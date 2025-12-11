Хели-ски больше не только для миллионеров: как вертолётное катание стало мечтой обычных райдеров

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Хели-ски перестаёт быть забавой элиты — New York Post
Туризм

Когда-то вертолётное катание по горным трассам было развлечением для очень узкого круга — опытных райдеров с толстым кошельком и готовностью мириться с высоким уровнем риска.

Вертолёт - panoramio (1)
Фото: commons.wikimedia.org by Alena Pasheva, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Вертолёт - panoramio (1)

Сегодня хели-ски постепенно становится "нормальным" пунктом в чек-листе любителя горных лыж и сноуборда: о нём рассказывают друзья, появляются туры на любой уровень и бюджет, а соцсети забиты роликами с посадками вертолётов на гребнях.

Но при всей глобальной популярности, настоящий центр этого вида катания по-прежнему находится в Британской Колумбии — регионе, где сошлось всё: глубокий снег, сильные гиды и доброжелательные правила. Об этом рассказали New York Post игроки индустрии хели-ски.

От элитной забавы до массового приключения

Сегодня операторы хели-ски работают в Скалистых горах, Альпах, Андах и других горных районах, но Британская Колумбия остаётся местом, с которого обычно начинают разговор. Здесь сочетаются один из самых стабильных и глубоких снежных покровов в мире, развитая инфраструктура горных курортов, доступ к обширным бэккантри-зонам и строгие, но понятные стандарты гидов. Для многих райдеров это эталон: если ты катался в Британской Колумбии, ты видел хели-ски "как в учебнике".

Не последнюю роль играет и законодательство. Правила работы вертолётных компаний и требования к безопасности достаточно жёсткие, но при этом позволяют операторам эффективно планировать программы и развивать услуги. Сочетание грамотного регулирования, сильных гидских школ и широкой сети домиков и лоджей сделало регион тем самым "сердцем" хели-ски, откуда модель разошлась по всему миру.

Одновременно меняется и аудитория. Вертолётное катание уже давно не только про экстремальных фрирайдеров, готовых неделями ждать погоды ради нескольких спусков мечты. Появились программы для уверенных, но не обязательно "про"-лыжников, однодневные выезды, форматы "пробного" хели-ски, женские группы, туры, совмещённые со спа и гастрономией. То, что ещё недавно считалось роскошью, постепенно превращается в особый вид горного отдыха.

Как всё началось: Паттерсон, Гмозер и первые вертолётные спуски

История коммерческого хели-ски уходит в начало 1960-х годов. Канадский геолог Арт Паттерсон летом использовал вертолёты для полевых работ в горах Британской Колумбии и однажды задумался: если эти машины без проблем доставляют людей и оборудование на удалённые плато, почему бы зимой не высаживать там лыжников? Идея выглядела дерзко, но вполне реализуемо.

Паттерсон объединился с австрийцем Хансом Гмозером — канадским горным гидом, хорошо знавшим местные массивы. Вместе они организовали первый день хели-скининга всего за 20 долларов с человека. В пересчёте на современные деньги это примерно 220 долларов — сумма, куда меньше реальной стоимости вертолётного лётного часа, но тогда важнее было просто проверить, работает ли концепция. Вертолёт подбрасывал группу на вершину, гиды вели спуск по нетронутым полям, а затем машина забирала лыжников и переносила в следующую долину.

Эксперимент оказался настолько успешным, что уже через несколько лет Гмозер сделал из него бизнес. В 1965 году он основал компанию Canadian Mountain Heli-Skiing and Summer Adventures (CMH) — первую в мире коммерческую компанию по хели-ски, которая сразу собрала в одном продукте проживание, вертолётный трансфер и работу гидов. По сути, Гмозер придумал классический формат "всё включено" для вертолётного катания: гости прилетают в домик, живут там неделю, каждый день вылетают на новые линии и возвращаются на вечер в уютный общий лаундж.

