и комфорта.

Во-первых, встроенный чип невозможно потерять или повредить. Он надёжно защищён и физически недоступен, а данные профиля можно восстановить при смене устройства. Во-вторых, eSIM позволяет хранить сразу несколько номеров и тарифов. Например, один — для личных звонков, второй — для работы, третий — для путешествий.

Кроме того, отсутствие SIM-лотка освобождает место внутри корпуса смартфона. Производители используют его для увеличения батареи, улучшения камеры или усиления защиты от воды. Неудивительно, что некоторые бренды постепенно отказываются от привычного формата. Так, Apple уже продаёт в США модели iPhone, полностью лишённые слота для физической SIM-карты.

Поддерживает ли ваш смартфон eSIM

Вероятность очень высокая, если устройство выпущено после 2018 года. Поддержка eSIM есть у большинства современных моделей.

Среди смартфонов Apple это iPhone XS, XR и все более новые версии. У Samsung технология доступна в сериях Galaxy S20 и выше, а также в линейках Fold, Flip и Note20. Google Pixel поддерживает eSIM начиная с третьего поколения. У Huawei, Xiaomi и HONOR она присутствует во флагманских сериях, таких как P40, Mi 12 и Magic 4.

eSIM также активно используется в планшетах и носимых устройствах. Например, в iPad Pro, начиная с моделей 2018 года, Apple Watch и Samsung Galaxy Watch.

Простой способ проверить наличие eSIM — набрать на телефоне команду *#06#. Если в списке параметров отображается код EID, устройство поддерживает цифровую SIM-карту.

Где купить eSIM для поездок за границу

Одно из главных преимуществ eSIM — возможность подключиться к местной сети ещё до вылета и избежать дорогого роуминга. Сегодня существует множество сервисов, предлагающих туристические тарифы.

Среди популярных платформ — Airalo, который работает как международный маркетплейс и предлагает пакеты для более чем 200 стран. Yesim охватывает около 165 направлений, принимает российские банковские карты и регулярно предлагает скидки. Drimsim ориентирован на международные поездки и гибкие пакеты интернета. Trip. com также продаёт eSIM-тарифы, хотя не всегда принимает карты РФ.

Кроме того, некоторые российские операторы — МТС, Билайн, МегаФон и Tele2 — позволяют подключать eSIM через мобильные приложения или портал "Госуслуги".

Подключение eSIM: пошагово и без сложностей

Процесс активации eSIM обычно занимает всего несколько минут и не требует специальных навыков.

Выберите тариф и оплатите eSIM — после покупки вы получите QR-код на электронную почту или в приложении.

Откройте настройки устройства и отсканируйте код.

На iPhone: "Настройки" → "Сотовая связь" → "Добавить eSIM".

На Android: "Настройки" → "Подключения" → "Диспетчер SIM-карт" → "Добавить eSIM".

Дождитесь завершения активации и убедитесь, что включён мобильный интернет.

После этого устройство автоматически подключится к сети выбранного оператора, и вы сможете пользоваться связью без физических носителей.

Сравнение eSIM и обычной SIM-карты

При сравнении этих технологий становится очевидно, почему цифровой формат набирает популярность. Обычная SIM-карта требует физической замены, может быть утеряна и занимает место в корпусе устройства. eSIM лишена этих недостатков и позволяет быстро переключаться между операторами.

При этом классическая SIM всё ещё остаётся актуальной в регионах, где поддержка eSIM ограничена, или для пользователей старых устройств. Однако в долгосрочной перспективе именно цифровые профили выглядят более универсальным решением.

Плюсы и минусы технологии eSIM

Несмотря на очевидные преимущества, у eSIM есть и особенности, которые стоит учитывать.

К плюсам относятся:

отсутствие физической карты и риска её потери;

возможность использовать несколько номеров одновременно;

удобство для путешествий и работы за границей.

Среди минусов можно отметить зависимость от интернета при первичной активации и ограниченную поддержку у некоторых операторов в отдельных странах. Тем не менее, по мере развития инфраструктуры эти ограничения постепенно исчезают.

Популярные вопросы о технологии eSIM

Можно ли активировать eSIM без интернета

Нет, для загрузки профиля требуется подключение к сети. Поэтому рекомендуется активировать eSIM заранее, пока есть стабильный доступ к интернету.

Поддерживает ли eSIM звонки и SMS

Да, если тариф включает голосовую связь. Однако многие туристические пакеты ориентированы только на мобильный интернет.

Что делать, если телефон потерян

Необходимо обратиться в поддержку сервиса или оператора. Профиль eSIM можно заблокировать и при необходимости восстановить на новом устройстве.

Можно ли использовать eSIM и обычную SIM одновременно

Да, большинство современных смартфонов поддерживают одновременную работу физической SIM и eSIM, что удобно для разделения личного и зарубежного номеров.

Почему eSIM называют технологией будущего

eSIM устраняет одно из последних физических ограничений смартфона — пластиковую SIM-карту. Она делает мобильную связь гибкой и адаптированной под современный образ жизни. Пользователь может спонтанно сменить страну, подключить новый тариф за несколько минут и не зависеть от офисов операторов.

Будущее мобильной связи уже наступило, и для подключения к нему достаточно одного QR-кода.