Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отопительный воздух усиливает сухость кожи в зимний период — Vogue
Розмарин помогает защитить землянику и клубнику от вредителей — Actualno
Главный новогодний салат россиян подорожал — Росстат
Быстрый нагрев Арктики повышает риск метановых выбросов — sciencepost
Сон на полу увеличивает риск хронических болей у собак — ветеринары
"Тату" просит за новогодние корпоративы 17,5 млн рублей
Зеркальную жизнь признали потенциальной угрозой — CCN
Первый год жизни определяет характер и поведение котенка – ветеринар Шеляков
Обжарка кофе формирует сладость, кислотность и аромат напитка

Ижевск увеличивает карту полётов: какие выгодные маршруты открывают льготные билеты в 2026 году

Перечень субсидируемых рейсов расширяется для жителей Ижевска
Туризм

В 2026 году жители Ижевска получат больше возможностей для перелётов по льготным тарифам: новые субсидируемые направления вошли в перечень Росавиации. Региональные власти и федеральные программы расширяют сеть маршрутов, связывающих город с южными и восточными регионами страны. Это позволит сделать путешествия доступнее, а транспортную инфраструктуру — стабильнее и удобнее. 

Женщина ждёт посадки в самолёт
Фото: Pexels by Kenneth Surillo is licensed under Free use
Женщина ждёт посадки в самолёт

Расширение льготных авиамаршрутов в 2026 году

Опубликованный список субсидируемых направлений на следующий год включает несколько маршрутов, которые будут обслуживаться авиакомпанией "Ижавиа". Часть затрат возьмёт на себя региональный бюджет, поддерживая связь Удмуртии с ключевыми городами. Маршруты в Екатеринбург и Калининград продолжат действовать на особых условиях, сохраняя для жителей возможность летать по сниженной цене. Для этих рейсов предусмотрены самолёты Boeing 737-800, подходящие для средних дистанций, сообщает udm-info.ru.

Внимание привлекает и сезонность. Полёты в Калининград запланированы с апреля по октябрь, тогда как перевозки в Екатеринбург будут работать без сезонных ограничений. Эти направления позволяют жителям региона выбирать удобные варианты для отдыха и деловых поездок, не переплачивая за билеты.

Кроме того, расширяется список субсидируемых рейсов, выполняемых другими перевозчиками. Среди них направления в Махачкалу, Краснодар и Минеральные Воды. Маршруты обеспечат дополнительных пассажирооборудчиков и помогут перераспределить нагрузку на транспортную систему.

Маршруты на юг: новые возможности для путешествий

Южные направления традиционно востребованы, и в 2026 году они также получат поддержку региона. Самолёты авиакомпании "Азимут" будут выполнять рейсы из Ижевска в Краснодар и Минеральные Воды. Ставки софинансирования меняются в зависимости от периода, но в целом регион берёт на себя от 30 до 90 процентов затрат. Благодаря этому тарифы останутся доступными даже в высокий сезон.

Особый интерес вызывает направление на юг России, где трафик стабильно высок. Льготные билеты делают поездки более привлекательными, особенно для тех, кто планирует отдых, лечение или деловые поездки. Важно и то, что рейсы в Краснодар и Минеральные Воды будут выполняться круглый год, что обеспечит постоянство транспортных связей.

В Махачкалу можно будет летать самолётами авиакомпании "Икар", однако рейсы будут действовать только вне летних месяцев. Это связано с перераспределением сезонных потоков, когда направление традиционно загружено.

Восточное направление: связь с Новосибирском

Ижевск и Новосибирск также окажутся связаны субсидируемыми перелётами. Перевозки обеспечит авиакомпания "Сибирь", а финансирование распределят Новосибирская область и Удмуртия. Полёты будут выполняться на ERJ-170 круглый год, что сделает маршрут устойчивым и предсказуемым. Ставки субсидирования могут достигать значительных величин в отдельные периоды — например, с мая по июнь 2026 года они составят до 95 процентов.

Эта линия важна и с точки зрения транспортной связанности регионов. Она открывает возможности не только для туристических поездок, но и для развития бизнес-контактов, образовательных проектов, логистики.

