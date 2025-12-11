Так отпуск не проводят: чего россияне стыдятся в новогодних путешествиях

Россияне назвали самые позорные ошибки туристов во время новогоднего отпуска — опубликованы итоги соцопроса более чем 9000 человек, проведённого в самых популярных турчатах Telegram.
С большим отрывом в "позорном списке" лидирует алкогольная кома — 42% считают недостойным "помнить лишь трансфер и начало первого дня".
На втором месте — отпуск с попытками экономить на всём. Почти 40% считают: если от банковской СМС перехватывает дыхание, значит, ты не заработал (-а) на отпуск и лучше остаться дома.
Дальше — классика жанра.
Часть аудитории честно признала: попытка объехать все достопримечательности региона "для галочки" (26%) приводит только к усталости, а не к впечатлениям.
Ложиться по графику и вставать по будильнику (19%) — тоже сомнительная идея для отпуска.
В нижней части списка — бытовые мелочи. Готовку в апартаментах считают позорной 19%, покупку "дешёвых, зато всем" сувениров — 18%, игнорирование туристических форумов и чатов назвали ошибкой 15%.
Ещё 4% считают, что в отпуске нельзя передвигаться на общественном транспорте — дескать, хватит экономить на себе.
