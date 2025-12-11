Очереди в аэропортах, свечи в квартирах: как шторм парализовал Сан-Паулу

Мощный шторм парализовал воздушное пространство Сан-Паулу — New York Post

Более 1,4 миллиона жителей Сан-Паулу оказались без электричества после ночного шторма, когда сильный ветер валил деревья прямо на линии электропередачи и дороги мегаполиса.

Фото: commons.wikimedia.org by Wilfredor, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Panoramic view of air pollution in São Paulo city, Brazil

Город избежал человеческих жертв, но воздушное сообщение оказалось парализовано: почти 400 рейсов отменили или задержали, а аэропорты превратились в длинные очереди у стоек регистрации.

На улицах параллельно шли аварийные работы, тогда как жители спорили, кто несёт ответственность за столь масштабный сбой. Об этом сообщили местные власти Сан-Паулу и представители энергокомпании Enel, пишет New York Post.

Шторм над мегаполисом: упавшие деревья и сорванные рейсы

Сан-Паулу — город, который привык жить в режиме непрерывного движения: загруженные магистрали, плотный график авиарейсов, огни небоскрёбов. Именно поэтому удар стихии оказался особенно заметным. После сильного ветра, прошедшего над мегаполисом, десятки улиц заблокировали упавшие деревья, оборвавшие провода и повредившие припаркованные машины. По данным мэрии, всего за непогоду было повалено 231 дерево — для насыщенной застройки это означает десятки локальных ЧП.

Пока энергетики пытались разобраться с поражёнными участками сети, аэропорты Конгоньяс и Гуарульюс столкнулись с собственной волной проблем. Конгоньяс, обслуживающий множество внутренних рейсов, стал главной точкой отмен и переносов: сотни пассажиров часами стояли в очередях, ожидая новой информации от авиакомпаний. Международный аэропорт Гуарульюс, расположенный за пределами городской черты, тоже пострадал: часть рейсов пришлось задержать из-за погодных условий и нарушений в работе инфраструктуры.

Одновременно службы гражданской обороны фиксировали отдельные эпизоды разрушений. В одном из районов обрушилась крыша автозаправочной станции, пострадали здания и конструкции, расположенные рядом с открытыми участками, куда пришёлся основной порыв ветра. Несмотря на масштаб повреждений, власти подчёркивают: сведений о погибших или серьёзно раненых не поступало, последствия ограничились материальным ущербом и нарушением привычного ритма жизни.

Почему отключился свет: ветер, сеть и "узкие места" инфраструктуры

В компании Enel, которая отвечает за электроснабжение значительной части Сан-Паулу, признали, что масштабы повреждений оказались серьёзными. Представитель компании Марсело Пуэртас сообщил, что над восстановлением сети работают около 1300 сотрудников, выведенных на аварийный режим сразу после шторма. Ветер, достигавший примерно 62 миль в час, стал критическим фактором: при такой скорости деревья и крупные ветви легко ломаются и падают прямо на линии электропередачи, вызывая каскадные отключения.

Энергетики столкнулись с классической для мегаполисов проблемой: большая часть сети находится в плотной городской застройке, куда сложно быстро доставить технику. Чтобы добраться до места обрыва, бригадам приходится перекрывать полосы движения, пилить деревья, работать рядом с повреждёнными машинами и фасадами. В условиях, когда десятки участков требуют внимания одновременно, процесс растягивается на часы и даже сутки.

При этом компания не назвала точных сроков восстановления полного электроснабжения. Для жителей это означает неопределённость: кто-то проводит вечер при свечах, кто-то теряет продукты в размороженных холодильниках, а малый бизнес вынужден простаивать без света и связи. На фоне растущего раздражения горожан каждое сообщение о задержках или новой проблеме воспринимается особенно остро.

Политика и эмоции: мэрия против энергокомпании

Отдельным сюжетом стали претензии городской администрации к Enel. Мэр Сан-Паулу Рикардо Нуньес заявил, что именно компания отвечает за обрезку деревьев вблизи линий электропередачи и за превентивные меры, которые могли бы уменьшить последствия шторма. По его словам, энергетики не делают достаточно, чтобы подготовить сеть к ожидаемым экстремальным явлениям.

По оценке мэрии, особенно тяжёлой ситуация была накануне: тогда без света оставались более 2 миллионов жителей мегаполиса, а текущий сбой затронул примерно 1,4 миллиона человек. Для города с развитой экономикой и серьёзной зависимостью от непрерывной работы транспорта, бизнеса и цифровой инфраструктуры это чувствительный удар по репутации энергетика и по доверию граждан к системе в целом.

Дополнительным раздражителем стала картина, которую заметили журналисты в четверг: несколько служебных автомобилей Enel с логотипами компании стояли на парковке в центре города. На фоне объявления о тысячах специалистов, работающих "без перерыва", такие кадры подогрели недовольство — в глазах части жителей это выглядело как знак того, что компания не мобилизовала все ресурсы. Энергетики, в свою очередь, могут ссылаться на графики смен и распределение бригад по районам, но общественное мнение в подобных ситуациях редко склонно к нюансам.

Популярные вопросы об отключениях электричества в Сан-Паулу

1. Почему в Сан-Паулу так много людей остаются без света при каждом сильном шторме?

Причин несколько. Сочетание плотной городской застройки, большого числа воздушных линий, высаженных вдоль улиц деревьев и растущей нагрузки на сеть делает инфраструктуру уязвимой к сильному ветру. Когда падает одно дерево, оно может обрывать провода сразу на нескольких участках, вызывая каскадное отключение, которое затрагивает сотни тысяч потребителей.

2. Можно ли полностью исключить отключения электроэнергии во время непогоды?

Полностью убрать риск практически невозможно ни в одном крупном городе. Даже самые модернизированные сети подвержены авариям из-за молний, подтопления подстанций или технических отказов. Но системные меры — от модернизации оборудования до грамотной обрезки деревьев и усиления аварийных бригад — могут заметно сократить частоту и продолжительность отключений.

3. Почему власти критикуют Enel, если причинами стали ветер и упавшие деревья?

Мэрия Сан-Паулу считает, что часть последствий можно было смягчить, если бы компания активнее занималась профилактикой: своевременно обрезала деревья у линий, обновляла уязвимые участки сети, лучше готовилась к сезонам непогоды. Enel же подчёркивает масштаб стихии и объём работ, который приходится выполнять уже постфактум. В подобных ситуациях спор между городом и оператором чаще всего касается не факта шторма, а того, насколько качественно была проведена подготовка.