Золотой век хели-ски: спрос, комьюнити и новый комфорт

Спустя шесть десятилетий CMH уже не единственный игрок, а часть полноценной индустрии, в которой работают десятки операторов, бронирующие платформы и партнёры по снаряжению. Рынок растёт, и ведущие компании открыто говорят о том, что сейчас хели-ски переживает особый этап развития.

Путешественникам важен не только набор спусков, но и атмосфера: совместные ужины, лекции гидов о лавинной безопасности, мастер-классы по технике фрирайда, вечерние обсуждения прошедшего дня за барной стойкой. Вертолёт становится не только средством доставки к началу трассы, но и частью более широкой истории: про "свою" группу, "свой" домик, "свою" горную долину.

По сути, речь идёт о устойчивом буме: мест в домиках ограниченное количество, количество вертолётов и гидов тоже не растёт бесконечно, а желающих всё больше. В ответ операторы сокращают классические недельные туры до формата "3-4 дня на вертолёте", вводят короткие программы для тех, кто не может вырваться в горы надолго, и запускают тематические заезды — только для женщин, только для сноубордистов, для начинающих фрирайдеров и так далее.

Золотой стандарт: CMH и канадская модель сервиса

Компания CMH, которую когда-то создавали Паттерсон и Гмозер, по-прежнему считается "точкой отсчёта" для многих операторов. За десятки лет она выросла до сети из 11 домиков в разных горных районах Британской Колумбии. Каждый из них — это своя зона катания, свои вершины и леса, своё сочетание "альпийских" склонов и деревьев, свои особенности погоды и снега.

Внутри сети есть программы буквально на любой уровень. Новичкам в бэккантри предлагают мягкое знакомство с хели-ски: плавные линии, подробные инструктажи, внимательное сопровождение гидов и много времени на отработку техники. Для опытных райдеров есть заезды с акцентом на крутые склоны, большие перепады высот и более динамичный темп катания. Общий знаменатель — высокий стандарт безопасности (лавинные датчики, лопаты и щупы по умолчанию, обязательные брифинги, строгие протоколы полётов) и сервис уровня хорошего горного отеля.

Владельцы абонемента Ikon Pass от Alterra Mountain Company могут получить скидку до 2000 долларов на поездки в CMH, что дополнительно связывает мир курортного катания и хели-ски. Для тех, кто хочет попробовать формат без полной недельной привязки, есть опция однодневных туров. Например, из Purcell Mountain Lodge недалеко от Голдена, Британская Колумбия, можно вылететь на один день хели-ски и вернуться к привычному режиму катания на курорте. Тем не менее классические недельные программы по-прежнему остаются самыми желанными: именно в длинном заезде можно поймать тот самый ритм "проснулся — вертолёт — целина — камин — повторить".

Сравнение: хели-ски и обычное курортное катание

Чтобы понять, почему вокруг вертолётного катания столько разговоров, полезно сопоставить его с привычным отдыхом на горнолыжном курорте. На первый взгляд всё просто: и там, и там нужны лыжи или сноуборд, хорошая одежда, шлем и маска. Но впечатления и логистика отличаются кардинально.

На курорте вы зависите от сети подъёмников и подготовленных трасс. Даже если рядом есть фрирайд-зоны, до большинства линий приходится добираться пешком, по гребням или ски-турам, а самые привлекательные участки часто "разъезжают" соседние райдеры уже в первые часы после снегопада. В хели-ски основная идея в том, что вертолёт переносит вас туда, куда практически никто больше не попадает: на отдалённые вершины, в закрытые цирки, на длинные ледниковые поля.

Ещё одно отличие — плотность катания. В классическом курортном дне вы десятки раз повторяете одни и те же трассы, постепенно меняя рельеф и уклон. В хели-ски каждый спуск — новый: другая экспозиция, другой характер снега, другие виды. Это добавляет восторга, но требует дисциплины: нужно внимательно слушать гидов, соблюдать линии, следить за лавинной обстановкой.