Реакция на увеличение числа рейсов

Расширение списка субсидируемых перелётов привлекло внимание общественных площадок. Комментируя изменения, авторы регионального сообщества отметили:

"Неспроста начали делать новую дорогу в Ижевский аэропорт — полетов в будущем году будет много. Следим за обновлениями билетных программ", — подметили авторы паблика "LIFE 18".

Обновление подъездных путей к аэропорту действительно указывает на будущую нагрузку и планы по модернизации инфраструктуры.

Советы путешественникам

Чтобы воспользоваться льготными предложениями, важно учитывать несколько моментов.

  1. Следите за публикациями авиакомпаний — программа субсидирования обновляется.

  2. Планируйте поездки заранее: билеты по сниженным тарифам быстро раскупают.

  3. Учитывайте сезонность ряда направлений и график доступности рейсов.

  4. Выбирайте альтернативные даты, если в нужный день льготные места уже распроданы.

  5. Проверяйте требования к багажу и условия тарифа — субсидируемые билеты чаще имеют ограничения.

Знание этих нюансов помогает эффективнее пользоваться возможностями программы.

Популярные вопросы о субсидируемых перелётах из Ижевска

Все ли направления работают круглый год?
Нет, часть авиарейсов сезонная — например, Калининград и Махачкала.

Есть ли ограничения по количеству льготных мест?
Да, субсидируемые билеты имеют ограниченные квоты, поэтому лучше покупать их заранее.

Какие самолёты используют на маршрутах?
В зависимости от направления — Boeing 737-800, SU 95, ERJ-170 и другие модели, предусмотренные перевозчиками.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Семь вспышек класса М на Солнце 9 декабря — Институт прикладной геофизики
Наука и техника
Семь вспышек класса М на Солнце 9 декабря — Институт прикладной геофизики
Амазонские гиганты компенсируют часть глобальных выбросов — Nature Plants
Наука и техника
Амазонские гиганты компенсируют часть глобальных выбросов — Nature Plants
Российские бизнесмены подали иски против ЕС на десятки миллиардов евро
Деньги
Российские бизнесмены подали иски против ЕС на десятки миллиардов евро
Популярное
Мышцы тают днём, но оживают вечером: программа на 5 минут создаёт эффект многочасовой тренировки

Вечерняя тренировка после 50: 5 упражнений для тонуса и гибкости. Короткий комплекс улучшит самочувствие, укрепит мышцы и суставы и подготовит ко сну.

Короткая вечерняя зарядка укрепляет суставы после 50 лет — Eat This, Not That!
УАЗ-39094 стал тише благодаря новому моторному ковролину
Модернизированный УАЗ стал тише и мягче — но главное изменение скрыто под обшивкой
Скандал может оказаться лишь ширмой: новая версия резко меняет представление о деле Долиной
Семь вспышек за сутки: Солнце устроило энергетический штурм, а Земля — под ударом
Возраст звёзд влияет на яркость сверхновых Ia — астроном Ён Ук Ли Игорь Буккер Водитель из Техаса сообщил о возможной встрече с Бигфутом — MySA Вероника Эйнуллаева Самый старый моллюск найден у берегов Исландии Александр Рощин
Зеленский и Европа имеют план по нанесению поражения России
Норвежские F-35 в Польше: что они увидели у границ России и почему это всех пугает
В европейские суды поданы иски на десятки миллиардов евро против Евросоюза
В европейские суды поданы иски на десятки миллиардов евро против Евросоюза
Последние материалы
Обезвоживание перед тренировкой снижает выносливость
Сон на полу увеличивает риск хронических болей у собак — ветеринары
Картофельное пюре меняет текстуру фарша для фрикаделек — TudoGostoso
"Тату" просит за новогодние корпоративы 17,5 млн рублей
Зеркальную жизнь признали потенциальной угрозой — CCN
Первый год жизни определяет характер и поведение котенка – ветеринар Шеляков
Возраст звёзд влияет на яркость сверхновых Ia — астроном Ён Ук Ли
Обжарка кофе формирует сладость, кислотность и аромат напитка
Медово-русые и карамельные оттенки стали популярными после 50 — Centrum
Водитель из Техаса сообщил о возможной встрече с Бигфутом — MySA
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.