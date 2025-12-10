Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выпуск облигаций в юанях стал важным шагом для России — экономист Николаев
Ксения Собчак не против встретить Новый год на работе
Оливье уменьшает жирность при замене майонеза йогуртовой заправкой — кулинары
Нейтральные оттенки лака стали основным трендом маникюра 2025 года — JCPE
Использование фольги уменьшает число голубей на карнизах и перилах — Malatec
Спрос на люксовые товары из-за рубежа в России вырос на 52% — CDEK.Shopping
Малосольная скумбрия по-северному за 5 часов в холодном маринаде
Европейский план перемирия вызвал раздражение у Трампа — политолог Барабанов
Крепость Аланьи сохраняет башни и сооружения от Византии до Османской эпохи

В зимнем сезоне гости Роза Хутор смогут бесплатно посетить этнопарк Моя Россия

Туризм

Вход в культурно-этнографический комплекс будет свободным с 19 декабря 2025 года по 31 марта 2026 года.

Этнопарк Моя Россия на курорте Роза Хутор
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор is licensed under Public domain
Этнопарк Моя Россия на курорте Роза Хутор

Такое решение принято на "Роза Хутор", чтобы каждый гость — независимо от возраста и региона, откуда приехал — мог посетить культурное пространство курорта и познакомиться с историей и традициями страны. В этнопарке площадью более трех гектаров расположены 11 павильонов с выставочными и музейными экспозициями, посвящёнными культуре и истории регионов страны. Здесь же регулярно проходят тематические мастер-классы для взрослых и детей — от стрельбы из лука до изготовления свеч по старинным технологиям.

11 декабря в интерактивном этнопарке "Моя Россия" на курорте "Роза Хутор" пройдет всероссийская культурно-просветительская акция "Рублевский диктант". Проект приурочен к 665-летию со дня рождения Андрея Рублёва и проводится при поддержке Государственного Русского музея и Министерства культуры Мурманской области. Участникам предстоит ответить на 20 вопросов, подготовленных искусствоведами, культурологами, специалистами Мурманской областной научной библиотеки и Мурманской епархии.

Узнать о канонах православной живописи можно на специальных мастер-классах, которые проводятся в этнопарке на постоянной основе.

Написать диктант можно 11 декабря в 12:00, 14:00, 16:00. Участие бесплатное, по предварительной регистрации. Заявки принимаются по почте myruss@rosakhutor.com и по телефону +7 928 667 07 04.

С 25 декабря в "Моей России" стартует новогодняя программа. Ежедневно до 10 января будут проходить специальные экскурсии "С Дедом Морозом по регионам России". За 45 минут гости окунутся в атмосферу русской зимы с колядками и гаданиями, узнают, почему на Руси Новый год встречали дважды, познакомятся с татарским праздником Нардуган, якутским хранителем холода Чысхааном и бурятским Белым Старцем. Экскурсии проходят дважды в день, в 13:00 и 15:00.

"Праздничные экскурсии — увлекательный урок географии, истории, добрососедства. Мы показываем, насколько богаты и разнообразны новогодние традиции России". - прокомментировала управляющий этнопарка "Моя Россия" Елена Дегтярева. — "Гостей также ждут праздничные мастер-классы: метание валенка с призами, роспись символа 2026 года — лошадки, лепка глиняной подковы на удачу, создание новогодней свечи".

Новогодние события этнопарка станут частью большой праздничной программы "Роза Хутор". С 1 по 7 января гостей курорта ждут горная усадьба Деда Мороза, дневная анимация у главной ёлки на площади Ратуши, вечернее театрализованное шоу и сказочный парад, народное караоке, дискотека, концерты звезд в "Роза Холл".

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Гигантский люциан достигает 2,5 метра и более 400 кг — подтвердили учёные
Домашние животные
Гигантский люциан достигает 2,5 метра и более 400 кг — подтвердили учёные
Короткая вечерняя зарядка укрепляет суставы после 50 лет — Eat This, Not That!
Новости спорта
Короткая вечерняя зарядка укрепляет суставы после 50 лет — Eat This, Not That!
Данко допустил, что история Долиной может быть пиаром
Шоу-бизнес
Данко допустил, что история Долиной может быть пиаром
Популярное
Мышцы тают днём, но оживают вечером: программа на 5 минут создаёт эффект многочасовой тренировки

Вечерняя тренировка после 50: 5 упражнений для тонуса и гибкости. Короткий комплекс улучшит самочувствие, укрепит мышцы и суставы и подготовит ко сну.

Короткая вечерняя зарядка укрепляет суставы после 50 лет — Eat This, Not That!
УАЗ-39094 стал тише благодаря новому моторному ковролину
Модернизированный УАЗ стал тише и мягче — но главное изменение скрыто под обшивкой
Зеленский и Европа имеют план по нанесению поражения России
Норвежские F-35 в Польше: что они увидели у границ России и почему это всех пугает
Испытания подтверждают согласованные временные петли — Classical and Quantum Gravity Игорь Буккер Нейтронные звезды ограничили силу скалярных частиц — новое исследование Александр Рощин Стали ясны причины упорного сопротивления Украины и Европы мирному плану Трампа Любовь Степушова
Скандал может оказаться лишь ширмой: новая версия резко меняет представление о деле Долиной
Украина в ловушке: неожиданный ход России в Международном суде ООН
В европейские суды поданы иски на десятки миллиардов евро против Евросоюза
В европейские суды поданы иски на десятки миллиардов евро против Евросоюза
Последние материалы
Шпинат истощает почву и делает свеклу твёрдой
Европейский план перемирия вызвал раздражение у Трампа — политолог Барабанов
Малосольная скумбрия по-северному за 5 часов в холодном маринаде
Крепость Аланьи сохраняет башни и сооружения от Византии до Османской эпохи
Покраснение чаще связано с попыткой тела отдать тепло — спортивный врач
Игроки: наследие мастера. Спектакль Всеволода Шиловского по Гоголю
Подбор оттенков помады зависит от тона и подтона кожи — Hindustan Times
Роскачество включило 114 российских игристых вин в категорию повышенного качества
Ослабление AMOC может усилить климатические риски в Европе, сообщили учёные
Молодёжный казачий клуб Атаман и его лидер стали лауреатами премии Патриот-2025
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.