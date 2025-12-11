Зимний бум в горах: именно эти два курорта, переписали правила зимнего отдыха в России

Шерегеш увеличил турпоток до 1,65 млн человек — директор Оксана Булах

Зима 2025-2026 годов обещает стать рекордной для российских горнолыжных направлений. По данным Национального туроператора АЛЕАН, лидерами роста в последние три года стали Архыз и Шерегеш — объём бронирований здесь увеличился более чем вдвое. И, судя по прогнозам, поток туристов этой зимой вырастет ещё как минимум на 10 %.

Фото: Own work by Марина Ворфоломеева, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шерегеш

Архыз готовится принять миллион туристов

За сезон 2024-2025 годов курорт "Архыз" посетили более 760 тысяч человек — на 20 % больше, чем годом ранее. Если положительная динамика сохранится, то к марту 2026 года курорт может впервые преодолеть отметку в 1 миллион гостей, что станет самым высоким показателем за всю историю региона.

"Отмечаем повышенный интерес к бронированию отелей на декабрь и новогодние праздники: загрузка уже превышает 70 %", — рассказали в пресс-службе курорта.

Развитие инфраструктуры

Архыз активно обновляется. С декабря прошлого года здесь открылись три новых отеля сети Alean Collection — в общей сложности 395 номеров. Сегодня гостей принимают около тридцати гостиниц категории 4 и 5 звёзд, а номерной фонд превысил 1900 комнат.

Практически в каждом современном комплексе есть SPA-зоны, бассейны и панорамные зоны отдыха. Для зимнего сезона 2025-2026 годов курорт готовит открытие двух сноупарков и нового аттракциона — высокогорных качелей на верхней станции Северного склона. Об этом сообщает ATORUS.

Что выбрать в Архызе

Помимо катания, туристы выбирают Архыз за большое количество активностей. Популярностью пользуются прогулки на снегоходах, экскурсии в альпака-парк, поездки по древним маршрутам и посещение Нижне-Архызского городища — комплекса X-XII веков, известного как "Аланские храмы".

"Архыз сегодня — это сочетание природной красоты, культурных маршрутов и европейского уровня сервиса", — отмечают представители туроператоров региона.

Отдельный интерес проявляют семьи с детьми: с февраля 2025 года здесь работает отель Alean Club Sophia 4*, который предлагает систему all inclusive и детскую анимацию.

Шерегеш притягивает молодёжь и опытных лыжников

Если Архыз стал выбором семейных туристов, то Шерегеш уверенно удерживает статус молодежного курорта. Агентство по туризму Кузбасса прогнозирует рост потока гостей на 10 % — с 1,5 до 1,65 миллиона человек.

"Секрет Шерегеша в длинном сезоне и знаменитом "снеге-пухляке” — лёгком и сухом, который делает катание максимально комфортным", — говорит коммерческий директор Национального туроператора АЛЕАН Оксана Булах.

Новые объекты сезона

Зимой 2025-2026 годов откроются сразу несколько масштабных проектов:

апарт-комплекс "Шермонт" на 302 номера с тремя ресторанами и SPA-зоной;

отель "Унзас-Парк" 4* с таёжной кухней;

ресторан "Сыроварня" Аркадия Новикова, рассчитанный на 250 гостей, с мини-гостиницей на верхнем этаже.

На въезде в гостиничный городок сектора А заработал визит-центр, а в ближайшие месяцы планируется запуск новой канатной дороги "GESH FLY", которая повысит пропускную способность трасс.

Курорт, который живёт событиями

Помимо традиционных "Шерегеш феста" (открытие сезона) и "Grelka Fest" (весеннее закрытие), в этом сезоне запланировано около двадцати мероприятий — гонки на собачьих упряжках, семейные квесты, турниры по строительству снежных иглу и массовые спуски в костюмах.

Сегодня инфраструктура Шерегеша насчитывает 95 гостиниц, 77 кафе и ресторанов на 4800 мест, 50 бань и SPA-комплексов и 16 парковок.

