Чаньчунь против Харбина: в Китае стартует ледовая битва за туристов

Чаньчунь планирует удивить гостей и побороться за звание центра зимнего туризма — CNS

Китайские города из льда давно соревнуются за внимание туристов, но теперь к гонке всерьёз подключается и Чаньчунь. В столице провинции Цзилинь стартовало строительство седьмого большого тематического парка из льда и снега, который должен принять гостей уже в середине декабря.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) снег и снежинки

Главная интрига сезона — попытка удивить рекордными аттракционами и закрепиться в статусе нового центра зимнего туризма. Об этом сообщает CNS.

Чаньчунь делает ставку на "экономику льда и снега"

Пока Харбин традиционно ассоциируется с крупнейшими ледовыми фестивалями и гигантскими скульптурами, Чаньчунь старается не оставаться в тени. Запуск очередного сезона "Чаньчуньского мира из снега и льда" выглядит как демонстрация амбиций города: превратить зимние развлечения в самостоятельный туристический магнит и усилить конкуренцию соседям.

Организаторы символически начали работы с перевозки первой ледяной глыбы — на ней вырезали китайский иероглиф, означающий "счастье". При этом блок был не "свежеизготовленным", а натуральным льдом, который хранили с прошлого сезона в специально оборудованных ледяных хранилищах. Такой подход одновременно подчёркивает масштаб подготовки и то, что проект рассчитан на повторяемость: парк строят как устойчивую зимнюю площадку, а не как разовую выставку.

Аттракционы, которые должны стать "витриной" сезона

Чаньчуньский парк известен тем, что делает ставку не только на ледяные композиции и работу скульпторов, но и на активные развлечения. В 2025 году акцент снова смещён в сторону адреналина — чтобы посетители воспринимали площадку не как "погулять и посмотреть", а как полноценный зимний парк впечатлений.

Мега-горка на 520 метров

Одна из главных новинок заявлена как огромная ледяная горка длиной 520 метров. Смысл понятен: длинный спуск — это и более продолжительная поездка, и эффект "самого-самого", который легко становится вирусным в соцсетях и привлекает туристов, выбирающих поездку ради яркого опыта.

Снежный рафтинг на 1314 метра и культурный символизм

Вторая "звезда программы" — проект снежного рафтинга протяжённостью 1314 метра. Организаторы отдельно подчёркивают, что это значение в китайской культуре воспринимается символически: число 1314 на мандаринском созвучно выражению "любить вечно", поэтому оно популярно у пар.

По мере того как ледяные элементы собираются в сложный тематический парк, площадка постепенно приобретает очертания полноценного "города из льда и снега". По ожиданиям организаторов, посетители смогут приходить уже в середине декабря — то есть проект явно подгоняют под высокий зимний спрос, когда люди планируют поездки, бронируют отели и ищут необычные локации для коротких каникул.

Почему Чаньчунь стремится догнать Харбин

Для города подобные фестивали — не только про развлечения. Это инструмент продвижения зимнего направления и способ привлечь поток путешественников на фоне общей популярности "ледяных" достопримечательностей. Чем больше людей приезжает на сезон, тем активнее работает инфраструктура вокруг: отели, транспорт, кафе, прокат зимнего инвентаря, экскурсии и сувенирные рынки.

Чаньчуньский мир из льда и харбинские ледовые локации

Харбин для многих — "первое слово" в теме ледовых фестивалей, а Чаньчунь позиционируется как альтернативный центр с собственным характером. Разница в восприятии часто складывается из акцентов.

Харбин обычно ассоциируется с масштабной "витриной" ледовой архитектуры и общегородским фестивальным эффектом. Чаньчунь делает упор на сочетание ледяных объектов и аттракционов — то есть на формат парка, где можно не только смотреть, но и активно кататься. В Чаньчуне отдельно выделяют тематические "фишки" сезона — например, длинные трассы и символичные числа, которые превращаются в повод приехать именно в этом году. С точки зрения туристического планирования подход тоже разный: в одном случае вы чаще строите маршрут вокруг фестиваля и прогулок, в другом — вокруг развлечений и активностей, где пригодятся тёплая экипировка, перчатки, термобельё и удобная зимняя обувь.

Плюсы и минусы зимних парков с ледовыми аттракционами

Выбирать такой формат отдыха проще, если заранее понимать, что он даёт и где могут быть нюансы.

Плюсы

. яркий "событийный" повод для поездки и впечатлений

. сочетание визуальной части (ледовые композиции) и активности (горки, рафтинг)

. быстрый эффект "зимней сказки", который подходит для фото и семейных маршрутов

. удобный сценарий на 1-2 дня: парк, еда, сувениры, отдых в отеле

Минусы

. зависимость от погоды: комфорт важнее всего, особенно при ветре и высокой влажности

. очереди на популярные аттракционы в пиковые дни

. нужна экипировка и внимательность к безопасности: скользкие поверхности, холод, перепады температуры

. для части гостей активный формат может быть утомительным, если не планировать паузы на горячие напитки и отдых

Как подготовиться к поездке в ледяной парк

Продумайте одежду слоями: термобельё, утепляющий слой и ветрозащитная верхняя одежда работают лучше, чем один "очень тёплый" пуховик. Возьмите аксессуары, которые решают всё: перчатки, шапка, шарф, запасные носки — на аттракционах это важнее, чем кажется. Планируйте маршрут по принципу "активность — пауза": после горки или рафтинга закладывайте время на согреться в помещении или в кафе. Если едете с детьми, заранее обсудите правила: где встречаемся, что делаем при потере связи, какие аттракционы подходят по возрасту. Держите телефон в тепле: на морозе аккумулятор садится быстрее, поэтому помогает внутренний карман и короткие проверки, а не бесконечная съёмка. Подумайте о базовой туристической логистике: отель поближе к транспорту, запас времени на дорогу, простая страховка для поездки и план "Б" на случай непогоды.

Популярные вопросы о Чаньчуньском снежном мире

Когда ожидают первых посетителей парка?

Организаторы рассчитывают принять гостей уже в середине декабря, когда тематический парк будет готов к работе.

Какие аттракционы называют главными новинками сезона?

Заявлены 520-метровая ледяная горка и снежный рафтинг протяжённостью 1314 метра.

Что означает число 1314, о котором говорят организаторы?

В китайской культурной традиции это число воспринимается как символическое: на мандаринском оно созвучно выражению "любить вечно", поэтому его часто связывают с романтическими поездками.

Как выбрать формат посещения: прогулка или "адреналиновый" день?

Если цель — атмосфера и ледовые композиции, лучше закладывать больше времени на прогулки и фото. Если хотите аттракционы, стоит прийти пораньше и планировать день так, чтобы успеть покататься без спешки и с паузами на отдых.