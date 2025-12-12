Марокканский Голливуд: этот город не показывают в фильмах, но о нём снимают кино

Марокканский "Голливуд" живёт между съёмками и касбами — Metro

Если вы когда-нибудь бывали в Марракеше, то наверняка помните его как город, который не умеет говорить шёпотом. Мотороллеры сигналят, продавцы перекрикивают друг друга, а медина звучит так, будто это непрерывный уличный концерт.

Фото: commons.wikimedia.org by Lionel Leo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Марракеш

На юге Марокко есть место с противоположным характером — и оно удивительно быстро превращается из "пересадочной станции" в самостоятельную цель поездки. Об этом пишет Metro.

Город "без шума", который спрятался за Атласом

Уарзазат (часто произносят как "Вар-за-зат") лежит по другую сторону Высокого Атласа: здесь шире горизонты, суше воздух и будто больше неба. Его название в амазигском (берберском) языке обычно объясняют как сочетание "war/ouar" — "без" и "zazat/zazt" — "шум", то есть буквально "без шума".

География работает на атмосферу. Два горных хребта словно держат город в каменной ладони: за спиной — перевалы и горные дороги, впереди — преддверие пустыни и ровные песчаные равнины. Поэтому Уарзазат долго был "пустынными воротами": туристы заезжали сюда на ночь, чтобы утром отправиться к дюнам, но всё чаще остаются на несколько дней — ради кино, касб и неспешного ритма.

"Уарзавуд": почему вы уже видели этот город на экране

Уарзазат давно получил прозвище "марокканский Голливуд": рядом работают крупные студии, а окрестности используют как универсальные декорации — от древних городов до фантастических пустошей. Секрет прост: здесь много солнца, выразительные ландшафты и архитектура из глины и самана, которая в кадре выглядит "вне времени".

Из-за этого киноиндустрия стала частью местной жизни. На съёмки приходят семьями: кто-то работает в массовке, кто-то помогает собирать декорации, кто-то водит транспорт для группы. И если в Марракеше энергия идёт от рынка и толпы, то здесь — от площадки, где на закате ставят свет и ловят розовый оттенок неба.

Что посмотреть в Уарзазате и вокруг

Кино как достопримечательность

После разговора о "Уарзавуде" логично начать со студий. Самый понятный маршрут — Atlas Studios на окраине: прогулка по площадкам и закулисью даёт редкий шанс увидеть, как одна и та же улица "играет" то Древний Рим, то Восток, то мифический город. По данным туристических гидов, посещение обычно включает экскурсию, а стоимость входа указывается на уровне порядка 80 дирхамов, иногда с доплатами за отдельные площадки.

Если хочется больше "предметности", рядом с касбой Таурирт часто советуют заглянуть в Музей кино: там собирают реквизит, фрагменты декораций и оборудование, а формат ориентирован на тех, кому интересно трогать, рассматривать и сравнивать "как было в кадре и как выглядит вживую".

Айт-Бен-Хадду — не декорация, а настоящая история

Главная жемчужина региона — ксар Айт-Бен-Хадду, укреплённая деревня из земляных материалов, которую называют одним из самых выразительных примеров "глинобитной" архитектуры юга Марокко. Этот памятник внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО; на сайте организации подчёркивается, что он демонстрирует основные типы земляного строительства, характерные для долин региона, а современные строения в основном относятся к периоду не ранее XVII века.

Сюда стоит ехать не только ради фото. Важнее поймать ощущение места: узкие проходы, башни, ступени, глина, которая меняет цвет от солнца, и панорама долины, где когда-то проходили караванные пути. Даже если вы не поклонник кино, вы быстро поймёте, почему режиссёры возвращаются сюда снова и снова.

"Дорога тысячи касб" и природные выезды

Уарзазат удобен как база для маршрутов по долинам и старым фортам — той самой живописной "Дороге тысячи касб". Здесь хорошо работает формат "утром — экскурсия, вечером — спокойный ужин": без спешки, но с насыщением.