Шерегеш остаётся самым демократичным курортом России: сюда едут и студенты, и семьи, и фрирайдеры. Причём первые посетители, приезжавшие 15 лет назад, теперь возвращаются уже с детьми.

Цены на отдых в Архызе и Шерегеше

Архыз и Шерегеш остаются популярными в первую очередь у туристов из своих округов. В Кузбассе отмечают, что 80 % гостей Шерегеша — жители Сибири, а на Архыз чаще приезжают путешественники с Юга России — из Краснодарского края, Ростовской области и республик СКФО.

Стоимость проживания на обоих курортах сопоставима: от 7 до 12 тысяч рублей в сутки за двухместный номер с завтраком.

Автобусные туры выходного дня из соседних регионов начинаются от 10,9 тысячи рублей (с дорогой и проживанием). Дневной ски-пасс в Шерегеше стоит от 950 рублей, также доступны разовые подъёмы.

Архыз и Шерегеш

Хотя оба курорта активно развиваются, у каждого есть свои особенности:

Архыз:

современная инфраструктура, новые трассы и отели;

развитые семейные программы и all inclusive;

исторические и природные маршруты;

мягкий климат и южная кухня.

Шерегеш:

длинный сезон катания и стабильный снежный покров;

насыщенная событийная программа;

демократичные цены и молодёжная атмосфера;

зоны для фрирайда и обучение новичков на пологих склонах.

Эти различия делают курорты взаимодополняющими: Архыз подходит для спокойного отдыха, а Шерегеш — для активного драйва и вечеринок.

Плюсы и минусы российских горнолыжных курортов

Преимущества:

отсутствие виз и сложной логистики;

растущая инфраструктура и качество сервиса;

широкий выбор категорий жилья — от шале до SPA-отелей;

активная событийная жизнь.

Минусы:

высокая загрузка в праздники;

рост цен на трансфер и проживание в пиковые даты;

ограниченный выбор трасс для профессионалов.

Тем не менее, эти локации сейчас считаются самыми интересными для зимнего отдыха в России, о котором знают не все.

Советы для тех, кто едет впервые

Бронируйте заранее. Особенно даты с конца декабря по январь — загрузка отелей достигает 90 %. Покупайте ски-пасс онлайн. Это экономит до 15 % и время у подъёмников. Не забывайте про страховку. Большинство отелей включают её в стоимость, но стоит уточнить детали. Выбирайте правильное снаряжение. Для новичков лучше взять экипировку в аренду на месте. Планируйте досуг. Помимо лыж, в Архызе доступны SPA и альпака-парк, в Шерегеше — фрирайд и фестивали.

Популярные вопросы о зимнем отдыхе в горах

1. Когда начинается сезон катания?

В Архызе — в середине декабря, в Шерегеше — уже с конца ноября.

2. Можно ли кататься с детьми?

Да, обе локации предлагают семейные зоны и школы инструкторов.

3. Какие отели выбрать?

В Архызе — комплексы сети Alean Collection и Alean Club Sophia. В Шерегеше — "Шермонт" или "Унзас-Парк".

4. Есть ли SPA-зоны и бассейны?

Да, в большинстве отелей класса 4-5 звёзд, а также в отдельных городках.

5. Чем заняться без лыж?

Снегоходы, катание на тюбингах, термы, прогулки, фесты и гастрономические туры.

Архыз и Шерегеш за последние годы превратились в настоящие центры зимнего отдыха в России. Их развитие показывает, что внутренний туризм способен конкурировать с зарубежными направлениями — не только за счёт красивой природы, но и благодаря современным отелям, качественным трассам и насыщенным событиям. Здесь можно найти формат на любой вкус: уютный семейный отдых с видом на горы или активные выходные с фрирайдом и фестивалями. Если нынешние темпы сохранятся, уже в ближайшие годы эти курорты станут символом нового уровня комфорта и возможностей российского зимнего туризма.