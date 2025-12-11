Мальдивы отдыхают: остров с белым песком и бирюзовым океаном, где отпуск стоит вдвое дешевле

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Белоснежные пляжи, мягкий песок и тёплая бирюзовая вода — не обязательно лететь на Мальдивы, чтобы всё это увидеть. Весной 2026 года туристы смогут отдохнуть в два раза дешевле, выбрав остров Занзибар. Туроператор FUN&SUN запускает удобную полётную программу на регулярных рейсах Ethiopian Airlines, охватывающую март, апрель и майские праздники.

Занзибар
Фото: https://web.archive.org/web/20161017150352/https://www.panoramio.com/photo/46489202 by Jang Woo Lee, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Занзибар

Новый формат отдыха на Занзибаре

Занзибар становится одной из самых востребованных экзотических точек на карте путешествий. Туроператор FUN&SUN подготовил блочную программу перелётов с вылетами из Москвы и пересадкой в Аддис-Абебе. Семь дат на весну 2026 года позволяют подобрать тур под любые планы — от мартовских каникул до длинных майских выходных.

Путешествие рассчитано на 10 ночей (плюс одна ночь в полёте). Это оптимальный формат для тех, кто хочет погреться на солнце после зимы, не тратя недели на отпуск.

"Спрос на тёплые направления стабильно высокий, и Занзибар стал для нас приоритетом на весенний сезон", — отмечают в FUN&SUN.

Комфорт расписания — ещё один плюс программы: вечерний вылет из Москвы и утреннее прибытие на остров дают возможность уже в день прилёта окунуться в Индийский океан. Обратный рейс организован вечером, чтобы туристы не теряли последний день отдыха.

Что входит в тур

Путешественникам не придётся ограничивать багаж. В тариф Ethiopian Airlines включено два места по 23 кг и ручная кладь до 7 кг. На всех рейсах предусмотрено горячее питание. Виза оформляется по прилёте (50 USD), а обязательная страховка Zanzibar Travel Insurance уже входит в стоимость тура.

Для тех, кто ищет экзотические направления с прозрачным морем и мягким климатом, Занзибар становится достойной альтернативой популярным азиатским курортам.

Отели на любой вкус

Программа FUN&SUN включает подборку отелей для разных категорий туристов:

  • пятизвёздочные RIU Palace, Royal Zanzibar Beach Resort, LUX* Marijani Zanzibar и Royal Mandarin Hotel & Resort;
  • четырёхзвёздочные RIU Jambo, Nungwi Beach Resort и Mandarin Resort Zanzibar;
  • трёхзвёздочные Sea Crest, Max Hotel Nungwi и Kigwedeni Villas.

Каждый вариант подбирается с учётом уровня сервиса, близости к пляжу и инфраструктуры. Для семей с детьми подойдут отели с бассейнами и анимацией, для пар — уединённые виллы с видом на океан. Об этом сообщает Tourdom.

Чем заняться на острове

Занзибар — не просто пляжный курорт, а целый мир культур и впечатлений. Здесь можно прогуляться по лабиринтам Стоун-Тауна — старинного города с арабскими и индийскими мотивами, где находится Дом чудес и родной дом Фредди Меркьюри.

Любителям природы стоит отправиться в лес Джозани, где обитают редкие красные колобусы, или в бухты южного побережья, чтобы наблюдать дельфинов. А на западной стороне острова, у пляжа Мангопвани, можно насладиться уединением и закатами без толп туристов.

Для гурманов обязательна остановка в ресторане The Rock, стоящем на скале посреди океана: во время прилива добраться туда можно только на лодке, а блюда из морепродуктов считаются одними из лучших в регионе.

Занзибар и Мальдивы

Если сравнить эти два направления, то различия становятся очевидными.

  1. Стоимость. Отдых на Занзибаре в среднем на 40-50 % дешевле, чем на Мальдивах.
  2. Инфраструктура. На Мальдивах — уединённые островные виллы, а Занзибар предлагает широкий выбор форматов: от городских отелей до эколодов.
  3. Климат. На обоих курортах стабильное солнце круглый год, но на Занзибаре меньше влажность и более мягкий сезон дождей.
  4. Культура. Занзибар даёт возможность погрузиться в африкано-арабскую историю и быт, чего нет на Мальдивах.

Таким образом, для тех, кто ищет яркий отдых с атмосферой экзотики, Занзибар — отличная альтернатива премиальным курортам.

Плюсы и минусы

Преимущества:

  • доступные цены при высоком уровне сервиса;
  • упрощённое оформление визы;
  • обилие достопримечательностей;
  • уникальная кухня и доброжелательные местные жители.

Недостатки:

  • более длительный перелёт с пересадкой;
  • переменчивая погода в мае;
  • ограниченное количество прямых рейсов из России.

Тем не менее, путешественники отмечают, что плюсы Занзибара значительно перевешивают возможные неудобства, особенно в сезон акций и раннего бронирования.

Как подготовиться к поездке

  1. Забронируйте тур заранее — оптимально за 2-3 месяца.
  2. Проверьте срок действия загранпаспорта (не менее 6 месяцев).
  3. Возьмите лёгкую одежду, головной убор и солнцезащитные средства.
  4. Для экскурсий в лес Джозани пригодится закрытая обувь.
  5. Не забудьте адаптер для розеток британского типа и страховой полис.

Популярные вопросы о турах на Занзибар

1. Нужна ли вакцинация?

Нет, для въезда из России обязательных прививок не требуется, но туристам рекомендуют оформить стандартную страховку.

2. Какая валюта в ходу?

Танзанийский шиллинг, но доллары США принимаются почти везде.

3. Сколько лететь из Москвы?

С пересадкой в Аддис-Абебе - около 11 часов в пути.

4. Какой сезон лучше для отдыха?

Наиболее комфортные месяцы — с декабря по март и с июня по октябрь.

5. Можно ли путешествовать самостоятельно?

Да, но пакетный тур FUN&SUN удобнее по логистике и цене.

Занзибар сегодня становится не просто направлением для отдыха, а полноценным символом доступной экзотики. Здесь встречаются африканская самобытность, восточная архитектура и первозданные пляжи, напоминающие Мальдивы, но без завышенных цен. Весенняя программа FUN&SUN с рейсами Ethiopian Airlines открывает новую страницу в путешествиях — с комфортом, продуманной логистикой и вниманием к деталям. Это место, где можно встретить рассвет над Индийским океаном, попробовать свежие фрукты прямо с плантации и почувствовать ритм островной жизни, не выходя за рамки разумного бюджета. Занзибар — идеальный пример того, что роскошный отдых возможен без переплат, если знать, куда лететь и когда.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