Наконец, хели-ски — это не только спорт, но и формат путешествия. Вы живёте в удалённом домике, летаете на вертолёте, проводите вечера в маленьком сообществе людей, которые приехали сюда ради тех же целей. Обычный курортный отдых, даже очень комфортный, редко даёт такое ощущение "микромира", полностью построенного вокруг гор.

Плюсы и минусы хели-ски как способа катания

У вертолётного катания есть очевидные преимущества, но и свои ограничения, о которых важно помнить, планируя первую поездку.

Среди плюсов:

  • Доступ к нетронутому снегу и линиям, куда нельзя попасть с обычных подъёмников.

  • Работа профессиональных гидов, которые берут на себя навигацию, оценку лавинной обстановки и поиск оптимальных маршрутов.

  • Насыщенные впечатления: за один день можно проехать несколько длинных линий по разному рельефу.

  • Особая атмосфера домика и небольших групп, где быстро создаётся ощущение общности.

Но есть и минусы/нюансы:

  • Высокая стоимость: вертолёт и работа команды — самый дорогой компонент горнолыжного отдыха.

  • Зависимость от погоды: при низкой видимости или сильном ветре полёты могут отменить или перенести, и к этому нужно быть морально готовым.

  • Требования к уровню катания: даже "новичковые" программы предполагают уверенное владение лыжами или доской вне трассы.

  • Дополнительная нагрузка: целинный снег и длинные спуски утомляют быстрее, чем катание по подготовленным трассам, требуется базовая физическая готовность.

Если воспринимать хели-ски как мечту "на вырост" и подходить к нему осознанно, плюсы легко перевешивают минусы. Но для комфортного дебюта лучше заранее честно оценить свои навыки и подобрать программу, соответствующую уровню.

Популярные вопросы о хели-ски в Британской Колумбии

1. Нужен ли суперпро-уровень катания, чтобы поехать на хели-ски?
Нет, профессиональные спортсмены — не единственная аудитория. Многие компании предлагают программы для уверенных, но не "экстремальных" райдеров: главное — уверенно чувствовать себя на сложных трассах и быть готовым учиться под руководством гидов. Однако совсем начинающим лыжникам лучше сначала набраться опыта на курортах.

2. Почему Британская Колумбия считается "сердцем" хели-ски?
Здесь удачно сочетаются география и инфраструктура: обширные горные массивы с глубоким снегом, развитая сеть домиков, строгие стандарты гидов и правила, позволяющие операторам стабильно работать. Плюс именно здесь в 1960-х годах родилась сама идея коммерческого хели-ски, а компания CMH до сих пор остаётся одним из самых известных операторов.

3. Можно ли ограничиться одним днём хели-ски, чтобы просто попробовать?
Да, многие операторы предлагают однодневные программы, особенно в районах, где рядом есть горнолыжные курорты. Такой формат позволяет "примерить" вертолётное катание без полной недельной привязки: вы проводите день в горах с гидом, делаете несколько спусков и возвращаетесь в отель или на трассы. Это хороший вариант, если вы сомневаетесь, подходит ли вам такой тип отдыха.

4. Насколько это безопасно?
Любой фрирайд, а тем более вертолётное катание, связан с объективными рисками — прежде всего лавинами и погодой. Задача оператора и гидов — максимально снизить эти риски: от тщательного планирования маршрутов и ежедневного анализа снега до обязательных инструктажей и использования лавинного снаряжения. Полностью убрать риск нельзя, но при грамотной организации он становится сопоставим с другими видами активного отдыха в горах.

5. Чем хели-ски отличается от ски-тура и сноукэта?
Ски-тур предполагает подъёмы на "камусах" своими силами, сноукэт — доставку на снегоходах или ратраках. Хели-ски использует вертолёт, что даёт доступ к наиболее удалённым и разнообразным зонам, но делает поездку дороже и сильнее зависящей от погоды. Выбор формата зависит от бюджета, желаемого уровня комфорта и того, насколько важна именно вертолётная составляющая приключения.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