Любителям природы обычно советуют каньоны и ущелья — места, где реки прорезали древние породы и оставили впечатляющие стены и изгибы. А тем, кто устал от песочных оттенков, подойдёт зелёная пауза в оазисе: несколько часов среди пальм, воды и маленьких деревень дают ощущение, что вы попали в другую климатическую зону.

Сравнение Марракеша и Уарзазата для путешественника

Марракеш — это город для тех, кто хочет быть внутри событий: рынки, рестораны, музеи, шум, плотный график, шопинг и ночная жизнь. Уарзазат — про другое удовольствие: пространство, пейзажи, поездки по окрестностям, кинонаследие и касбы.

Если вы путешествуете семьёй, Уарзазат часто выигрывает простотой логистики: меньше толпы, легче планировать однодневные выезды, проще найти тихий отель с двориком, бассейном или SPA-процедурами. Для соло-поездки или пары это тоже удачный вариант — особенно если хочется не "галопом по достопримечательностям", а с чувством места и красивыми дорогами.

Плюсы и минусы поездки в Уарзазат

У этого направления есть сильные стороны, но лучше заранее понимать и ограничения.

Плюсы:

• спокойная атмосфера и ощущение "воздуха" после шумных городов;

• кино-локации и студии как редкий формат экскурсии;

• близость к касбам, ксарам, оазисам и маршрутам в сторону пустыни;

• удобная база для поездок на автомобиле по югу Марокко (с арендой авто и страховкой путешествий).

Минусы:

• меньше "городских" развлечений и шопинга, чем в Марракеше;

• многое завязано на выезды: без транспорта часть красоты останется за кадром;

• летом может быть жарко, поэтому придётся тщательнее планировать прогулки и воду в дороге.

Советы шаг за шагом: как спланировать поездку без лишней суеты

Выберите сезон с комфортной температурой: весна и осень обычно дают приятные дни для прогулок и поездок по окрестностям. Заложите минимум 2-3 ночи: так вы успеете и студии, и касбы, и один природный выезд без ощущения гонки. Решите вопрос транспорта: автобусом удобно добраться из больших городов, а для долин, оазисов и касб лучше работает аренда авто или экскурсия с водителем. Добавьте "киношный день": студии + музей кино дают связанный сюжет и помогают лучше прочувствовать местную идентичность. Планируйте пустыню отдельно: если хотите лагерь под звёздами, выбирайте маршрут заранее и уточняйте программу — ночёвка, верблюды, джипы, питание, тёплые вещи. Подумайте о комфорте: после пыльных дорог особенно приятно, когда в отеле есть бассейн, хаммам или хотя бы тенистый дворик. Составьте "тихий" план Б: на случай, если вы устанете от поездок, оставьте полдня на неспешную прогулку, чай с мятой и отдых без расписания.

Популярные вопросы о поездке в Уарзазат

Какая главная причина поехать в Уарзазат?

Сочетание трёх вещей: тишина и пространство, кино-локации и близость к самым выразительным земляным крепостям юга Марокко — прежде всего к Айт-Бен-Хадду, который включён в список ЮНЕСКО.

Что выбрать: студии или Айт-Бен-Хадду?

Если времени мало, лучше поставить Айт-Бен-Хадду в приоритет: это не просто "красивые декорации", а историческое место с мощной архитектурой. Студии — отличное дополнение, особенно если вы любите кино и хотите увидеть "как это делается".

Нужен ли гид?

Для студий экскурсионный формат часто уже включён в посещение, а в исторических местах гид помогает увидеть детали, которые легко пропустить: устройство касбы, смысл укреплений, быт и торговые маршруты.

Сколько дней достаточно, чтобы не спешить?

Обычно комфортно 3-4 дня: один на город и кино, один на Айт-Бен-Хадду, один на ущелья или оазис, и ещё один — как резерв под дорогу или отдых.

Стоит ли ехать, если я не фанат кино?

Да. Кино здесь — яркий слой, но не единственный: касбы, долины, оазисы и "ворота в пустыню" работают как самостоятельная причина для поездки, особенно если вам нравится медленный темп и дороги с красивыми видами.