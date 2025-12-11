Мальдивы отдыхают: остров с белым песком и бирюзовым океаном, где отпуск стоит вдвое дешевле

Белоснежные пляжи, мягкий песок и тёплая бирюзовая вода — не обязательно лететь на Мальдивы, чтобы всё это увидеть. Весной 2026 года туристы смогут отдохнуть в два раза дешевле, выбрав остров Занзибар. Туроператор FUN&SUN запускает удобную полётную программу на регулярных рейсах Ethiopian Airlines, охватывающую март, апрель и майские праздники.
Занзибар становится одной из самых востребованных экзотических точек на карте путешествий. Туроператор FUN&SUN подготовил блочную программу перелётов с вылетами из Москвы и пересадкой в Аддис-Абебе. Семь дат на весну 2026 года позволяют подобрать тур под любые планы — от мартовских каникул до длинных майских выходных.
Путешествие рассчитано на 10 ночей (плюс одна ночь в полёте). Это оптимальный формат для тех, кто хочет погреться на солнце после зимы, не тратя недели на отпуск.
"Спрос на тёплые направления стабильно высокий, и Занзибар стал для нас приоритетом на весенний сезон", — отмечают в FUN&SUN.
Комфорт расписания — ещё один плюс программы: вечерний вылет из Москвы и утреннее прибытие на остров дают возможность уже в день прилёта окунуться в Индийский океан. Обратный рейс организован вечером, чтобы туристы не теряли последний день отдыха.
Путешественникам не придётся ограничивать багаж. В тариф Ethiopian Airlines включено два места по 23 кг и ручная кладь до 7 кг. На всех рейсах предусмотрено горячее питание. Виза оформляется по прилёте (50 USD), а обязательная страховка Zanzibar Travel Insurance уже входит в стоимость тура.
Для тех, кто ищет экзотические направления с прозрачным морем и мягким климатом, Занзибар становится достойной альтернативой популярным азиатским курортам.
Программа FUN&SUN включает подборку отелей для разных категорий туристов:
Каждый вариант подбирается с учётом уровня сервиса, близости к пляжу и инфраструктуры. Для семей с детьми подойдут отели с бассейнами и анимацией, для пар — уединённые виллы с видом на океан. Об этом сообщает Tourdom.
Занзибар — не просто пляжный курорт, а целый мир культур и впечатлений. Здесь можно прогуляться по лабиринтам Стоун-Тауна — старинного города с арабскими и индийскими мотивами, где находится Дом чудес и родной дом Фредди Меркьюри.
Любителям природы стоит отправиться в лес Джозани, где обитают редкие красные колобусы, или в бухты южного побережья, чтобы наблюдать дельфинов. А на западной стороне острова, у пляжа Мангопвани, можно насладиться уединением и закатами без толп туристов.
Для гурманов обязательна остановка в ресторане The Rock, стоящем на скале посреди океана: во время прилива добраться туда можно только на лодке, а блюда из морепродуктов считаются одними из лучших в регионе.
Если сравнить эти два направления, то различия становятся очевидными.
Таким образом, для тех, кто ищет яркий отдых с атмосферой экзотики, Занзибар — отличная альтернатива премиальным курортам.
Преимущества:
Недостатки:
Тем не менее, путешественники отмечают, что плюсы Занзибара значительно перевешивают возможные неудобства, особенно в сезон акций и раннего бронирования.
Нет, для въезда из России обязательных прививок не требуется, но туристам рекомендуют оформить стандартную страховку.
Танзанийский шиллинг, но доллары США принимаются почти везде.
С пересадкой в Аддис-Абебе - около 11 часов в пути.
Наиболее комфортные месяцы — с декабря по март и с июня по октябрь.
Да, но пакетный тур FUN&SUN удобнее по логистике и цене.
Занзибар сегодня становится не просто направлением для отдыха, а полноценным символом доступной экзотики. Здесь встречаются африканская самобытность, восточная архитектура и первозданные пляжи, напоминающие Мальдивы, но без завышенных цен. Весенняя программа FUN&SUN с рейсами Ethiopian Airlines открывает новую страницу в путешествиях — с комфортом, продуманной логистикой и вниманием к деталям. Это место, где можно встретить рассвет над Индийским океаном, попробовать свежие фрукты прямо с плантации и почувствовать ритм островной жизни, не выходя за рамки разумного бюджета. Занзибар — идеальный пример того, что роскошный отдых возможен без переплат, если знать, куда лететь и когда.
