Спрос на зимний отдых выходит на пик: популярные курорты готовятся к сценарию, которого ждали не все

Горнолыжные курорты приняли пик новогоднего спроса — Сергей Ромашкин

Новогодние каникулы уже традиционно становятся одним из самых ожидаемых периодов для путешествий внутри страны, и в этом году интерес россиян к активному отдыху продолжает расти. Горнолыжные курорты вновь окажутся в центре туристического потока: прогнозируется, что сотни тысяч любителей зимних видов спорта отправятся на склоны регионов. Особенно популярными останутся локации с развитой инфраструктурой и устойчивой репутацией.

Где россияне проведут зимний отпуск и почему горнолыжный отдых в тренде

По оценкам туроператоров, интерес к активным видам отдыха сохраняется уже несколько сезонов подряд. Многие путешественники выбирают горные регионы, поскольку такой формат объединяет спорт, красивые природные ландшафты и атмосферу праздников. Вице-президент АТОР отметил, что предстоящие каникулы станут пиковыми по турпотоку на российских курортах, и спрос, по сравнению с прошлым годом, остаётся стабильно высоким.

"В лидерах, безусловно, Красная Поляна, которая в эти даты примет половину всего потока, то есть около 250 тыс. туристов. Оставшаяся половина распределится между Архызом, Приэльбрусьем, Домбаем, Кировском, Абзаково и Шерегешем", — сказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.

Красная Поляна в очередной раз подтверждает статус одного из самых популярных направлений для зимнего отдыха. Удобная транспортная доступность, современные трассы, гостиницы разного уровня и развитая инфраструктура делают её привлекательной как для новичков, так и для опытных лыжников и сноубордистов, сообщает "Постньюс". Остальные курорты также демонстрируют уверенный спрос, поскольку многие регионы в последние годы активно инвестируют в обновление подъемников, гостиниц и зон катания.

Сколько будет стоить отдых на популярных зимних направлениях

Цены традиционно зависят от даты бронирования, выбора гостиницы и региона. Однако для главного курорта страны стоимость поездки заметно выше среднего. Ромашкин уточнил, что минимальный бюджет на одного туриста на период новогодних праздников формируется из нескольких значимых статей расходов.

"Минимальный ценник составит около 100 тыс. руб. на одну персону. В стоимость войдет оплата билетов на самолет (35-40 тыс. руб.), отеля (25-30 тыс. руб.), и ски-пасса для доступа к склонам (30 тыс. руб.)", — сообщил он.

Такие расчёты отражают реальную нагрузку на инфраструктуру в пиковые даты, когда гостиничные комплексы работают практически на максимальной загрузке. Несмотря на высокие цены, спрос на поездки на новогодние праздники остаётся значительным. Туристы готовы планировать отдых заранее, чтобы выбрать лучшие варианты размещения и избежать переплат. Оставшиеся регионы предлагают более доступные по стоимости программы, что делает зимний отдых разнообразным и ориентированным на разный бюджет.

Популярные направления внутри страны: от городских прогулок до активного отдыха

Горнолыжные курорты — не единственные лидеры новогоднего сезона. По данным АТОР, среди наиболее востребованных направлений остаются традиционные туристические центры. Москва и Санкт-Петербург сохраняют первенство благодаря праздничной атмосфере, насыщенным культурным программам и большому количеству городских событий. Краснодарский край продолжает привлекать мягким климатом, сочетанием моря и горных локаций, а Подмосковье пользуется спросом у тех, кто предпочитает загородный отдых недалеко от столицы. Великий Устюг остаётся традиционным семейным направлением благодаря новогодней тематике и сказочной атмосфере.

Такая география показывает, что россияне выбирают самые разные форматы путешествий — от катания на склонах до посещения исторических мест и зимних фестивалей.

Сравнение горнолыжных курортов: чем различаются популярные направления

Горнолыжные курорты России различаются не только по уровню подготовки трасс, но и по инфраструктуре, погодным условиям и доступности. Красная Поляна располагает высококлассными отелями, развитой системой подъемников и широким спектром сервисов. Архыз и Домбай привлекают мягким климатом и живописными ландшафтами. Приэльбрусье — выбор тех, кто ценит экстремальные спуски и высокогорные маршруты. Кировск, Абзаково и Шерегеш предлагают более бюджетные варианты отдыха, сохраняя при этом качественные трассы и комфортные условия.

Выбирая направление, туристам стоит учитывать уровень подготовки, предпочтительный климат и удалённость от места проживания. Для семей с детьми подойдут курорты с мягкими склонами и большим выбором учебных программ, а любителям активного спорта понравятся регионы с крутыми трассами и сложными маршрутами.

Советы путешественникам, планирующим поездку на горнолыжный курорт

Чтобы сделать отдых комфортным, рекомендуется следовать нескольким практическим советам:

Бронируйте жильё заранее — в пиковые даты количество свободных вариантов ограничено. Планируйте бюджет с учётом перелёта, проживания, питания и ски-пассов. Обращайте внимание на уровень подготовки трасс при выборе курорта. Подготавливайте экипировку заранее — прокат в сезон может быть перегружен. Изучайте дополнительные услуги: школы катания, маршруты, мероприятия.

Популярные вопросы о горнолыжных поездках на новогодние праздники

Почему цены в Красной Поляне выше, чем на других курортах?

Причина в развитой инфраструктуре, большом туристическом спросе и высокой загрузке в праздничный период.

Какие регионы подойдут для бюджетного горнолыжного отдыха?

Шерегеш, Абзаково, Кировск и ряд северокавказских курортов предлагают более доступные варианты.

Когда лучше всего бронировать поездку?

Оптимально — за несколько месяцев до праздников, чтобы получить выгодные цены и широкий выбор размещения.