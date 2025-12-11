Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Так отпуск не проводят: чего россияне стыдятся в новогодних путешествиях

Россияне составили топ-12 позорных ошибок туристов на Новый год
Туризм

Россияне назвали самые позорные ошибки туристов во время новогоднего отпуска — опубликованы итоги соцопроса более чем 9000 человек, проведённого в самых популярных турчатах Telegram.

Что превращает новогодний отпуск в разочарование - опрос туристов
Фото: ChatGPT: Что превращает новогодний отпуск в разочарование by ChatGPT 5.1 is licensed under Свободно распространяемое изображение
Что превращает новогодний отпуск в разочарование - опрос туристов

С большим отрывом в "позорном списке" лидирует алкогольная кома — 42% считают недостойным "помнить лишь трансфер и начало первого дня".

На втором месте — отпуск с попытками экономить на всём. Почти 40% считают: если от банковской СМС перехватывает дыхание, значит, ты не заработал (-а) на отпуск и лучше остаться дома.

Дальше — классика жанра.

  • 37% считают, что камера телефона мешает увидеть жизнь глазами.
  • 35% напоминают: не стоит брать полный чемодан вещей "на всякий случай", из которых будет надето, дай бог, 10%.
  • Еще 30% считают: заглядывание в рабочую почту, чаты и ответы на звонки "по работе" убивают отпуск на корню.
  • Столько же считают, что смотреть каждый вечер привычные сериалы по ТВ нужно дома, а не в турпоездке.

Часть аудитории честно признала: попытка объехать все достопримечательности региона "для галочки" (26%) приводит только к усталости, а не к впечатлениям.

Ложиться по графику и вставать по будильнику (19%) — тоже сомнительная идея для отпуска.

В нижней части списка — бытовые мелочи. Готовку в апартаментах считают позорной 19%, покупку "дешёвых, зато всем" сувениров — 18%, игнорирование туристических форумов и чатов назвали ошибкой 15%.

Ещё 4% считают, что в отпуске нельзя передвигаться на общественном транспорте — дескать, хватит экономить на себе.

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
