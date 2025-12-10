В зимнем сезоне гости Роза Хутор смогут бесплатно посетить этнопарк Моя Россия

Вход в культурно-этнографический комплекс будет свободным с 19 декабря 2025 года по 31 марта 2026 года.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор is licensed under Public domain Этнопарк Моя Россия на курорте Роза Хутор

Такое решение принято на "Роза Хутор", чтобы каждый гость — независимо от возраста и региона, откуда приехал — мог посетить культурное пространство курорта и познакомиться с историей и традициями страны. В этнопарке площадью более трех гектаров расположены 11 павильонов с выставочными и музейными экспозициями, посвящёнными культуре и истории регионов страны. Здесь же регулярно проходят тематические мастер-классы для взрослых и детей — от стрельбы из лука до изготовления свеч по старинным технологиям.

11 декабря в интерактивном этнопарке "Моя Россия" на курорте "Роза Хутор" пройдет всероссийская культурно-просветительская акция "Рублевский диктант". Проект приурочен к 665-летию со дня рождения Андрея Рублёва и проводится при поддержке Государственного Русского музея и Министерства культуры Мурманской области. Участникам предстоит ответить на 20 вопросов, подготовленных искусствоведами, культурологами, специалистами Мурманской областной научной библиотеки и Мурманской епархии.

Узнать о канонах православной живописи можно на специальных мастер-классах, которые проводятся в этнопарке на постоянной основе.

Написать диктант можно 11 декабря в 12:00, 14:00, 16:00. Участие бесплатное, по предварительной регистрации. Заявки принимаются по почте myruss@rosakhutor.com и по телефону +7 928 667 07 04.

С 25 декабря в "Моей России" стартует новогодняя программа. Ежедневно до 10 января будут проходить специальные экскурсии "С Дедом Морозом по регионам России". За 45 минут гости окунутся в атмосферу русской зимы с колядками и гаданиями, узнают, почему на Руси Новый год встречали дважды, познакомятся с татарским праздником Нардуган, якутским хранителем холода Чысхааном и бурятским Белым Старцем. Экскурсии проходят дважды в день, в 13:00 и 15:00.

"Праздничные экскурсии — увлекательный урок географии, истории, добрососедства. Мы показываем, насколько богаты и разнообразны новогодние традиции России". - прокомментировала управляющий этнопарка "Моя Россия" Елена Дегтярева. — "Гостей также ждут праздничные мастер-классы: метание валенка с призами, роспись символа 2026 года — лошадки, лепка глиняной подковы на удачу, создание новогодней свечи".

Новогодние события этнопарка станут частью большой праздничной программы "Роза Хутор". С 1 по 7 января гостей курорта ждут горная усадьба Деда Мороза, дневная анимация у главной ёлки на площади Ратуши, вечернее театрализованное шоу и сказочный парад, народное караоке, дискотека, концерты звезд в "Роза Холл".