Зимний бум в горах: именно эти два курорта, переписали правила зимнего отдыха в России

Зима 2025-2026 годов обещает стать рекордной для российских горнолыжных направлений. По данным Национального туроператора АЛЕАН, лидерами роста в последние три года стали Архыз и Шерегеш — объём бронирований здесь увеличился более чем вдвое. И, судя по прогнозам, поток туристов этой зимой вырастет ещё как минимум на 10 %.
За сезон 2024-2025 годов курорт "Архыз" посетили более 760 тысяч человек — на 20 % больше, чем годом ранее. Если положительная динамика сохранится, то к марту 2026 года курорт может впервые преодолеть отметку в 1 миллион гостей, что станет самым высоким показателем за всю историю региона.
"Отмечаем повышенный интерес к бронированию отелей на декабрь и новогодние праздники: загрузка уже превышает 70 %", — рассказали в пресс-службе курорта.
Архыз активно обновляется. С декабря прошлого года здесь открылись три новых отеля сети Alean Collection — в общей сложности 395 номеров. Сегодня гостей принимают около тридцати гостиниц категории 4 и 5 звёзд, а номерной фонд превысил 1900 комнат.
Практически в каждом современном комплексе есть SPA-зоны, бассейны и панорамные зоны отдыха. Для зимнего сезона 2025-2026 годов курорт готовит открытие двух сноупарков и нового аттракциона — высокогорных качелей на верхней станции Северного склона. Об этом сообщает ATORUS.
Помимо катания, туристы выбирают Архыз за большое количество активностей. Популярностью пользуются прогулки на снегоходах, экскурсии в альпака-парк, поездки по древним маршрутам и посещение Нижне-Архызского городища — комплекса X-XII веков, известного как "Аланские храмы".
"Архыз сегодня — это сочетание природной красоты, культурных маршрутов и европейского уровня сервиса", — отмечают представители туроператоров региона.
Отдельный интерес проявляют семьи с детьми: с февраля 2025 года здесь работает отель Alean Club Sophia 4*, который предлагает систему all inclusive и детскую анимацию.
Если Архыз стал выбором семейных туристов, то Шерегеш уверенно удерживает статус молодежного курорта. Агентство по туризму Кузбасса прогнозирует рост потока гостей на 10 % — с 1,5 до 1,65 миллиона человек.
"Секрет Шерегеша в длинном сезоне и знаменитом "снеге-пухляке” — лёгком и сухом, который делает катание максимально комфортным", — говорит коммерческий директор Национального туроператора АЛЕАН Оксана Булах.
Зимой 2025-2026 годов откроются сразу несколько масштабных проектов:
На въезде в гостиничный городок сектора А заработал визит-центр, а в ближайшие месяцы планируется запуск новой канатной дороги "GESH FLY", которая повысит пропускную способность трасс.
Помимо традиционных "Шерегеш феста" (открытие сезона) и "Grelka Fest" (весеннее закрытие), в этом сезоне запланировано около двадцати мероприятий — гонки на собачьих упряжках, семейные квесты, турниры по строительству снежных иглу и массовые спуски в костюмах.
Сегодня инфраструктура Шерегеша насчитывает 95 гостиниц, 77 кафе и ресторанов на 4800 мест, 50 бань и SPA-комплексов и 16 парковок.
Шерегеш остаётся самым демократичным курортом России: сюда едут и студенты, и семьи, и фрирайдеры. Причём первые посетители, приезжавшие 15 лет назад, теперь возвращаются уже с детьми.
Архыз и Шерегеш остаются популярными в первую очередь у туристов из своих округов. В Кузбассе отмечают, что 80 % гостей Шерегеша — жители Сибири, а на Архыз чаще приезжают путешественники с Юга России — из Краснодарского края, Ростовской области и республик СКФО.
Стоимость проживания на обоих курортах сопоставима: от 7 до 12 тысяч рублей в сутки за двухместный номер с завтраком.
Автобусные туры выходного дня из соседних регионов начинаются от 10,9 тысячи рублей (с дорогой и проживанием). Дневной ски-пасс в Шерегеше стоит от 950 рублей, также доступны разовые подъёмы.
Хотя оба курорта активно развиваются, у каждого есть свои особенности:
Архыз:
Шерегеш:
Эти различия делают курорты взаимодополняющими: Архыз подходит для спокойного отдыха, а Шерегеш — для активного драйва и вечеринок.
Преимущества:
Минусы:
Тем не менее, эти локации сейчас считаются самыми интересными для зимнего отдыха в России, о котором знают не все.
В Архызе — в середине декабря, в Шерегеше — уже с конца ноября.
Да, обе локации предлагают семейные зоны и школы инструкторов.
В Архызе — комплексы сети Alean Collection и Alean Club Sophia. В Шерегеше — "Шермонт" или "Унзас-Парк".
Да, в большинстве отелей класса 4-5 звёзд, а также в отдельных городках.
Снегоходы, катание на тюбингах, термы, прогулки, фесты и гастрономические туры.
Архыз и Шерегеш за последние годы превратились в настоящие центры зимнего отдыха в России. Их развитие показывает, что внутренний туризм способен конкурировать с зарубежными направлениями — не только за счёт красивой природы, но и благодаря современным отелям, качественным трассам и насыщенным событиям. Здесь можно найти формат на любой вкус: уютный семейный отдых с видом на горы или активные выходные с фрирайдом и фестивалями. Если нынешние темпы сохранятся, уже в ближайшие годы эти курорты станут символом нового уровня комфорта и возможностей российского зимнего туризма.
